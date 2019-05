Sahte reklam engelleme eklentileri Chrome Web Mağazası'ndan kaldırıldı

Arama devi Google'ın geliştirdiği Chrome tarayıcısının web mağazasında, yaklaşık 20 milyon kullanıcının etkilendiği bir sahtecilik yaşandı. Google'ın açıklamasına göre, sahte olduğu belirlenen reklam engelleme eklentilerinin, kullanıcıların verilerini usulsüz bir şekilde topladığı ve zararlı kodlar barındırdığı belirlendi. Eklentilerin arasında "Adblock Pro" adında bir yazılımın da olması ise kullanıcıları oldukça tedirgin eden bir gelişme.

Eklentilerin 20 milyon kullanıcıyı etkilediği belirtiliyor

Google'ın Chrome Web Mağazası'ndan kaldırdığı eklentiler, AdRemover for Google Chrome, uBlock Plus, Adblock Pro, HD for YouTube ve Webutation olarak açıklandı. Listedeki Adblock Pro'nun popüler reklam engelleme eklentisi AdBlock ile herhangi bir ilgisi bulunmadığını da belirtelim. Bu beş eklentiden üçü, mağazada reklam engelleme eklentisi adı altında yer alsa da diğer ikisi de aynı sahteciliği uyguluyor.

AdGuard'ın raporunda, 20 milyon kullanıcının yarısını sadece bir eklentinin etkilediği belirtiliyor. Bu da 10 milyon gibi yüksek bir rakama tekabül ediyor. Eğer siz de bu zararlı eklentilerden birini kullanıyorsanız, daha fazla istismar edilmemek için tarayıcınızdan hemen ilgili eklentiyi kaldırmalısınız.

https://www.techradar.com/news/google-has-kicked-five-malicious-ad-blockers-off-the-chrome-store