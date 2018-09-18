Rus yapımı Suriye füzeleri ile düşürülen Rus uçağı: IL-20

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İçinde taşıdığı 14 asker ile radardan kaybolan sonrasında ise hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülen Rus askeri uçağı IL-20, Rusya’nın Suriye’ye sattığı S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldü. Ülkemizin de satın aldığı ve 2019 yılında teslimatları başlayacak denilen S-400 hava savunma sistemlerinin eski nesli olan S-200’ler Suriye’de rejimin kontrolünde bulunuyor.





Rusya tarafı uçağın teknik bir hata nedeni ile düşürüldüğü ifade etmiş olsa da tarafsız askeri yetkililerce bu duruma şüpheyle yaklaşılıyor. Uçağın İsrail ve Fransa F-16 savaş uçaklarının Suriye’nin Lazkiye kendine gerçekleştirdiği saldırılar sırasında kaybolması, üstelik o esnada Fransa’ya ait bir fırkateynden de bölgeye yönelik füze saldırılarının yapılıyor olması kafalardaki soru işaretlerini artırdı.





ILYUSHIN-20 (IL-20) savaş uçağı

4250 beygir motor gücüne sahip 4 adet turboprop motordan gücünü alan pervaneli uçak, sahip olduğu donanım ile üzerinde uçtuğu tüm bölgenin yer yüzü şekillerinin dijital bir görüntüsünü hızlı bir şekilde çıkarabilme yeteneğine sahip. Sadece yer yüzü şekilleri değil, uçuş esnasındaki rotası üzerindeki kurulu tüm teçhizatları da algılayıp görsel bir harita çizen Il-20, 5 kişilik uçuş ekibi ve sahip olduğu teçhizatların kontrolü için 8 kişilik operatör grubu ile uçuş gerçekleştiriyor.





Bir tür eski nesil casus uçak statüsünde görev yapan IL-20’ler UHF telsiz görüşmelerini dinleyebilecek donanım ile uçuş gerçekleştiriyor. Dinlemenin yanı sıra hassas ölçüm yapabilen Kvadrat-2 cihazı ile telsizlerin konumunu harita üzerinde tespit etme, telsiz konuşmalarını sabote edebilme gibi meziyetlere sahip. A-87P uzun menzilli elektrooptik kamera, Igla-1 SLAR radar, Kvadrat-2, Romb-4 ELINT, Vişnaya dinleme sistemi uçak üzerinde yer alan sistemler arasında.





Rusya’nın Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu coğrafyasında zaman zaman görülen IL-20 uçaklarının birçok kez Japonya, Fransa, İsrail gibi ülkelere ait F-16’lar tarafından caydırıldığına şahit olmuştuk. Ülkemizde de IL-20 uçaklarının Rusya ile politik ilişkilerin gergin olduğu dönemlerde Karadeniz kıyısı boyunca uçuş yaptığı, hatta Türk F-16’larının karşı hamle ile havalandığını basına sızan haberlerden takip etmiştik.

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IL-20 savaş uçaklarının tarihi

1957 - 1985 yılları arasında üç seri olarak üretilen IL-18, Il-20 ve Il-22 uçaklarının ilk geliştirme çalışmaları 1946 yılında başlamış. Prototip olarak üretilen ilk IL-18 uçakları projesi bir yıl içinde rafa kaldırılmış olsa da 1954 yılında projede çalışmalar yeniden başlamış ve 1957 yılında ilk model üretilerek envantere girmiş.





4 Temmuz 1957 yılında ilk uçuşunu yapan ilk IL-18, Antonon An-10, Tuploev Tu-1114 ile birlikte Sovyetler Birliği’nin en önemli hava projeleri arasında yer aldı. Il-18’in takma adı da o dönem için Moskva olarak anılıyormuş. Seriye dahil uçaklar hali hazırda sivil uçuşlar kapsamında Rusya ve Sri Lanka’da, askeri amaçlarla ise Kuzey Kore’de ve Rusya’da kullanılıyor.