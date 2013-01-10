ST-Ericsson, 2.5GHz hızındaki dört çekirdekli NovaThor L8580 çipsetini duyurdu





ST-Ericsson, 2012 üçüncü çeyreğinde müşterilerine örneklemeye başladığı, ancak henüz piyasaya sürmediği L8540 çipinin gelişmiş yeni bir sürümünü kısa süre önce Las Vegas'ta resmen tanıttı. STMicroelectronics'in yenilikçi 28nm FD-SOI (yalıtkan üzerinde silikon) teknolojisini kullanan NovaThor L8580, üreticisi tarafından dünyanın en hızlı ve en düşük güç tüketimli LTE desteğine sahip yongası olarak nitelendiriliyor. 22nm FinFET karşısında dahi enerji tasarrufu anlamında üstün bir performans ortaya koyan 28nm FD-SOI teknolojisi, düşük voltta çok daha yüksek işlem gücü elde edebilmeyi mümkün kılarak enerji harcamalarını da büyük ölçüde azaltıyor.

2.5GHz hızına kadar çıkabilen L8580'in dört çekirdekli eQuad uygulama işlemcileri, ARM'ın Cortex-A9 mimarisini kullanıyor. 0.6 voltta 5,000 DMIPS performans değerine ulaşan ve aynı düzeydeki haleflerinden %50 daha az enerji tüketen çipset, ayrıca yapısında çok modlu LTE/HSPA/TD-SCDMA/GSM iletişim bantlarına destek sunan bir modem barındırıyor. 600MHz hızında Imagination Technologies'in geliştirdiği PowerVR SGX544 GPU'yla donatılan yeni nesil NovaThor çipi, WUXGA (1920 x 1200 piksel) çözünürlüklü ekran, Full HD 1080p videoları 60fps değerinde işleyebilme, 3D video kayıt, 20MP arka, 5MP de ön kamera desteğine sahip. Bir dizi bağlantı teknolojilerini de beraberinde getiren tek çip çözümü, Bluetooth, GPS, GLONASS, FM radyo, WLAN, NFC, Miracast kablosuz görüntü aktarım teknolojilerini FD-SOI üretim teknolojisiyle geliştirilmiş bir zarda sunarak güç verdiği mobil cihazda bu fonksiyonların harcayacakları enerjiden de tasarruf edilmesine imkan tanıyor.

Sektörün umut vaat eden yeni oyuncularından ST-Ericsson, kurulduğu 2009 yılından beri oluşumun iki ortağı Fransız STMicroelectronics ve Stockholm merkezli Ericsson'a ekonomik anlamda olumlu bir etki yapmış değil. Belirsiz geçiş dönemini bahane göstererek ortaklığı bozmaya yeltendiği bildirilen STMicroelectronics'in ilerleyen dönemlerde nasıl bir hamle yapmaya hazırlandığı bilinmiyor. Ancak CES 2013'ten gelen son haber, firmanın kendi teknolojisini taşıyan ikinci bir çiple orta segmentte LG, Samsung ve Sony gibi mobil üreticilerin yeni çözümlerine güç vermeyi planladığı görülüyor. 2013'ün ilk çeyreğinde NovaThor L8580'i müşterilerine örneklemeye başlayacağını açıklayan ST-Ericsson'un FD-SOI üretim teknolojisini arkasına alan yeni ürünüyle teknoloji şirketlerinin ilgisini çekip çekemeyeceğini yılın sonraki zaman dilimlerinde göreceğiz.

http://www.stericsson.com/press_releases/L8580_eQuad.jsp