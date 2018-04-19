Akıllı telefon bağımlılığınıza son verecek uygulama: Lock Me Out

Cep telefonlarının sadece arama ve mesajlaşma için kullanıldığı dönemler artık çok geride kaldı. Artık gündelik işlerimizi cep telefonlarımızla hallettiğimiz gibi, çoğu zaman bilgisayar başına geçmemize gerek bile kalmıyor. Fakat sosyal medya, oyunlar, videolar derken saatlerce elimizden telefonu bırakmayarak ipin ucunu kaçırdığımız da olmuyor değil. Eğer siz de akıllı telefon bağımlısı olduğunuzu düşünüyorsanız Lock Me Out uygulaması tam size göre.

Akıllı telefon bağımlılığından kurtulun

Yapılan araştırmalar akıllı telefon kullanıcılarının cihazlarının ekranının 6-8 saat açık kaldığını gösteriyor. Bu da insanların sosyal hayatlarında bir takım problemler ve iletişim sorunlarını doğuruyor. Lock Me Out uygulaması ise bu bağımlılığı ortadan kaldırmak için tasarlanmış. Uygulamayı akıllı telefonunuza yükleyerek bir zaman dilimi belirliyorsunuz. Mesela 15 dakikayı seçerseniz, telefonunuzu 15 dakika boyunca kullanamıyorsunuz.

Uygulama cihazınızın kilitlediği zaman sadece gelen aramalara cevap verebilirken bir de kamerayı kullanabiliyorsunuz. Ayrıca cihazınızın ekranına düşen bildirimleri de görmeye devam ediyorsunuz. Ama asla cihazın ana ekranına ulaşamadığınızı ve bu üç işlem dışında kesinlikle başka bir şey yapamadığınızı da özellikle belirtelim. Ekrandaki sayaçtan da akıllı telefonunuzun ne kadar süre sonra açılacağını görebiliyorsunuz. İstediğiniz gün ve saatler için zamanlama yapabileceğiniz uygulama ile akıllı telefonunuzu belirlediğiniz bir süre kullandığınız da da telefonunuzun kilitlenmesini sağlayabiliyorsunuz.

Henüz iOS versiyonu olmayan uygulamanın Android versiyonuna burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: UYGULAMA CİHAZINIZI, GELEN ÇAĞRILARA CEVAP VERME, KAMERA VE BİLDİRİMLER DIŞINDA TAMAMEN KİLİTLİ HALE GETİRİYOR. ACİL DURUMLARDA KULLANMANIZI TAVSİYE ETMİYORUZ.