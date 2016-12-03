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Sam Worthington’lu Baraka için ilk fragman geldi

Avatar ve Terminatör serisinden tanıdığımız Sam Worthington’ın başrolünü oynadığı The Shack – Baraka bilim-kurgu filmi için merakla beklenen ilk fragman yayınlandı.
2 yıl
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelecek yılın dikkat çekici filmlerden birisi olarak gösterilen The ShackBaraka için ilk fragman geldi. Avatar ve Terminatör serisinden tanıdığımız Sam Worthington’ın başrolü oynadığı yapım Stuart Hazeldine tarafından yönetiliyor.

The New York Times en çok satan romanından uyarlanan film, bir babanın gerçekleştirdiği manevi yolculuğu anlatıyor. Kızını kaybeden Mack Phillips (Sam Worthington) depresyona girer ve inançlarını sorgulamaya başlar. Elouisa (Octavia Spencer) tarafından gönderilen kendisini Oregon’un vahşi doğasındaki derin, terk edilmiş kulübeye çağıran gizemli bir mektup hayatını değiştirecektir.

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Doğa odaklı görsel efektlerin yoğun olduğu Baraka için yönetmenlik koltuğuna ilk olarak Forest Whitaker oturmuştu. Sonrasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle koltuk Stuart Hazeldine’ye devredildi. Film 3 Mart 2017 tarihinde vizyona girecek.

 

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Muguroz 2 yıl
Bilim-kurgu (Science-Fiction) mu yoksa kurgu (fantasy) mu?
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senjido 2 yıl
Komedi filmi olacağını tahmin etmemiştim.
"A grieving man receives a mysterious, personal invitation to meet with God at a place called "The Shack." Hadi canım
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