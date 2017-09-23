Safari'deki güvenlik açıkları rakiplerini geride bıraktı

Google'ın güvenlik zaaflarını araştırmak için kurduğu Project Zero ekibi Apple'ın internet tarayıcısı Safari ile ilgili bir rapor yayınladı. Rapora göre Safari'de Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ve Internet Explorer'ın toplamından daha fazla güvenlik açığı var.

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Google Project ekibinden Ivan Fratric, Domato adı verilen otomatikleştirilmiş bir test aracıyla, popüler internet tarayıcılarını analiz etti. Buna göre Chrome'da 2, Firefox ve Explorer'da 4, Edge'de 6 ve Safari'de tam 17 güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı. Fratric, Safari'de bulunan yüksek sayıda güvenlik açığının, özellikle bu platformu hedef alan saldırılar göz önüne alındığında endişe verici olduğunu belirtti.

Önümüzdeki süreçte Cupertino'lu şirket bu güvenlik açıklarıyla ilgili ne gibi önlemler alacak hep birlikte göreceğiz.

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/google-experiment-tests-top-5-browsers-finds-safari-riddled-with-security-bugs/