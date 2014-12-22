"Rüzgar ağaçları" yenilenebilir enerjiye görsel estetik katmayı amaçlıyor

Beyaz çelik bir gövdeye sahip ağaç yüz adet sessiz PVC plastik mini tribünü üzerinde barındırıyor. Rüzgar tribünlerini çalıştırmak için 4 metre/saniye ihtiyaç duyulurken bu sistemde 2 metre/saniye rüzgar hızı ile elektrik üretilebiliyor. 11 metrelik bir Rüzgar Ağacı ile 4 kişilik bir ailenin elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor. Ortalama bir Rüzgar Ağacı 2.5- 4 kWh arası elektrik üretiyor. Dallarında bulunan malzemelerin ise ortalama ömrü 10 yıl kadar.





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Yenilenebilir enerji kaynakları gün geçtikçe yaygınlaşmaya devam ediyor. Fakat genellikle bu kaynakları kullanmak için çok büyük, manzarayı bozan ve bazen gürültü çıkaran sistemler kurmak gerekebiliyor. Paris'de bulunan bir şirket ise bu olumsuzlukları aşmak için geliştirdiği ilk Rüzgar Ağacı'nı kurdu. Bir ağaca benzeyen bu rüzgar tribünü doğal görüntüyü pek bozmadan elektrik üretmeyi amaçlıyor.