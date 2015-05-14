Sahte "özçekim" uygulaması Kickstarter'da büyük destek görüyor

Selfie ya da Türkçe karşılığıyla özçekim, son dönemin en çok sevilen fotoğraf akımları arasında yer alıyor. Yapılan birçok araştırmaya göre sürekli özçekim yapan kişilerin bazı psikolojik sorunlar yaşadığını gösteriyor, hatta özçekim yaparken hayatını kaybeden insanların da sayısı gün geçtikçe artıyor. Artık bir hastalık haline gelen bu akım için Kickstarter hazırlanan "SelfieApp" uygulaması, sahte özçekimlerin önünü açıyor ve ilginç olarak çok büyük destek görüyor.

Site üzerinde koyduğu 20,000$ toplam bağış hedefini sadece bir gün içerisinde 26,762$ seviyesine getiren ve daha bitimine 43 gün olan SelfieApp uygulaması, temel olarak kişilerin olmadıkları yerlerde özçekimler yapmasına imkan tanıyor. İçerisinde bu amaç için birçok arkaplan yer alan uygulama, örneğin evde gerçekleştirilen bir özçekimi Paris'de çekilmiş hale getirebiliyor.

Bu süreci arkaplan ile kişiyi algılayabiliyor olmasıyla gerçekleştiren SelfieApp uygulaması, kişiyi kesip belirlenen arkaplana yapıştırıyor ve ışık ile ışık sıcaklığı gibi ayarlar üzerinde oldukça gerçekçi sonuçlar sağlayabiliyor. Filtre temelli birçok düzenleme seçeneği de taşıyan SelfieApp, harita temelli konum işaretleme noktasında da "sahteliği" daha gerçekçi hale getirebiliyor.

2015 Eylül ayında kullanıma sunulacak olan SelfieApp uygulaması, yapılacak en az 5$ bağış (Beş adet arkaplan için) bağış ile elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/selfieappinc/selfieapp?ref=category_newest