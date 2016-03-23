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Saatte 200 milyon kilometre hıza ulaşan uzay rüzgarları keşfedildi

"Uzayda rüzgar mı olur?" demeyin, olur. Saatte 200 milyon kilometre hıza ulaşan uzay rüzgarları bir grup astronom tarafından keşfedildi. Araştırma grubunda Erciyes Üniversitesi'nden bir de Türk vardı.