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Safari'deki güvenlik açıkları rakiplerini geride bıraktı

Apple'ın internet tarayıcısı Safari, güvenilirlik konusunda tam anlamıyla hayal kırıklığı yaratmış durumda. Popüler yazılımda rakiplerinin toplamından daha fazla güvenlik açığı var.
1 yıl
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Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google'ın güvenlik zaaflarını araştırmak için kurduğu Project Zero ekibi Apple'ın internet tarayıcısı Safari ile ilgili bir rapor yayınladı. Rapora göre Safari'de Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ve Internet Explorer'ın toplamından daha fazla güvenlik açığı var.
Ayrıca Bkz. "Facebook siyasi reklam politikasını değiştiriyor"
Google Project ekibinden Ivan Fratric, Domato adı verilen otomatikleştirilmiş bir test aracıyla, popüler internet tarayıcılarını analiz etti. Buna göre Chrome'da 2, Firefox ve Explorer'da 4, Edge'de 6 ve Safari'de tam 17 güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı. Fratric, Safari'de bulunan yüksek sayıda güvenlik açığının, özellikle bu platformu hedef alan saldırılar göz önüne alındığında endişe verici olduğunu belirtti.
Önümüzdeki süreçte Cupertino'lu şirket bu güvenlik açıklarıyla ilgili ne gibi önlemler alacak hep birlikte göreceğiz.

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/google-experiment-tests-top-5-browsers-finds-safari-riddled-with-security-bugs/ Yorum Yaz
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gcb1903 1 yıl en beğenilen
Yandex dediğimiz şey makyajlı Chrome olduğundan listeye girmiyor. Yandez kullanan arkadaşlar aslında Chrome kullanıyorsunuz :D
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DH Misafiri 1 yıl
Safari'yi bilmem de, Opera Mozilla'yı ezdi benim gözüm de. Mozilla işlemciye, Chrome'da Ram'e aşırı yükleniyorlar fakat Opera her ikisinden de azar azar, gayet dengeli bir şekilde kullanıyor. Üstelik Opera'daki reklam engelleme ve VPN özelliği müthiş.
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gmechone 1 yıl
Google bu konuda Apple'ı çok geride bıraktı.
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Vega 1 yıl
iPhone Safari'de reklam engelleme özelliği var.
Yoksa bende Chrome kullanmak istiyorum ama reklamları Chrome'da engelleyemiyoruz.
Sırf bunun için Safari kullanıyorum.
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bytradm 1 yıl
çekirdek aynı diye aynı olmuyor.
ben yandexe güveniyorum.
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435 1 yıl
en üst donanımla macbook pro 2017 kullanıyorum, safari çoğu websitede anlamsızca kasılıyordu. ben de chrome'a geçtim aynı siteler gayet akıcılar.
bug falan bilmem ama safari zaten rezil bir tarayıcı. iphone'umda bile chrome kullanıyorum.
windows workstation'um var, onda da chrome kullanıyorum ama edge çok şimdiye kadar gördüğüm en hızlı ve wacom-touch gibi sistemlere tek uyumlu browser.
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kadirirdem 1 yıl
Chrome candır,gerisi ölsün :)
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jimhendrix 1 yıl
Opera`ya devam, chromeyi pc den sidim epey rahatlama oldu.
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WB 1 yıl
Ie’ye devam..
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furkant1 1 yıl
Açıkların bazı tarayıcılarda fazla olması, o tarayıcının teknik anlamda en kötü güvenliğe sahip olduğunu göstermez. Güvenlik zafiyetinin seviyesine göre ve platforma göre bulunan açıkların bir maddi değeri oluyor.
Apple cihazlardaki açıklar maddi anlamda en değerli açıklar bu nedenle Apple cihazlar üzerinde daha fazla açık aranıyor. Bundan dolayı Apple cihazlarda daha fazla açık bulunuyor.
Yukarıda görülen sayılar sizi yanıltmasın. Tarayıcılar sık kullanıldıklarından dolayı tarayıcılarda bulunan açıklar çok değerli oluyor. Bu nedenle açıkları bulan kişiler satış için yer altı dünyasını tercih ediyorlar. Yukarıdaki sayılar buz dağının görünen kısmı.
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esmerbuyucu 1 yıl
iOS ve macOS'ta Safari kullanmayanın aklından şüphe ederim. iOS'ta güncel webkit ve yazılım uyumu, macOS'ta ise pil performansı. Elzem olmadığı halde(senkronize vs.) gidip kırom yüklüyorlar ya tilt oluyorum.
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