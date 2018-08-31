Rusya, Telegram'ın fişini çekmeye kararlı

Rus hükümeti Telegram uygulamasının şifreleme anahtarlarını Federal Güvenlik Servisi ile paylaşmayı reddetmesi sebebiyle ülkede popüler mesajlaşma uygulamasının kullanımını yasaklamıştı. Ancak ülke, diğer teknoloji sitelerin trafiğini etkilemeden bu engeli tam olarak uygulayamadığı için yeni çözümler arıyor.

Viber, Volvo ve Xiaomi gibi şirketler etkileniyor

Rusya, 200 milyonu aşkın global kullanıcısı olan, Rusya ve İran dahil olmak üzere birçok ülkede popüler olan mesajlaşma platformu Telegram'ın fişini tamamen çekmek istiyor. Uzun bir süredir yasaklı olan platform, Viber, Volvo ve Xiaomi gibi şirketlerin web servislerinin de bu engele takılmasına neden oluyor. Dolayısı ile Rus hükümeti, bu engelin başka şirketlerin trafiğini etkilememesi için yeni sistemlerin testine başladı.

Deep Packet Inspection adı verilen bu yeni sistem, daha spesifik bir şekilde çalışarak internet trafiğini analiz ediyor ve belirli hizmetlerin veri akışını tespit ederek engelliyor. Ancak teknolojiyi sunan şirket yetkilileri sistemin henüz tam olarak işlemediğini, yapılan engellemelerin hâlâ diğer şirketlerin servislerini de etkilediğini açıkladılar. Ülkedeki GSM operatörlerini de bu işe dahil edecek olan Rus hükümeti, yakın bir zamanda bu sorunu kökten çözmeyi planlıyor.