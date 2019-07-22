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ASELSAN ve Turkcell ortaklığında geliştirilen 5G uyumlu antenler göreve başladı

ASELSAN ve Turkcell iş birliği ile geliştirilen 5G uyumlu 4.5G baz istasyonu anteni, canlı sahada kullanılmaya başlandı. Turkcell 2 bini aşkın yerli anten kullanacak.
1 sa. (Son Güncelleme: 54 dk.)
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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ASELSAN ve Turkcell ortaklığında geliştirilen 5G uyumlu antenler göreve başladı
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Telekomünikasyon teknolojilerinin yerlileştirme çalışmaları kapsamında ASELSAN tarafından üretilen 5G uyumlu 4.5G anteni kullanmaya başlayan ilk operatör Turkcell oldu.

ASELSAN ve Turkcell, 2018 yılında Yerli 4.5G Baz İstasyonu Anteni Üretim Projesi’ni başlatmıştı. Projenin ilk meyveleri faaliyete geçti. 5G uyumlu 4.5G antenleri, İstanbul Pendik’te hizmet veren sahaya yerleştirildi ve ilk kez canlı sahada kullanılmaya başlandı.

Turkcell, hali hazırdaki 4.5G şebekesinde kullanmak üzere 2 bin 30 adet yerli anten siparişi verdi. ASELSAN, ürettiği antenleri Turkcell’e iletmeye başladı. Yaklaşık bin adet antenin, 2019 yılının sonuna kadar Turkcell’e ait 250 baz istasyonunda kullanılması hedefleniyor.

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IceRulez 20 dk. en beğenilen
Kotalar ne alemde sayın yetkililer ? 20 TL ye 100 GB verilmedikten sonra ne yapacağız 5G yi ?
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uysaloguz 58 dk.
Bir çok uzman 5g ile birlikte kanser vakalarında patlama yaşanacağını belirtiyor, ayrıca böcek ve kuş popülasyonu da olumsuz olarak etkilenecek. Kendi ellerimizle kendi sonumuzu hazırlıyoruz...
Bir çok uzman 5g ile birlikte kanser vakalarında patlama yaşanacağını belirtiyor, ayrıca böcek ve kuş popülasyonu da olumsuz olarak etkilenecek. Kendi ellerimiz...
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Şeref60 9 dk.
Turkcell bizden yolduklarıyla iyi yatırım yapıyor..
Kazda tüy bitmez yol Allah yol
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EzioAditore 10 dk.
Aselsan varsa işin içinde, o işten sıkıntı gelmez, kaliteli olur sağlam olur. İnşallah bizler içinde uygun tarifeler hazırlarlar
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smart1978 8 dk. EzioAditore
Aselsan artik eskisi gibi degildir...
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IceRulez 20 dk. en beğenilen
Kotalar ne alemde sayın yetkililer ? 20 TL ye 100 GB verilmedikten sonra ne yapacağız 5G yi ?
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smart1978 12 dk. IceRulez
Telefonlarin ekran cozunurlugu de artti ki hizli internette kazara bir youtube linki acilsa gelen bildirimlerde o hizli internette kotalar cabuk tukenecektir hemen kapatayim diyene kadar olan olacak .
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paradiso35 26 dk.
Yerli ve milli
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Jazzalyn 29 dk.
Neyse ki Turkcell var.
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csh 28 dk. Jazzalyn
Ya Turkcell olmasaydi?
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berk768 50 dk.
Turkcell platinum paketini kullanıyorum Çekim alanı olsun internet hızı ile rakipsiz.
Pahalı diyenler olacaktır Kalite ile Ucuzluk bir arada olmaz.
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csh 44 dk. berk768
Cekim alaninin hizi mi?
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Concordato 32 dk. berk768
Kalite ve ucuzun yan yana olduğu o kadar çok örnek varken neyse siz böyle devam.
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SEO-Uzmanı 51 dk.
yerli üretim, kanser yapıcıyı herkes çok beğendi ! :(
en az zamanı camilerde geçiriyoruz
toplu sağlığı için baz istasyonlarını cami minarelerine yerleştirmek mantıklı !
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raxetul 27 dk. SEO-Uzmanı
Baz istasyonları iyonlaştırıcı radyasyon yaymaz ki, iyonlaştırıcı radyasyon kanser yapar. Bilimsel gerçek budur. Yüksek frekanslı iyonlaştırıcı olmayan radyo dalgaları ancak yayın gücü ile su moleküllerinde ısı arttırıcı etki yapar(o da sadece 2.4GHz civarları), zararı da daha çok dokuyu ısıtma şeklindedir. Bunu önlemenin yolu da baz istasyonlarını arttırıp güçlerini düşürmektir(antenlerin karşısındaki 30-40 metre içinde insan bulunmayacak şekilde).
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uysaloguz 58 dk.
Bir çok uzman 5g ile birlikte kanser vakalarında patlama yaşanacağını belirtiyor, ayrıca böcek ve kuş popülasyonu da olumsuz olarak etkilenecek. Kendi ellerimizle kendi sonumuzu hazırlıyoruz...
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AMC 1 sa.
Turkcell olmasa 10 yıl geriden gelecez.
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csh 37 dk. AMC
Turkcell var. Peki neden Turkcell var? Cunku ulkemizde malesef cep telefonuyla ilgili seylerin arz-talep dengesi cok karli ve talebin anormal yuksek oldugu bir noktada, tipki arabada oldugu gibi. Bundan dolayi Turkcell var, yuksek fiyatlara cep telefonlari ve hizmetler (Internet, ses, SMS gibi) satilabiliyor. Neden ulkemizde Internet altyapisi gelismedi, neden Superonline Turkcell'in yatirimi gibi Internete altyapi yatirimi yapmadi? Cunku ulkemizde Internete talep cep telefonundaki ve arabadaki gibi degil. Onun icin genis bant Internet erisiminde 10 yil degil 20 yil geriden geliyoruz.
Halkimiz da bu dengeyi bir turlu bulamadi, herseye ya cok asiri talep var, bu talep vergileri ve fiyatlari arttiracak kadar yuksek duzeyde, yada hic talep yok altyapinin gelismesini engelleyecek duzeyde.
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SEO-Uzmanı 1 sa.
( ARGO tabir değil sadece gerçek bilimsel tanımlama )
beynimizden g*tümüze kadar
kaç SAR değerinde Radyasyon gidecek bize
bunu neden yazmamışlar ! ???
daha bilimsel makaleler istiyoruz !
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