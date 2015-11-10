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Saatiniz dokunduğunuz her şeyi tanısın: EM-SENSE

Akıllı saatler için geliştirilen yeni teknoloji sayesinde dokunduğunuz nesneler saat tarafından tanınabilecek. Disney Research araştırmacılarının da katkı sağladığı teknoloji gelecek vaat ediyor.
3 yıl
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Zamazingo
Serhat Çevik
Haber Editörü
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İnsan - Bilgisayar Etkileşimi Enstitüsü (HCII) ve Disney Research’ den araştırmacılar akıllı saatlerin, kullanıcının neye dokunduğunu otomatik olarak fark etmesini sağlayacak yeni bir teknoloji geliştirdi. Örneğin kişi o an da laptop mu kullanıyor, elektrikli testere mi çalıştırıyor ya da motosiklete mi biniyor, saatin bunu anlaması mümkün hale gelecek. Yeni teknolojinin içerik farkındalığı yaratan uygulamalar için kapsam ve kullanım alanı geliştirme konusunda önemli faydalar sağlayacağı düşünülmekte.
 
Saatiniz dokunduğunuz her şeyi tanısın: EM-SENSE
 
HCII ve Disney Research’ün ortak çalışması ile geliştirilen ve EM-Sense olarak isimlendirilen bu yeni teknik , kişinin elektrikli veya elektromekanik bir cihaza dokunduğunu ayırt etmek için vücudun doğal elektrik iletkenliğinden faydalanmakta ve bu tip cihazlardan yayılan ayırt edici elektromanyetik gürültüye dayalı olarak, otomatik bir şekilde nesne tanımlaması yapmakta.
Em-sense teknolojisinin akıllı saatlere eklenmeye başlaması ile, ivme ölçer ve nabız ölçer gibi ortak kullanılan sensörlere kıyasla saatlerin şimdiki halinden daha akıllı bir yapıya kavuşacağı da iddia ediliyor. 
Teknolojinin sağlayabileceği faydalara bazı örnekler ise şöyle sıralanmakta; elektrikli bir dişfırçası kullanmaya başladığınızda otomatik olarak zamanlayıcı çalıştırılabilir, laptopunuza dokunduğunuz zaman bunu algılayarak bilgisayar şifresinin otomatik olarak açılması sağlanabilir ya da kahvaltıya başladığınız zaman bunu fark ederek en yeni haberleri karşınıza getirebilir. Saatin akıllı bir telefon veya mobil ürünle bağlanmasının ise kullanım alanı konusunda ki seçenekleri çok daha fazla genişleteceği öngörülmekte.
Bazı nesnelerin ise tanımlanması için dokunacağınız nesnenin RFID etiketine sahip olmasının yeterli olacağı belirtiliyor.

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CooL_ROMEO 3 yıl en beğenilen

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alphekka 3 yıl
CooL_ROMEO


ne sivri zekalı milletimiz var arkadaş şu tek ifade gülmekten kırdı beni. süper :D
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ardabeyim 3 yıl
person-to-device etkileşimi tabanlı nesnelerin interneti muhabbeti bu projeden sonra nalları resmen dikmiştir :D
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gun 3 yıl
Tam Apple Watch'lık bir teknoloji neyse parası alsınlar entegre etsinler bence en kısa sürede.
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CooL_ROMEO 3 yıl en beğenilen

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ergenius 3 yıl CooL_ROMEO
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