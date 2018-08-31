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Rusya, Telegram'ın fişini çekmeye kararlı

Rusya, Telegram uygulamasının şifreleme anahtarlarını devletle paylaşmadığı gerekçesi ile platformu engellemişti. Bu engelin diğer servisleri etkilememesi için yeni çözümler geliştiriliyor.
8 ay
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3
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Rus hükümeti Telegram uygulamasının şifreleme anahtarlarını Federal Güvenlik Servisi ile paylaşmayı reddetmesi sebebiyle ülkede popüler mesajlaşma uygulamasının kullanımını yasaklamıştı. Ancak ülke, diğer teknoloji sitelerin trafiğini etkilemeden bu engeli tam olarak uygulayamadığı için yeni çözümler arıyor.

Viber, Volvo ve Xiaomi gibi şirketler etkileniyor

Rusya, 200 milyonu aşkın global kullanıcısı olan, Rusya ve İran dahil olmak üzere birçok ülkede popüler olan mesajlaşma platformu Telegram'ın fişini tamamen çekmek istiyor. Uzun bir süredir yasaklı olan platform, Viber, Volvo ve Xiaomi gibi şirketlerin web servislerinin de bu engele takılmasına neden oluyor. Dolayısı ile Rus hükümeti, bu engelin başka şirketlerin trafiğini etkilememesi için yeni sistemlerin testine başladı.
Deep Packet Inspection adı verilen bu yeni sistem, daha spesifik bir şekilde çalışarak internet trafiğini analiz ediyor ve belirli hizmetlerin veri akışını tespit ederek engelliyor. Ancak teknolojiyi sunan şirket yetkilileri sistemin henüz tam olarak işlemediğini, yapılan engellemelerin hâlâ diğer şirketlerin servislerini de etkilediğini açıkladılar. Ülkedeki GSM operatörlerini de bu işe dahil edecek olan Rus hükümeti, yakın bir zamanda bu sorunu kökten çözmeyi planlıyor.

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K_Spartakus 8 ay en beğenilen Marquis-de-Sade`
Tabi paylaşmıyordur

Bende inanmış gibi yapıyorum

Rusya'ya gelince hiçbir şey paylaşmam diye ağlaşan İngiliz ve Amerikan şirketleri kendi ülkelerine neler vermiyor. Her geçen gün yaşanan ve patlak veren veri skandallarıyla başımız dönüyor
Bilgi paylaşımı yapmıyorum diyen dürüst değildir
Tabi paylaşmıyordurBende inanmış gibi yapıyorumRusya'ya gelince hiçbir şey paylaşmam diye ağlaşan İngiliz ve Amerikan şirketler...
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Yeşilbarış 8 ay
rusya rusyadaki bir firmanın tepesine binmeye bu kadar istekli olduğuna göre telegramın abd için çalıştığı sonucuna varabiliriz.
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Marquis-de-Sade` 8 ay
Her iki tarafında haklı olduğu kısımlar var. Ama son kullanıcı olarak benim tarafım, verilerimi hiçbir şekilde kendi ülkesi ile bile paylaşmayan Telegram'dan yana.
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K_Spartakus 8 ay Marquis-de-Sade`
Tabi paylaşmıyordur

Bende inanmış gibi yapıyorum

Rusya'ya gelince hiçbir şey paylaşmam diye ağlaşan İngiliz ve Amerikan şirketleri kendi ülkelerine neler vermiyor. Her geçen gün yaşanan ve patlak veren veri skandallarıyla başımız dönüyor
Bilgi paylaşımı yapmıyorum diyen dürüst değildir
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