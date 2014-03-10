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Saat benzeri giyilebilir cihaz Moff, elde tutulan her objeyi oyun sürecine dahil edebiliyor

5 yıl
7,7b
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Saat benzeri giyilebilir cihaz Moff, elde tutulan her objeyi oyun sürecine dahil edebiliyor
Teknolojinin gelişmesiyle beraber çocukların beklentileri ve bunun sonucu olarak da oyuncaklar oldukça farklılaşmış durumda. Bunu en son örneklerinden olan Moff, elde tutulan her objeyi oyun sürecine dahil edebiliyor.
Obje bağımsız olarak çalışma gösteren Moff, standart bir saat formunda hazırlandığı için bileğe takılıyor ve iOS (İleri de Android ve Windows Phone gelebilir) işletim sistemli akıllı cihazlarla Bluetooth üzerinden bağlantı kuruyor. Bu noktada uygulamadan seçilen gitar, piyano, silah ya da benzeri seçenekleri elde tutulan objelerlere ses olarak aktarıyor ve yapılan el hareketlerine bağlı olarak süpürge ile gitar çalınmasına, rulo haline getirilmiş bir gazete parçasının samuray kılıcına çevrilmesine ya da basit bir cetvel ile gerçek gibi silah atışı yapılmasına imkan tanıyarak eğlence dolu dakikalar vaat ediyor. Sistemin en güzel yanı ise, yeni oyuncaklar almak yerine özel uygulaması üzerinden yeni sesler satın alınarak çocuklara farklı deneyimler yaşatabiliyor olması.
Kısa bir süre içerisinde bir bağış platformu üzerinde destek arayacağı açıklanan giyilebilir cihaz Moff hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Saat benzeri giyilebilir cihaz Moff, elde tutulan her objeyi oyun sürecine dahil edebiliyor
Saat benzeri giyilebilir cihaz Moff, elde tutulan her objeyi oyun sürecine dahil edebiliyor

http://www.damngeeky.com/2014/03/10/19028/moff-wearable-smart-toy-converts-anything-playable-object-unstoppable-fun.html Yorum Yaz
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fukox 5 yıl
Geçiniz
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The Times 5 yıl
gereksiz geldi bana
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Delikli Nane 5 yıl
tuvalette kulanmanızı önermiyoruz
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VlknFX 5 yıl
çocuklar için eğlenceli :)
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token45 5 yıl
aşırı gereksiz bir cihaz ve uygulama, tahtadan yapılan kılıcın verdiği hazzı verebilecek mi? ya da boncuklu tabanca ile göz çıkması uğruna ateş etmenin zevkini verebilecek mi
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eftpft 5 yıl
Bizim millet şimdi neyse... :D
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