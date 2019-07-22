ASELSAN ve Turkcell ortaklığında geliştirilen 5G uyumlu antenler göreve başladı

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Telekomünikasyon teknolojilerinin yerlileştirme çalışmaları kapsamında ASELSAN tarafından üretilen 5G uyumlu 4.5G anteni kullanmaya başlayan ilk operatör Turkcell oldu.

ASELSAN ve Turkcell, 2018 yılında Yerli 4.5G Baz İstasyonu Anteni Üretim Projesi’ni başlatmıştı. Projenin ilk meyveleri faaliyete geçti. 5G uyumlu 4.5G antenleri, İstanbul Pendik’te hizmet veren sahaya yerleştirildi ve ilk kez canlı sahada kullanılmaya başlandı.

Turkcell, hali hazırdaki 4.5G şebekesinde kullanmak üzere 2 bin 30 adet yerli anten siparişi verdi. ASELSAN, ürettiği antenleri Turkcell’e iletmeye başladı. Yaklaşık bin adet antenin, 2019 yılının sonuna kadar Turkcell’e ait 250 baz istasyonunda kullanılması hedefleniyor.