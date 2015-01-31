Safeti ile tehlikeli anlarda yerinizi bildirin





İnsanın başına ne zaman hangi tehlikenin geleceği bilinmediği için dünyada acil durum sistemleri büyük önem taşıyor ve bazı sistemler kişinin kapalı alandaki konumunu bulacak kadar ilerlemiş durumda. Bunun haricinde kişisel projeler de mevcut.





Indiegogo üzerinde bağış desteği arayan Safeti, acil durumlarda bir tuşa basarak belirlediğiniz noktalara mesaj göndermenizi ve konumunuzu bildirmenizi amaçlıyor. Avuç içine sığacak boyutlara sahip olan Safeti, üst kısmında bir tuş barındırıyor ve bu tuş ile acil fonksiyonlarını çalıştırıyor.





Cihazın en önemli özelliği bir akıllı telefon bağlantısı olmadan iletişim kurabilmesi. SIM kart üzerinden yakındaki baz istasyonlarına bağlanan cihaz konum algılaması yapıyor. Ayrıca WiFi ve GPS teknolojileri ile de konum bilgilerini daha gerçekçi hale getiriyor. Firma buna Trio Core adını vermiş ve patenti kendisine ait. Teknoloji batarya kullanımını da minimum düzeyde tutuyor.





Kullanıcı acil durumlar için bir rehber ayarlıyor ve ayrıca firmanın güvenlik danışmanları da bulunuyor. Tuşa basma sıklığına göre rehberinizdeki kişilere mesaj gönderebiliyorsunuz veya güvenlik danışmanı size telefonunuzdan ulaşabiliyor. Eğer cihazdan veri alımı kesilirse danışman 911'e son konumunuzu bildirerek yardımcı oluyor.





Safeti için dünya çapında hizmet verecek şekilde bir altyapı kurulması planı var. Henüz başlayan projede 89$ karşılığında cihaz hediye ediliyor ve dağıtıma da Ağustos ayında başlanacak.

https://www.indiegogo.com/projects/safeti-your-on-demand-personal-safety-concierge#home