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Sahte reklam engelleme eklentileri Chrome Web Mağazası'ndan kaldırıldı

Google, Chrome kullanıcılarının tarayıcı verilerini topladığını belirlediği sahte reklam engelleme eklentilerini Chrome Web Mağazası'ndan kaldırdı. 20 milyon kişinin etkilendiği açıklandı.
1 yıl
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Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Arama devi Google'ın geliştirdiği Chrome tarayıcısının web mağazasında, yaklaşık 20 milyon kullanıcının etkilendiği bir sahtecilik yaşandı. Google'ın açıklamasına göre, sahte olduğu belirlenen reklam engelleme eklentilerinin, kullanıcıların verilerini usulsüz bir şekilde topladığı ve zararlı kodlar barındırdığı belirlendi. Eklentilerin arasında "Adblock Pro" adında bir yazılımın da olması ise kullanıcıları oldukça tedirgin eden bir gelişme.

Eklentilerin 20 milyon kullanıcıyı etkilediği belirtiliyor

Google'ın Chrome Web Mağazası'ndan kaldırdığı eklentiler, AdRemover for Google Chrome, uBlock Plus, Adblock Pro, HD for YouTube ve Webutation olarak açıklandı. Listedeki Adblock Pro'nun popüler reklam engelleme eklentisi AdBlock ile herhangi bir ilgisi bulunmadığını da belirtelim. Bu beş eklentiden üçü, mağazada reklam engelleme eklentisi adı altında yer alsa da diğer ikisi de aynı sahteciliği uyguluyor.
AdGuard'ın raporunda, 20 milyon kullanıcının yarısını sadece bir eklentinin etkilediği belirtiliyor. Bu da 10 milyon gibi yüksek bir rakama tekabül ediyor. Eğer siz de bu zararlı eklentilerden birini kullanıyorsanız, daha fazla istismar edilmemek için tarayıcınızdan hemen ilgili eklentiyi kaldırmalısınız.

https://www.techradar.com/news/google-has-kicked-five-malicious-ad-blockers-off-the-chrome-store Yorum Yaz
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The Hollow 1 ay
En iyi reklam engelleme eklentisi uBlock Origin'dir. Açık ve net. Bir takım özelleştirmelerle tarayıcıda adeta Firewall görevi görür.
Geliştiricisi Gorhill aşağıya eklediğim link'te güzel açıklamış. Benim kullandığım ve önerdiğim medium mode'dur.
https://github.com/gorhill/uBlock/wiki/Blocking-mode:-medium-mode
Bunun yanında uBlock Origin'e Nano Adblocker ve Nano Defender'ı entegre ettim. Yani tek bir eklentide toplandılar. Sonuç olarak ne YouTube reklamları ne de başka can sıkıcı reklam/takipçi görmüyorum.
Filtreleri birbiriyle uyumlu seçin ki birbiriyle çakışmasınlar. Aksi halde aynı kodlar hem gereksiz olur hem de boşuna şişme yapar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bu şekildeki gibi olsun. Birbiriyle çakışmasın. Kırmızıyla belirttiğim yere dikkat edin. Gösteriyor zaten.
Tarayıcıya entegre bir şey arıyorsanız Brave browser'ın reklam engelleme sistemide çok iyidir.
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Darktowertr 1 ay
Düşük sistem kaynağı ve reklam kaçırmayan uzantı arayanlar için Nano adblocker, Nano defender ve Pop-up blocker uzantılarını öneririm. Siteler son zamanlarda bazı reklamları gif olarak sunuyorlar. Eğer gifleri direk engelelrseniz her F5 Gif uzantı adı değişiyor. Bu gifleri genelde site içerisinde kutucuklara koyuyorlar. Kutucukları engellerseniz reklamlar bir daha gözükmüyor.
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sosisvesalam 1 yıl
acaba gerçekten kullanıcıların verilerini topladığı için mi engellemiş yoksa google reklamlarına izin vermediği için mi zira bazı reklam engelleyicilerde google reklamlarına izin ver diye bir seçenek var kaldı ki engelleyecekse ilk önce kendini engellemeli google dan çok kullanıcı verisi toplayan başka firma var mı?
ben "uBlock Origin" kullanıyorum hızlı olmasından dolayı
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Mesudum 1 yıl
Kendisi kaldırmış bende
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