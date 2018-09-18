Rus yapımı Suriye füzeleri ile düşürülen Rus uçağı: IL-20

Rusya tarafı uçağın teknik bir hata nedeni ile düşürüldüğü ifade etmiş olsa da tarafsız askeri yetkililerce bu duruma şüpheyle yaklaşılıyor. Uçağın İsrail ve Fransa F-16 savaş uçaklarının Suriye’nin Lazkiye kendine gerçekleştirdiği saldırılar sırasında kaybolması, üstelik o esnada Fransa’ya ait bir fırkateynden de bölgeye yönelik füze saldırılarının yapılıyor olması kafalardaki soru işaretlerini artırdı.
ILYUSHIN-20 (IL-20) savaş uçağı
4250 beygir motor gücüne sahip 4 adet turboprop motordan gücünü alan pervaneli uçak, sahip olduğu donanım ile üzerinde uçtuğu tüm bölgenin yer yüzü şekillerinin dijital bir görüntüsünü hızlı bir şekilde çıkarabilme yeteneğine sahip. Sadece yer yüzü şekilleri değil, uçuş esnasındaki rotası üzerindeki kurulu tüm teçhizatları da algılayıp görsel bir harita çizen Il-20, 5 kişilik uçuş ekibi ve sahip olduğu teçhizatların kontrolü için 8 kişilik operatör grubu ile uçuş gerçekleştiriyor.
Bir tür eski nesil casus uçak statüsünde görev yapan IL-20’ler UHF telsiz görüşmelerini dinleyebilecek donanım ile uçuş gerçekleştiriyor. Dinlemenin yanı sıra hassas ölçüm yapabilen Kvadrat-2 cihazı ile telsizlerin konumunu harita üzerinde tespit etme, telsiz konuşmalarını sabote edebilme gibi meziyetlere sahip. A-87P uzun menzilli elektrooptik kamera, Igla-1 SLAR radar, Kvadrat-2, Romb-4 ELINT, Vişnaya dinleme sistemi uçak üzerinde yer alan sistemler arasında.
Rusya’nın Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu coğrafyasında zaman zaman görülen IL-20 uçaklarının birçok kez Japonya, Fransa, İsrail gibi ülkelere ait F-16’lar tarafından caydırıldığına şahit olmuştuk. Ülkemizde de IL-20 uçaklarının Rusya ile politik ilişkilerin gergin olduğu dönemlerde Karadeniz kıyısı boyunca uçuş yaptığı, hatta Türk F-16’larının karşı hamle ile havalandığını basına sızan haberlerden takip etmiştik.
IL-20 savaş uçaklarının tarihi
1957 - 1985 yılları arasında üç seri olarak üretilen IL-18, Il-20 ve Il-22 uçaklarının ilk geliştirme çalışmaları 1946 yılında başlamış. Prototip olarak üretilen ilk IL-18 uçakları projesi bir yıl içinde rafa kaldırılmış olsa da 1954 yılında projede çalışmalar yeniden başlamış ve 1957 yılında ilk model üretilerek envantere girmiş.
4 Temmuz 1957 yılında ilk uçuşunu yapan ilk IL-18, Antonon An-10, Tuploev Tu-1114 ile birlikte Sovyetler Birliği’nin en önemli hava projeleri arasında yer aldı. Il-18’in takma adı da o dönem için Moskva olarak anılıyormuş. Seriye dahil uçaklar hali hazırda sivil uçuşlar kapsamında Rusya ve Sri Lanka’da, askeri amaçlarla ise Kuzey Kore’de ve Rusya’da kullanılıyor.
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Suriye de düşen Rus uçağının bizim medya ile havuzla alakası ne? Türkiye ile alakası ne? derdiniz ne? ne anlatmaya çalışıyorsunuz açık yazın benim gibi düz insan olanlar da anlasın. Yoksa derdin ilgi çekmek mi şeytanlık mı?
30 yıllık hava savunma sistemi
Suriye’den gelen bilgilere göre ABD tarafının gerçekleştirdiği saldırı cruise füzeleri ile yapılmış. 103 cruise füzesinin kullanıldığı saldırı aslında bir göz dağı verme amacını taşımaktan öteye gitmiyor. Söz konusu ülkelerin askeri gücü düşünüldüğünde tanesi bir milyon dolardan daha ucuz olan cruise füzelerinden 103 tane göndermek epey minik bir adım.
Rusya tarafından gelen verilere göre gönderilen 103 füzenin 71’i Suriye’nin neredeyse 30 yıllık hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilmiş. Zamanında SSCB'den alınan bu hava savunma sistemleri günümüz standartları için S-400’ün en ilkel versiyonlar olarak da ifade edilebilir.
S-75, S-125 ve S-200’lerin içinde olduğu sisteme S-300’lerin dahil olmadığını da özellikle belirtelim. Suriye zamanında Rusya’dan S-300 almış olmasına karşın ABD’nin ve batılı ülkelerin tehditleri nedeni ile S-300’lerin kurulumu hiçbir zaman tamamlanamamıştı. Benzer bir durum Türkiye’nin tehditleri nedeni ile Kıbrıs Rum Kesimi için de geçerli. Haliyle de sistemde sadece SSCB’den kalan teknolojiler bulunuyor
103 füzeyi %70’e yakın bir başarı oranı ile bertaraf etmek epey önemli. Ülkemizin satın aldığı S-400’lerin bu hava savunma sistemlerinin üretime geçmiş en gelişmiş versiyonu olduğunu düşünürsek konunun önemi daha net ortaya çıkacaktır.