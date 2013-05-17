SSD depolama birimine sahip Macbook Air bilgisayarlar için yeni güncelleme yayınlandı

Apple tarafından 2012 yılı ortasında üretilen SSD depolama birimine sahip Macbook Air dizüstü bilgisayar modelleri için çıkartılan "MacBook Air Flash Storage Firmware Update 1.0" isimli güncelleme, nadir durumlarda meydana gelen sistem çökmeleri sonrası oluşan problemleri çözüyor.

OS X 10.7.5 ya da OS X 10.8.3 sistemler için 1.69MB boyutunda olan güncellemenin mutlaka uygulanması, güncelleme sırasında MacBook Air modellerinin elektrik kablosunun bağlı olması ve önemli verilerin yedeklenmesi öneriliyor.

Apple tarafından yayınlanan yeni güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.macrumors.com/2013/05/16/apple-releases-macbook-air-flash-storage-firmware-update-1-0/