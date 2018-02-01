Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rusya’nın Star Wars filmlerinden çıkma Don-2N radar sistemi havadan görüntülendi

Rusya’nın yaklaşık 22 yıldır faaliyette olan erken uyarı anti balistik füze radar sistemi Don-2N, ilk kez Drone ile havadan görüntülendi. İlginç radar sisteminin öyküsü haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
5,3b
1
14
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Moskova’nın balistik füzelere karşı korunması için faaliyet gösteren Don-2N adlı erken uyarı radar sistemi ilk kez Drone ile havadan görüntülendi. Rusya’nın ihtiyar kurdu adeta Star Wars filmlerinden fırlamış izlenimi veriyor.

Don-2N tarihi

Radar sisteminin tarihi 1972 yılında ABD ve SSCB arasında imzalanan bir anlaşmaya kadar gidiyor. Anti Balistik Füze Anlaşması, iki tarafın da füze kullanımına kısıtlama getirmek için imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre taraflar sadece tek bir anti balistik füze merkezi kuracak ve füze sayısını da 100 ile sınırlayacaktı. ABD o dönem Kuzey Dakota eyaletini tercih etti. Rusya ise Moskova yakınlarında Pushkino bölgesinde karar kıldı.

Ayrıca Bkz. "Rolls-Royce otonom gemi Ar-Ge merkezi kurdu"

Havadan gelecek saldırılara karşı başkenti korumayı amaçlayan sistem A-135 Kompleksi adını taşıyor. 53T6 füzeleri ile desteklenen kompleksin kontrol merkezi ise Don-2N radar sistemi oldu. 1978 yılında inşaatı başlayan radar binası 1996 yılında faaliyete geçti.

33 metre yüksekliğinde 4 kenarlı bir piramit şeklinde olan radar binası, 4 köşesinde 18 metre çapında ultra yüksek frekanslı radar sistemi barındırıyor. 360 derece görüş açısı olan radarlar 3700 kilometreye kadar balistik füzeleri algılayabiliyor. Sistemin merkezinde ise Rus Elbrus-2 süper bilgisayarı var.

Sistem 5 santimetreden büyük çapa sahip olan her nesneyi algılayabiliyor. Sonrasında anlık olarak nesnelerin tehdit olup olmadığına yani yok edilip edilmeyeceğine karar veriyor. Radar üssünün görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.




 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hanımneder 1 yıl en beğenilen
Biz hala Çelik çomak
1 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ccguven 1 yıl
Aslında bu yapının tamamlanmamış hali, daha ilk katı yapmışlar. Olağan üstü durumda buna dönüşecek :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
obsesoz 1 yıl
Beyaz olunca Star Wars mu oldu..
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hgwxx/7 1 yıl
En önemli nokta ise Rusya bu teknolojiye 1970 te sahipti. Peki biz 2018de bu teknolojiye sahip miyiz?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kryeck 1 yıl hgwxx/7
Amerika sağolsun sahip değiliz. Sadece kıçımızdaki mala sahibiz yakında para için oda lazım olabilir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratkaya 1 yıl hgwxx/7
Orijinalden alıntı: hgwxx/7

En önemli nokta ise Rusya bu teknolojiye 1970 te sahipti. Peki biz 2018de bu teknolojiye sahip miyiz?

Şu anki radar istasyonlarımızı görseniz uzay istasyonuna mı girdim nerdeyim derken kendinize gelmeniz yarım saati bulur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sybercomp 1 yıl
Havadan diyor yerden görüntüsü var haberde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Osakawa 1 yıl
adamlar siyah veya kamuflaj deseni kullanmak yerine bölgenin gerektirdiği kış koşullarına ve karlara uygun şekilde beyaz renk yapmışlar üssü. çokta abartılacak bir tarafı yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ccguven 1 yıl
Aslında bu yapının tamamlanmamış hali, daha ilk katı yapmışlar. Olağan üstü durumda buna dönüşecek :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
obsesoz 1 yıl
Beyaz olunca Star Wars mu oldu..
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
extinct 1 yıl
kimin hayal gücü bunu star wars benzetti
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanımneder 1 yıl en beğenilen
Biz hala Çelik çomak
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5303 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
don-2n, drone ve
5 etiket daha Zamazingo Bilim ve Teknoloji Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Turkcell’in alt markası Lifecell Ukrayna’da 4G ihalesini kazandı 1 yıl AMD geçen yılı karla kapatmayı başardı 1 yıl ASELSAN'dan yerli anti-drone sistemi: İHTAR 1 yıl Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın yedek pilleri internete düştü 1 yıl Google'ın sürücüsüz araçları 2017'de 3 milyon km'nin üzerinde yol katetti 1 yıl Turkcell'in mesajlaşma uygulaması BiP'ten para transferi dönemi başladı 1 yıl Hisar-O hava savunma sistemi Tuz Gölü üzerinde test edildi 1 yıl Volkswagen: Günde 1,500 adet elektrikli araç üreteceğiz 1 yıl Windows Defender, 1 Mart itibariyle scareware yazılımlara göz açtırmayacak 1 yıl Bitcoin'in ticaret hacmi bir ayda yüzde 27 eridi 1 yıl 50 milyon Türk vatandaşının kimlik bilgilerini satan çete yakalandı 1 yıl Spectre ve Meltdown'u kullanan zararlı yazılımlar çığ gibi büyüyerek geliyor 1 yıl Renault Trucks önümüzdeki yıl elektrikli kamyon üretimine başlıyor 1 yıl KODAKCoin'e ilgi büyük: 40.000'den fazla yatırımcı başvurdu 1 yıl Mac'lerde iPad uygulamalarını çalıştırmak mümkün oluyor 1 yıl Galaxy S9'un piyasa çıkış tarihi ve fiyatı [Sızıntı] 1 yıl 2018 Hyundai Kona'nın satış fiyatı belli oldu 1 yıl Elon Musk 5 gün içinde 20.000 alev makinesi siparişi aldı 1 yıl Google artık uçuş gecikmelerini tahmin edecek 1 yıl CS:GO fanı 60.000 dolara silah skini aldı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Rusya’nın Star Wars filmlerinden çıkma Don-2N radar sistemi havadan görüntülendi Sonraki Türkiye’nin nüfusu 80 milyonu aştı 1 yıl Çinli Ulefone çentik tasarımlı telefonunu MWC 2018 fuarına getiriyor 1 yıl Huawei P20 serisi 27 Mart'ta tanıtılacak! 1 yıl Yonga pazarının yeni lideri Samsung 1 yıl Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonu yıl bitmeden geliyor 1 yıl McLaren 570S Spider'a Novitec dokunuşu 1 yıl Facebook hem kullanıcı sayısını hem de gelirlerini arttırdı 1 yıl Audi Q2'nin yeni rakibi DS 3 Crossback kış testinde görüntülendi 1 yıl Dün akşamki 'Süper Kanlı Mavi Ay'dan muhteşem kareler 1 yıl Pisano girişimi oluşturduğu yatay hiyerarşi ile şirketlere örnek olma yolunda 1 yıl iPhone SE 2 bu yıl gelmeyebilir 1 yıl Microsoft, Opera'da Edge tarayıcısının reklamını göstermeye başladı 1 yıl Alcatel IDOL 5 incelemesi "Yeni IDOL'ümüz mü?" 1 yıl Araç sicil ve tescil işlemleri artık noterlerde yapılacak 1 yıl Filmlerdeki otonom paket taşıyıcı araçlar 2022'de gerçek oluyor 1 yıl Mesajlaşma uygulaması Line kripto para pazarına giriyor 1 yıl 2019 Ford Focus Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılmayacak 1 yıl Yeteri kadar üretmiyoruz: 2017’de enerji ithalatı önemli derecede arttı 1 yıl 530 milyon dolarlık kripto para çalan hackerlar borsa arayışında 1 yıl Jaguar I-Pace için hızlı şarj özelliğinin detayları doğrulandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim