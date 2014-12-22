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"Rüzgar ağaçları" yenilenebilir enerjiye görsel estetik katmayı amaçlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
884
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18
Alternatif Enerji
Oğuz Avcı
Editör
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Yenilenebilir enerji kaynakları gün geçtikçe yaygınlaşmaya devam ediyor. Fakat genellikle bu kaynakları kullanmak için çok büyük, manzarayı bozan ve bazen gürültü çıkaran sistemler kurmak gerekebiliyor. Paris'de bulunan bir şirket ise bu olumsuzlukları aşmak için geliştirdiği ilk Rüzgar Ağacı'nı kurdu. Bir ağaca benzeyen bu rüzgar tribünü doğal görüntüyü pek bozmadan elektrik üretmeyi amaçlıyor.

Beyaz çelik bir gövdeye sahip ağaç yüz adet sessiz PVC plastik mini tribünü üzerinde barındırıyor. Rüzgar tribünlerini çalıştırmak için 4 metre/saniye ihtiyaç duyulurken bu sistemde 2 metre/saniye rüzgar hızı ile elektrik üretilebiliyor. 11 metrelik bir Rüzgar Ağacı ile 4 kişilik bir ailenin elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor. Ortalama bir Rüzgar Ağacı 2.5- 4 kWh arası elektrik üretiyor. Dallarında bulunan malzemelerin ise ortalama ömrü 10 yıl kadar.


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ardabeyim 4 yıl
malzemelerin ömrü biraz daha uzun olsaydı çok güzel olurmuş
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Das Boot 4 yıl
Bir tanesi 4 kişilik ailenin temel gereksinimlerini karşılıyor ise çok iyimiş gerçekten.
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giray94 4 yıl
2. resimdeki ağacın sağındaki çanağın amacı nedir cok merak ettim bilen varsa acıklarmı?
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giray94 4 yıl giray94
giray94
2. resimdeki ağacın sağındaki çanağın amacı nedir cok merak ettim bilen varsa acıklarmı?

O canagin esas gorevi nedir? Eger enerji toplamaksa niye demirden yaptilar gunes panelinden farki nedir? Tesekkurler ustat.
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ahead 4 yıl
10 SENE AZ
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XQS 4 yıl
Cok iyi yapmislar temiz bir uretim olupda yayginlasirsa bir kac tane milyar agac sarayin elektrigini karsilar
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ø 4 yıl
Teşekkürler.
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doctor_bey 4 yıl
Yalnız tasarım on numara,böyle tasarımla enerji üretmekte meyvesi olsa gerek
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infom@n 4 yıl
Müstakil evin bahçesine 3-4 tane dikecen, oturup meyvesini yiyecen :)
Tohum, fidan lazım arkadaşlar.
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profecco 4 yıl
Bilindik bir rüzgargülü şekli rüzgar hangi yönden eserse essin dönebiliyor. 2.5 litrelik plastik şişeyi tam ortasından dikine ikiye ayırın ve iplik sarılan küçük bir makaraya ters şekilde yapıştırın. Bu tasarımın bir ismi vardı ama şimdi aklıma gelmedi.
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Her isi ters giden adam 4 yıl
Mükemmel bir şey :)
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DaRKFoRCeS 4 yıl
En sevdiğim haberler alternatif Enerji haberleri. Şu nükleer santral hiç bir zaman yapılmamalı. Adamlar adım başı baz istasyonu dikip kamufle edeceğine geri dönüşümlü yapay ağaç yapmış. Tebrik etmek gerek.
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umut_baris 4 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS

En sevdiğim haberler alternatif Enerji haberleri. Şu nükleer santral hiç bir zaman yapılmamalı. Adamlar adım başı baz istasyonu dikip kamufle edeceğine geri dönüşümlü yapay ağaç yapmış. Tebrik etmek gerek.

+1

Gelde bizim androkafalara anlat bunu. Hayatı ahkam kesmekten ibaret.
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Atlas sediri kozalagı yapmaya çalışmışlar
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