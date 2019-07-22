ASELSAN ve Turkcell ortaklığında geliştirilen 5G uyumlu antenler göreve başladı

Telekomünikasyon teknolojilerinin yerlileştirme çalışmaları kapsamında ASELSAN tarafından üretilen 5G uyumlu 4.5G anteni kullanmaya başlayan ilk operatör Turkcell oldu.
ASELSAN ve Turkcell, 2018 yılında Yerli 4.5G Baz İstasyonu Anteni Üretim Projesi’ni başlatmıştı. Projenin ilk meyveleri faaliyete geçti. 5G uyumlu 4.5G antenleri, İstanbul Pendik’te hizmet veren sahaya yerleştirildi ve ilk kez canlı sahada kullanılmaya başlandı.
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Turkcell, hali hazırdaki 4.5G şebekesinde kullanmak üzere 2 bin 30 adet yerli anten siparişi verdi. ASELSAN, ürettiği antenleri Turkcell’e iletmeye başladı. Yaklaşık bin adet antenin, 2019 yılının sonuna kadar Turkcell’e ait 250 baz istasyonunda kullanılması hedefleniyor.
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Kazda tüy bitmez yol Allah yol
Pahalı diyenler olacaktır Kalite ile Ucuzluk bir arada olmaz.
en az zamanı camilerde geçiriyoruz
toplu sağlığı için baz istasyonlarını cami minarelerine yerleştirmek mantıklı !
Halkimiz da bu dengeyi bir turlu bulamadi, herseye ya cok asiri talep var, bu talep vergileri ve fiyatlari arttiracak kadar yuksek duzeyde, yada hic talep yok altyapinin gelismesini engelleyecek duzeyde.
beynimizden g*tümüze kadar
kaç SAR değerinde Radyasyon gidecek bize
bunu neden yazmamışlar ! ???
daha bilimsel makaleler istiyoruz !
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