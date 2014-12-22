"Rüzgar ağaçları" yenilenebilir enerjiye görsel estetik katmayı amaçlıyor

Beyaz çelik bir gövdeye sahip ağaç yüz adet sessiz PVC plastik mini tribünü üzerinde barındırıyor. Rüzgar tribünlerini çalıştırmak için 4 metre/saniye ihtiyaç duyulurken bu sistemde 2 metre/saniye rüzgar hızı ile elektrik üretilebiliyor. 11 metrelik bir Rüzgar Ağacı ile 4 kişilik bir ailenin elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor. Ortalama bir Rüzgar Ağacı 2.5- 4 kWh arası elektrik üretiyor. Dallarında bulunan malzemelerin ise ortalama ömrü 10 yıl kadar.
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O canagin esas gorevi nedir? Eger enerji toplamaksa niye demirden yaptilar gunes panelinden farki nedir? Tesekkurler ustat.
Tohum, fidan lazım arkadaşlar.
+1
Gelde bizim androkafalara anlat bunu. Hayatı ahkam kesmekten ibaret.