Saatler için akıllı aparat: Chronos

Akıllı saatlerin kendi başlarına sundukları birçok temel özelliği klasik saatlere getiren aksesuarların sayısı artıyor. Detaylarına burada yer verdiğimizi Trivoly sonrası Chronos da güçlü bir seçenek oluşturuyor.

Standart saatlerin arkasına takılmak için hazırlanan Chronos, 3mm inceliği ile konfor sorunu yaşatmıyor ve 33mm çapıyla yuvarlak gövdeli saatlere hitap ediyor. Kablosuz bağlantı noktasında Bluetooth 4.0 LE teknolojisini kullanan cihaz, iOS ile Android işletim sistemli akıllı telefonlara bağlanarak bildirimleri (E-posta, takvim, çağrı vb) bileğinize getirebiliyor.

Bildirim sürecinde hem titreşim hem de LED ışık sistemini kullanan Chronos, belirtildiği kadarıyla tek şarjla 36 saat boyunca görev yapabiliyor. Su geçirmediği için banyo içerisinde dahi kullanılabilen saat aparatı, dahili ivmeölçer birimiyle egzersiz sürecinde de aktif olarak veri kaydı sağlayabiliyor.

Kablosuz şarj desteği bulunan Chronos, 99$ fiyat etiketiyle ön sipariş üzerinden satın alınabiliyor . Dağıtımın ise 2016 yılı içerisinde yapılacağı belirtiliyor.

http://thenextweb.com/gadgets/2015/11/08/meet-chronos-the-adhesive-disk-that-can-make-almost-any-watch-more-like-an-apple-watch/