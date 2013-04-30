Samsung, 4Gb boyutunda LPDDR3 RAM modüllerinin hacimli üretimine başladı





Tüketici elektroniği alanında pek çok sektörde liderliği elinde tutan Samsung, yonga üretiminde de dünyanın sayılı firmaları arasında yer alıyor. Bu bakımdan rekabeti canlı tutmak adına firma sürekli teknolojilerini geliştiriyor.





Son olarak 10nm fabrikasyon sürecine NAND flash bellek yongalarının üretimine başlamaya hazırlanan Samsung, diğer taraftan büyük bir paya sahip olduğu mobil RAM yongalarında da 20nm fabrikasyon sürecinde üretime başlamış durumda.





Firma tarafından yapılan açıklamada, yüksek hızda çalışan düşük güç tüketimli LPDDR3 RAM modüllerinin 20nm fabrikasyon sürecinde hacimli üretimine başlandığı duyuruldu. Modüller 4Gb boyutunda ve pin başına saniyede 2133Mb veri aktarımı yapabiliyor. Samsung, modüllerin dünyanın ilk mobil LPDDR3 RAM'i olduğunu belirtiyor.





Samsung, yeni RAM belleği ile mobil cihazların masaüstü bilgisayarlardakine yakın hızlara ulaşabildiğini dile getiriyor. Önceki nesil mobil RAM yongalarında göre de yüzde 20 oranında enerji tasarrufu sağlıyor. Böylece mobil cihazlarda yüksek performans ve bellek bant genişliği değerlerine ulaşabilmek mümkün olacak.





4Gb boyutundaki her modül 512MB değerine denk geliyor. Samsung, modüllerini 2GB boyuta sahip 4 yonga içeren paketler halinde satışa sunacak. Bu paketlerin yüksekliği ise sadece 0.8mm civarında. Samsung'un yeni RAM modüllerini taşıyan cihazların bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

http://sammyhub.com/2013/04/30/samsung-develops-20-nm-4gb-lpddr3-dram-for-mobile-devices/