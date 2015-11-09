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Saatler için akıllı aparat: Chronos

Akıllı telefon bildirimlerini bileğinizden almak için illa gidip akıllı saat almak zorunda değilsiniz. Chronos ile her saati akıllı hale getirebilir ve bunu uygun fiyata yapabilirsiniz.
3 yıl
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Saatler için akıllı aparat: Chronos

Akıllı saatlerin kendi başlarına sundukları birçok temel özelliği klasik saatlere getiren aksesuarların sayısı artıyor. Detaylarına burada yer verdiğimizi Trivoly sonrası Chronos da güçlü bir seçenek oluşturuyor.
Standart saatlerin arkasına takılmak için hazırlanan Chronos, 3mm inceliği ile konfor sorunu yaşatmıyor ve 33mm çapıyla yuvarlak gövdeli saatlere hitap ediyor. Kablosuz bağlantı noktasında Bluetooth 4.0 LE teknolojisini kullanan cihaz, iOS ile Android işletim sistemli akıllı telefonlara bağlanarak bildirimleri (E-posta, takvim, çağrı vb) bileğinize getirebiliyor.
Bildirim sürecinde hem titreşim hem de LED ışık sistemini kullanan Chronos, belirtildiği kadarıyla tek şarjla 36 saat boyunca görev yapabiliyor. Su geçirmediği için banyo içerisinde dahi kullanılabilen saat aparatı, dahili ivmeölçer birimiyle egzersiz sürecinde de aktif olarak veri kaydı sağlayabiliyor.
Kablosuz şarj desteği bulunan Chronos, 99$ fiyat etiketiyle ön sipariş üzerinden satın alınabiliyor. Dağıtımın ise 2016 yılı içerisinde yapılacağı belirtiliyor.
Saatler için akıllı aparat: Chronos
 

http://thenextweb.com/gadgets/2015/11/08/meet-chronos-the-adhesive-disk-that-can-make-almost-any-watch-more-like-an-apple-watch/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
@swat882 pahalı geliyorsa alma kardeşim.
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arel.gr 3 yıl
her yerden a kıl fışkırıyor.
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meego 3 yıl
Bu fiyata alan adamın aklından şüphe duyarım
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Grkwnxs 3 yıl
36 saat nedir ya ekranı yok birşeyi yok şarjının en az 1 ay gitmesi lazım böyle bir ürünün
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Ciginix 3 yıl
19 dolara anlaşalım Chronos
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ycanatilgan 3 yıl
Bildirim almak için akıllı saat alırım daha iyi gidin Gear Fit alın Mi Band alın :) 100 dolar bu mu?
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Patren 3 yıl
15 dolara Xiaomi Mi Band 1S alırım daha iyi
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swat882 3 yıl
Çok pahalı fiyatı 49 dolar olmalı
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Ryso 3 yıl
2 ışıklı titreşimli şey için 99 dolar? kalsın..
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