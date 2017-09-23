Safari'deki güvenlik açıkları rakiplerini geride bıraktı

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Google'ın güvenlik zaaflarını araştırmak için kurduğu Project Zero ekibi Apple'ın internet tarayıcısı Safari ile ilgili bir rapor yayınladı. Rapora göre Safari'de Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ve Internet Explorer'ın toplamından daha fazla güvenlik açığı var.Ayrıca Bkz. "Facebook siyasi reklam politikasını değiştiriyor"
Google Project ekibinden Ivan Fratric, Domato adı verilen otomatikleştirilmiş bir test aracıyla, popüler internet tarayıcılarını analiz etti. Buna göre Chrome'da 2, Firefox ve Explorer'da 4, Edge'de 6 ve Safari'de tam 17 güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı. Fratric, Safari'de bulunan yüksek sayıda güvenlik açığının, özellikle bu platformu hedef alan saldırılar göz önüne alındığında endişe verici olduğunu belirtti.
Önümüzdeki süreçte Cupertino'lu şirket bu güvenlik açıklarıyla ilgili ne gibi önlemler alacak hep birlikte göreceğiz.
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/google-experiment-tests-top-5-browsers-finds-safari-riddled-with-security-bugs/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yoksa bende Chrome kullanmak istiyorum ama reklamları Chrome'da engelleyemiyoruz.
Sırf bunun için Safari kullanıyorum.
ben yandexe güveniyorum.
bug falan bilmem ama safari zaten rezil bir tarayıcı. iphone'umda bile chrome kullanıyorum.
windows workstation'um var, onda da chrome kullanıyorum ama edge çok şimdiye kadar gördüğüm en hızlı ve wacom-touch gibi sistemlere tek uyumlu browser.
Apple cihazlardaki açıklar maddi anlamda en değerli açıklar bu nedenle Apple cihazlar üzerinde daha fazla açık aranıyor. Bundan dolayı Apple cihazlarda daha fazla açık bulunuyor.
Yukarıda görülen sayılar sizi yanıltmasın. Tarayıcılar sık kullanıldıklarından dolayı tarayıcılarda bulunan açıklar çok değerli oluyor. Bu nedenle açıkları bulan kişiler satış için yer altı dünyasını tercih ediyorlar. Yukarıdaki sayılar buz dağının görünen kısmı.
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