Sam Worthington’lu Baraka için ilk fragman geldi

Gelecek yılın dikkat çekici filmlerden birisi olarak gösterilen The Shack – Baraka için ilk fragman geldi. Avatar ve Terminatör serisinden tanıdığımız Sam Worthington’ın başrolü oynadığı yapım Stuart Hazeldine tarafından yönetiliyor.

The New York Times en çok satan romanından uyarlanan film, bir babanın gerçekleştirdiği manevi yolculuğu anlatıyor. Kızını kaybeden Mack Phillips (Sam Worthington) depresyona girer ve inançlarını sorgulamaya başlar. Elouisa (Octavia Spencer) tarafından gönderilen kendisini Oregon’un vahşi doğasındaki derin, terk edilmiş kulübeye çağıran gizemli bir mektup hayatını değiştirecektir.

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Doğa odaklı görsel efektlerin yoğun olduğu Baraka için yönetmenlik koltuğuna ilk olarak Forest Whitaker oturmuştu. Sonrasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle koltuk Stuart Hazeldine’ye devredildi. Film 3 Mart 2017 tarihinde vizyona girecek.