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Sabertron oyuncak kılıçlara akıllı özellikler kazandırma niyetinde

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Sabertron oyuncak kılıçlara akıllı özellikler kazandırma niyetinde

Özellikle erkek çocukların vazgeçilmez oyunlarından birisinin kılıç dövüşü olduğunu herkes bilir. Sabertron projesi, bu oyuncak kılıç oyununu akıllı özellikler kazandırarak daha farklı bir konsepte sokmayı planlıyor.

Sabertron ana malzeme olarak köpükten üretilmiş kılıçlar nereye vurduğunuzu algılıyor ve buna göre üzerindeki can bildirimi değişiyor. Eğer kılıçlar birbirine değerse bir çarpışma sesi çıkıyor ve can bildirimi değişmiyor. Bu kılıçlardaki Xbee radyo iletişimi yongası sayesinde oluyor. Ancak karşı tarafa vurduğunuzda bu kez can azalmaya başlıyor. Bu da bir akselerometre yardımıyla oluyor. 

Bu şekilde farklı oyunlar oynayabiliyorsunuz. Proje size 5 farklı mod sunuyor. Bunlar tek vuruş modu, can bitirme modu, bir vuruşta daha fazla can götürme modu, saldırıya ara verdikçe can kazandırma modu, hızlı can bitirme modu şeklinde sıralanıyor. Bu modlar kılıç üzerindeki LCD ekrandan seçilebiliyor. Yine vuruş sayınız da bu ekrandan görülebiliyor.

Yıl içerisinde çok oyunculu modlara izin veren göğüs ve sırt darbe algılayıcılar da piyasaya çıkacak. Ayrıca kullanıcıya zırh gibi güçlendirmeler de tanımlanabilecek.

Projede amaç insanları bilgisayar başına toplamak yerine bir nevi spor da yapabilecekleri bir aktivite sunmak. Proje ilerleyen günlerde Kickstarter üzerinde kampanyaya başlayacak ve 100$ üzeri bağışlarda bir çift kılıç hediye edilecek. 

https://www.kickstarter.com/projects/249843019/578604566?token=3eeec8ae Yorum Yaz
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S,W,A,T 5 yıl en beğenilen
bir vuruşta daha fazla can götürme modu
çocuk gavura vuruyor gibi vurur artık tek atacam diye
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ardarda45 5 yıl
ulen çocukken çok özeniyordum böle şeylere inş adam gibi birşey olur da bi umut alırız :))
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mc191 5 yıl
cok guzel bir proje. sanaldan biraz olsun cikma fikri hosuma gitti. sportif ve eglencli bir aktivite yaratmislar resmen.
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AYIN KARANLIK YÜZÜ 5 yıl
oğlum bak git'in akıllı versiyonu geliyor
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S,W,A,T 5 yıl en beğenilen
bir vuruşta daha fazla can götürme modu
çocuk gavura vuruyor gibi vurur artık tek atacam diye
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