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Samsung: 2022 yılına kadar 5 milyon 8K televizyon satacağız

Samsung tüketici pazarında 8K çözünürlükteki televizyonları agresif bir biçimde yaygınlaştırmayı planlıyor. 3 yılda 5 milyon 8K televizyon modeli piyasaya çıkmış olacak.
3 ay
5,8b
1
21
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün 4K çözünürlüklerin henüz yeteri kadar yaygınlaşmadığını söyleyebiliriz. Televizyon sektöründe 4K çözünürlükler halen ulaşılabilir bir seviyede değil. Monitör tarafı 4K çözünürlükleri daha hızlı benimserken mobil tarafta ise çok nadir birkaç tane 4K ekranlı model bulunuyor. 4K içerik konusu da henüz istenen seviyeye gelmedi.

Çok uçuk fiyatlar

Hal böyleyken üretici tarafında bir 8K ilgisi başlamış durumda. CES 2019 fuarında da gördüğümüz üzere üreticiler agresif bir 8K çözünürlük pazarlamasına girişti. Samsung bunların öncüsü durumunda.

Ayrıca Bkz. "Nvidia GeForce GTX 1660 Ti kutuları hazır"

Henüz ne içerik ne de model anlamında son kullanıcıya ulaşabilen yaygın bir çözüm mevcut değil ancak Samsung bu yıl çok sayıda 8K televizyon piyasaya sürecek. Firma bu yıl piyasaya süreceği modellerin yarısında 8K çözünürlüğe yer vermeyi planlıyor. Mart ayında piyasaya çıkacak olan modeller 60 ülkeye gidecek ve büyük boyutlarda olacak. Fiyatların ise 5000$’dan başlaması bekleniyor.

Sonraki iki yılda ise üretim daha da artacak. 2022 yılına kadar Samsung toplamda 5 milyon 8K televizyon piyasaya sürmeyi planlıyor. Firma zaten 8K ekranlar için güçlü kontrol devreleri hazırlamıştı.

Elbette içerik konusu Samsung’un da gündeminde ancak firma önce donanım olması gerektiğini düşünüyor. Yani piyasada ne kadar fazla 4K ve 8K televizyon olursa içerikler de o oranda artacak. Bunun aksinin mümkün olmadığına inanılıyor.

 

https://www.guru3d.com/news-story/samsung-more-than-half-of-the-tvs-in-2019-will-be-8k-ultra-hd.html Yorum Yaz
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mu5tafa 3 ay en beğenilen
8k nın en iyi yani 4k yı daha hızlı yaygınlaştıracak olması.
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DH Misafiri 3 ay
tivibu halen 720p :(
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qoqoCAN 3 ay
Hayat, parası olana güzel.
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fottili 3 ay
8K modası geçti 16K isteriz.
Teknoloji nasılda gelişiyor insan gerçekten hayretler içinde kalıyor. Kalite desen mükemmel ötesi , al paneli 20 sene taş gibi kullan. Sadece sesle istediğin komutu ver yapay zeka felan acayip duygular içindeyim tarifi imkansız.

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MERNEPTAH 3 ay
1080p kral yemişim 4K'yı..

4K Panel vs içerikte bolca var bende ,4k BD filmler vs ama 1080p daha rahat daha az yer daha ferah...artık uğraşmıyorum bir filmin full bd 'sini 70 gb'lara kadar depolamaya, ha görseli bol olan filmler var vs var ancak..
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@BJK@ 3 ay
Koca ülkede 2 tane 4K kanal var.
Samsung, Türkeyeyi pas geç sen satış konusunda.
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ramis78 3 ay @BJK@
Aynısını yazıcaktım. Buraya uğramaz bile.
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Red_devil33 3 ay
8k şuanda sadece oyunlarda içerik bulunabilir birçok yeni çıkan oyunlarda 8k destegi vardır.
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hazarRS 3 ay
Daha 4K tvnin nasıl bir şey olduğunu göremedim bile, adamlar 8Kyı yaygınlaştırıyorlar.
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İzole Bant 3 ay
İstersen 8 milyon K görüntü kalitesinde televizyon üret,yayınların kalitesi artmadığı sürece hiçbir önemi yok.2010 yılında Full Hd Samsung Lcd Tv aldım o zaman için dünyanın parasıyla.TRT HD hariç HD kanal yoktu.
Ayrıca sattığın mal dayanıklı değilse ne yapayım görüntü kalitesini.30 senelik Vestel televizyonumda hiçbir bozukluk yok,bu 2010'da aldığım Samsung LCD tv 5 sene anca dayandı ekranda küçük leke oldu 3 yılda büyüye büyüye şu anda avuç içi kadar siyah leke var
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Act Of Faythe 3 ay İzole Bant
kardeş geçmiş olsun da, içerikleri tv yayınlarıyla sınırlamışsın. ha ben "yasak elma" yı 8K izlemek istiyorum diyosan o başka.
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kayamtky 3 ay
8K micro-led TV lerin ucuzlamasını da bekliyoruz. Nokta.
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kayamtky 3 ay
Ben asıl 8K nın projeksiyon cihazının ucuzlamasını bekliyorum. 10 sene sonra ucuzlar herhalde.
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Act Of Faythe 3 ay
kimisi de diyor ki 55 inçe kadar 1080p-4k farkedilmiyor. nasıl farkedilmiyor ya? 8K uygun fiyatlara indiğinde ve içerik bollaştığında hiç durmam.
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tostumm 3 ay Act Of Faythe
Fark ediliyor da, fark etsen ne olur? Doğru düzgün tüketebileceğin bir içerik var mı? 4k kanal yok, 4k akışını kaldırabileceğin internet alt yapısı yok, indirip izlesen veya kutulu satın alsan ne kadar zamanda bir böyle kaliteli içerik tüketebiliyorsun, kurgulamadığım bir zamanda, yorgun bir zamanında düşmüşsün televizyon karşısına oturup çamur gibi görüntü seyrediyorsun yine. O yüzden lanet olsun dedim hala 1080p'deyim.
Ama şu var 4k ile 8k farkı 46-47 inch bir panelde insana televizyon değiştirir mi bilmiyorum, benim seçimimde çözünürlük dışında paneli kalitesi daha etkili olur.
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Titanyum Adayı 3 ay
Teknolojide ne gerek vardı cümlesini kullanmak pek mantıklı değil sürekli gelişecek ve yenilenecek tabii ki. Ancak 4K üzerine gerçekten dikkate değer bir şeyler sunabileceğini düşünmüyorum evlerde kullandığımız boyutlardaki tvlerde. Götürüsü getirisinden fazla olacaktır çok yüksek band genişlikleri ve işlem gücü gerektirecek bu nesle göre. Belki duvar boyunda tvler yaygınlaşır o zaman bir anlamı olur.
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