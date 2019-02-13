Samsung: 2022 yılına kadar 5 milyon 8K televizyon satacağız

Bugün 4K çözünürlüklerin henüz yeteri kadar yaygınlaşmadığını söyleyebiliriz. Televizyon sektöründe 4K çözünürlükler halen ulaşılabilir bir seviyede değil. Monitör tarafı 4K çözünürlükleri daha hızlı benimserken mobil tarafta ise çok nadir birkaç tane 4K ekranlı model bulunuyor. 4K içerik konusu da henüz istenen seviyeye gelmedi.

Çok uçuk fiyatlar

Hal böyleyken üretici tarafında bir 8K ilgisi başlamış durumda. CES 2019 fuarında da gördüğümüz üzere üreticiler agresif bir 8K çözünürlük pazarlamasına girişti. Samsung bunların öncüsü durumunda.

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Henüz ne içerik ne de model anlamında son kullanıcıya ulaşabilen yaygın bir çözüm mevcut değil ancak Samsung bu yıl çok sayıda 8K televizyon piyasaya sürecek. Firma bu yıl piyasaya süreceği modellerin yarısında 8K çözünürlüğe yer vermeyi planlıyor. Mart ayında piyasaya çıkacak olan modeller 60 ülkeye gidecek ve büyük boyutlarda olacak. Fiyatların ise 5000$’dan başlaması bekleniyor.

Sonraki iki yılda ise üretim daha da artacak. 2022 yılına kadar Samsung toplamda 5 milyon 8K televizyon piyasaya sürmeyi planlıyor. Firma zaten 8K ekranlar için güçlü kontrol devreleri hazırlamıştı.

Elbette içerik konusu Samsung’un da gündeminde ancak firma önce donanım olması gerektiğini düşünüyor. Yani piyasada ne kadar fazla 4K ve 8K televizyon olursa içerikler de o oranda artacak. Bunun aksinin mümkün olmadığına inanılıyor.