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Saatte 200 milyon kilometre hıza ulaşan uzay rüzgarları keşfedildi

"Uzayda rüzgar mı olur?" demeyin, olur. Saatte 200 milyon kilometre hıza ulaşan uzay rüzgarları bir grup astronom tarafından keşfedildi. Araştırma grubunda Erciyes Üniversitesi'nden bir de Türk vardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,8b
1
26
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bir grup astrofizikçi evrenin bilinen en hızlı ultraviyole rüzgarlarını keşfettiklerini açıkladı. Çalışmalarını Monthly Notices of the Royal Astronomical Society üzerinden yayımlayan araştırma grubunda bir de Türk astronom vardı.

Hızı saatte 200 milyon kilometreyi geçebilen rüzgarlar bir kara deliğin yakınlarında tespit edildi. York Üniversitesi'nden astronom Jesse Rogerson, ışık hızının beşte biri hızındaki bu rüzgarlardan dahi daha hızlı rüzgarların olabileceğini ifade etti.

Uzayda nasıl rüzgar olabilir?

Uzay rüzgarları Dünya'dakilerden çok farklılar. Dünya rüzgarları sıcaklık ve basınç farklılıkları sonucu meydana gelirken uzay rüzgarları ultraviyole ışınlar tarafından sürüklenen maddelerden dolayı oluşuyor. Rüzgarların kaynağıysa etrafındaki materyal topluluğuyla birlikte kuasar olarak isimlendirilen süper kütleli kara delikler.

İlk kez 1960'lı yıllarda keşfedilen kuasarlar evrenin en parlak cisimleri olarak biliniyor. Güneş'in milyarlarca katı daha fazla kütleye sahip olan kuasarların evrenin en genç, en hareketli dönemlerinde oluştuğu düşünülüyor. Güneş'in yüzeyinden dahi daha sıcak olan kuasarlar evrenin en hızlı rüzgarlarını oluşturan kaynak olarak biliniyorlar.

Rüzgarlar nasıl tespit edildi?

Araştırmacılar rüzgarların tespiti için Sloan Digital Sky Survey tarafından toplanmış kuasar verilerini kullandılar. Kuasarların etrafındaki hareketliliği mor-ötesi ışınımlar yardımıyla analiz eden astronomlar yaklaşık 300 tane aday rüzgara ulaştılar. Daha sonra bu rüzgarlar arasından en önemli 100 rüzgarı seçen araştırmacılar rüzgarları Hawaii ve Şili'de bulunan Gemini gözlemevlerinde incelediler.

Araştırma grubundan Prof Patrick Hall, aynı zamanda daha düşük hızlı uzay rüzgarlarının da keşfedildiğini açıkladı. Evrenin en hızlı rüzgarıyla birlikte yine aynı kuasarda saatte 140 kilometre hızına ulaşan başka bir uzay rüzgarının da keşfedildiğini açıklayan Hall, kuasarlar üzerindeki çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.
Ayrıca Bkz. "Bu kara delik Güneş'ten 1000 kat daha güçlü parıltılar yayabiliyor"
Araştırma grubunda bir de Türk vardı

Kuasar rüzgarlarının oluşumu ve kara delikler üzerine yapılan çalışmada Kanada York Üniversitesinden Dr. Jesse Rogerson, Dr. Patrick Hall, Dr. Paola Hidalgo, Dr. Patrik Pirkola ve Pensilvanya Eyalet Üniversitesi’nden Dr. W. Niel Brandt ile beraber Erciyes Üniversitesi'nden Yrd. Doç Dr. Nurten Filiz Ak da yer aldı. Araştırmanın Kanada Temel Bilimler ve Mühendislik Araştırma Konseyi, ABD Ulusal Bilim Fonu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklendiğini belirten Ak şu ifadeleri kullandı:

"Bu kara delikler güneşin kütlesinden birkaç milyar kat daha büyük bir kütleye sahipler. Etraflarındaki, yeterince yakında bulunan her şeyi yutabiliyorlar. Bu yutma süreci de tıpkı 1-2 yaşında bir çocuğun kendi kendine yemek yemesine benziyor; tabağındakilerden çoğu etrafa saçılırken, az bir kısmı midesine gidiyor. Kuasarlar da etraflarındaki maddeleri yutarken güçlü rüzgarlar oluşuyor ve bu rüzgarlar sayesinde maddenin bir kısmını etrafa saçıyorlar. Biz de bu rüzgarları inceleyerek kara delikleri anlamaya çalışıyoruz. Bu kuasarda şimdiye kadarki en hızlı rüzgarı keşfettik. Ayrıca çok daha yavaş olan bir başka rüzgarın da yeni oluştuğunu gözlemledik. Yeni oluşan rüzgarın hızı yaklaşık 140 milyon kilometre. Daha sonra neler olacağını görmek için bu kuazarı gözlemeye devam edeceğiz."

https://www.cihan.com.tr/tr/kayseri-erciyes-universitesi-astronomi-ve-uzay-bilimleri-bolumunden-yrd-doc-dr-nurten-filiz-ak-uzaydaki-ruzgar-tespiti-ve-hizi-aciklamasi-2037505.htm Yorum Yaz
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crimsonica 3 yıl en beğenilen
Alacaksın o rüzgarı arkana gideceksin bu diyarlardan :D
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Spiderhip 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

deoksiriboz1001

ışık hızının yaklaşık yüzde 20 hızında yani


Hayır, ışık hızının 5 te 1'i hızında.

Bence ışık hızının 20'de 4'ü hızında.
V4LKyRdeoksiriboz1001ışık hızının yaklaşık yüzde 20 hızında yaniHayır, ışık hızının 5 te 1'i...
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clopin 3 yıl
Uzay denen boslukda gorebildikleri sadece okyanusda bir damla belki o kadar bile degil bu ise gönül veren bilim insanlarının belli bi yerden sonra dusunmekden aklini kaybetmesi cok icden bu yüzden eski caglarda yasayip dunyayida okuzun boynuzunda duran bisey olarak tanisam daha mutlu olurdum sanki cehalet=mutluluk
Uzay denen boslukda gorebildikleri sadece okyanusda bir damla belki o kadar bile degil bu ise gönül veren bilim insanlarının belli bi yerden sonra dusunmekden ...
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1 Avatar
Akone 3 yıl
Oksijen olmayan bir alanda rüzgar esmesi
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ßenle100les 3 yıl
Bence o rüzgarlar kullanılarak yolculuk edilebilir bana göre solucan delikleri var ve bunlar sistemler arası geçiş sağlıyor kullanılabilse yada ülkeler silah yapıp satacağına uzay araştırması yapsaydı şuan gezrnler arası kolonileştirilme başarılmıştı soğuk savaş gibi bi dönem yine gelse yaşanılabilen gezegenlere yolculuk yapılabilmişti keşke soğuk savaş devam etseydi
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Greg Lauda 3 yıl
Asıl rüzgar gibi dedikleri bu :D Bu ne hız lan
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fthkn 3 yıl
DeepNote
Eyvallah da hocam neden o zaman marsa gitmek için yeterli enerjimiz yok onun için yeni itki sistemleri geliştiriyoruz. Yörüngeden çıkana kadar füzeleri kullan, sonra zaten kendi kendine gider, atalet atıldıktan sonra. Sadece Marsa giden yolu düzeltmek için küçük motorlarla düzeltme yaparsın, oldu bitti. Yani ben tamamen yanlış da anlamış olabilirim Nasadan verilen bilgileri. Siz bir izah edin

Fosil yakıt çağının bir bilim adamına sorarsan yeterli yakıt yok der. Çünkü aldığı eğitim içinde yaşadığı kültür ona bu kadarını öğretmiştir. Fosil yakıt temelli düşünmekten beyinleri de fosilleşmiş insanlardır. Petrol ile uzayda belli bir düzeye gelebilir uzay teknolojisi ve bilimsel ilerlemeler. Farklı enerji kaynakları özellikle güneş enerjisini daha verimli kullanan teknolojilere yatırım yapılmadıkça ve var olanlar da engellendiği sürece tabi ki yer çekiminden kurtulmak çok büyük enerji isteyecektir. Yer çekiminden kurtulmak bedavaya bile getirilebilir. Tabi güneş enerjisini de maliyete dökecek kapitalist maymunlar türemezse. Ama hayır fosil yakıta göre imkansız ve ben de saçmalıyorum bir çok kişiye göre.
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gcb1903 3 yıl
Uzayda rüzgar mı olurmuş? :D
Gerçi Google bey amca da uzay rüzgarı ile ilgili bir şey bilmiyor. Terim çok ama açıklama yok.
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kadirirdem 3 yıl
vay be ne rüzgarmış....
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FerdosParadise 3 yıl
Hızlı giden atın boku seyrek olur
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just4w0n 3 yıl
DeepNote
Şimdi bu konuya yapacak bir yorumum yok ama başka bir şeyi getirdi aklıma. Elimizde bir meteor arkadaş var, bir çarpışma neticesinde yörüngesinde bulunduğu cisimden kurtulup uzaya savruluyor, bir süre sonra durması gerekmiyor mu bu lanet şeyin ? Çarpışmadan kaynaklanan enerji ne kadar sürüyor da koca bir güneş sisteminde hareket edebiliyor ?Dahası kuyruklu yıldız diye bildiğimiz nane, enerjisini nereden alıyor da belirli zaman aralıklarında dünyadan aynı kuyruklu yıldızı gözlemleyebiliyoruz ?Ulan güneş paneli mi takılı üzerine yoksa kıçına motor mu takmışlar.. Biri şu olayları anlatsın bana

Sürtünme olmadığından sonsuz bir sürünme olabilir mi
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DH Misafiri 3 yıl
Nur hocam olur :)
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aktorun 3 yıl
Sevgili DeepNote, sorarak ta ogrenmek guzeldir ama bu sordugun sorularin cevaplarini rahatca bulabilirsin internet te.
Ben sana bir takim ozet bilgiler vereyim, sen merakin dogrultusunda detaylarini kendin arastir :)
Uzay yolculuklarinda iki onemli etken vardir :
1. Yercekiminden kurtulus. Ne kadar agir yukun varsa o kadar cok yakita ihtiyacin vardir. Hatta yakitini baslangic yukunun buyuk bir parcasi olarak dusunmelisin.
2. Sure/zaman. Uzaydaki mesafeler cok cok cok cok cok buyuktur. Mars, Ay dan sonra bize en yakin ikinci buyuk gok cismidir. Dunya ve Mars birbirlerine en yakin konumlarinda 55 milyon km mesafede olurlar. En uzak is 400 milyon km.
Bu verileri soyle analiz etmelisin.
Ne kadar yakita ihtiyacim var. Yakiti ne icin kullanacagim. Yakiti en azindan 1. yercekiminden kurtulmak icin kullanacaksin 2. Uzayda hiz kazanmak ve yon degistirmek icin kullanacaksin. Eger baska bir gok cismine (Mars) inmeyi dusunuyorsan yavaslamak icin ve Mars in yercekimine karsi yavaslayip inis icin de yakit kullanacaksin. Sonrasinda Dunya ya geri donus planliyorsan o durumlar icin de yakit kullanman gerekecek tabi.
Sure/zaman faktoru neden onemli. Kisa zaman once Pluton a yakin gecis yaparak cektigi fotolari bize gonderen "Yeni Ufuklar" (new horizons) uzay aracini hatirla. O arac Dunya dan 2006 yilinda ayrilmisti :) 2015 yilinda varabildi ancak Pluton a :)
Bu sure tamamen uzaklik ve hiz ile ilgilidir. Hizi artirmak icin ise temelde yakita ihtiyacin vardir. (degisik yardimci yontemlerde kullanilabiliniyor, kutle cekim sapan etkisi gibi)
Dikkat : Yakita sadece uzay boslugunda hizini artirmak, yavaslatmak veya yon degistirmek icin ihtiyacin var. Sabit hizla gitmek icin yakit harcamazsin. Uzay boslugunda surtunme olmadigi icin zamanla yavaslamazsin :)
1 Yanıt Yanıtla +5
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DeepNote 3 yıl
Şimdi oldu eyvallah
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DeepNote 3 yıl aktorun
Şimdi oldu eyvallah
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