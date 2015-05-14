Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sahte "özçekim" uygulaması Kickstarter'da büyük destek görüyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,4b
1
7
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sahte
 
Selfie ya da Türkçe karşılığıyla özçekim, son dönemin en çok sevilen fotoğraf akımları arasında yer alıyor. Yapılan birçok araştırmaya göre sürekli özçekim yapan kişilerin bazı psikolojik sorunlar yaşadığını gösteriyor, hatta özçekim yaparken hayatını kaybeden insanların da sayısı gün geçtikçe artıyor. Artık bir hastalık haline gelen bu akım için Kickstarter hazırlanan "SelfieApp" uygulaması, sahte özçekimlerin önünü açıyor ve ilginç olarak çok büyük destek görüyor.
Site üzerinde koyduğu 20,000$ toplam bağış hedefini sadece bir gün içerisinde 26,762$ seviyesine getiren ve daha bitimine 43 gün olan SelfieApp uygulaması, temel olarak kişilerin olmadıkları yerlerde özçekimler yapmasına imkan tanıyor. İçerisinde bu amaç için birçok arkaplan yer alan uygulama, örneğin evde gerçekleştirilen bir özçekimi Paris'de çekilmiş hale getirebiliyor.
Bu süreci arkaplan ile kişiyi algılayabiliyor olmasıyla gerçekleştiren SelfieApp uygulaması, kişiyi kesip belirlenen arkaplana yapıştırıyor ve ışık ile ışık sıcaklığı gibi ayarlar üzerinde oldukça gerçekçi sonuçlar sağlayabiliyor. Filtre temelli birçok düzenleme seçeneği de taşıyan SelfieApp, harita temelli konum işaretleme noktasında da "sahteliği" daha gerçekçi hale getirebiliyor.
2015 Eylül ayında kullanıma sunulacak olan SelfieApp uygulaması, yapılacak en az 5$ bağış (Beş adet arkaplan için) bağış ile elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Sahte
 

https://www.kickstarter.com/projects/selfieappinc/selfieapp?ref=category_newest Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DaRKFoRCeS 4 yıl en beğenilen
Gönüllü hastalık.
Firmalar boşuna yatırım yapmıyor ön kameraya.
Medya,sosyal ağlar veriyor gazı sonrası malum.

Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
onur1971 4 yıl
dekupeyi daha gerçekçi yapabilmek icin örnek düz beyaz duvar önünde çekim yapmayı tavsiye edilip bir de istediğiniz arka planı kullanabileceğiniz uygulama emin olun bir kaç haftaya google play e düşer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Profes07sional 4 yıl
Alt tarafı bi siradan uygulama kickstartera koymaya gerek yoktu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 4 yıl
hiç gercekci durmuyor basit kamera uygulamaları gibi şimdiden bu fikri çalıp çok kolay bi iki uygulama yaparlar ne varki bunda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
"No selfies harmed in this process" Hahah.Şaka bir yana güzel fikir ama dekupeyi çok da iyi yapabileceğini sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dmlatmr92 4 yıl
Ön kamera da görüntü kalitesi aramayalım böyle uygulamalar çıkıyor madem. Saçma!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 4 yıl
Kendilerini tatmin ederler ama bence saçmalık.Kapadokyayı görmeden ordaymış gibi foto atmak normal değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 4 yıl en beğenilen
Gönüllü hastalık.
Firmalar boşuna yatırım yapmıyor ön kameraya.
Medya,sosyal ağlar veriyor gazı sonrası malum.

Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Casper VIA V6 video inceleme 4 yıl iPhonedo ile hayatı ve gelecek planları üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim