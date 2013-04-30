Samsung, 4Gb boyutunda LPDDR3 RAM modüllerinin hacimli üretimine başladı

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Tüketici elektroniği alanında pek çok sektörde liderliği elinde tutan Samsung, yonga üretiminde de dünyanın sayılı firmaları arasında yer alıyor. Bu bakımdan rekabeti canlı tutmak adına firma sürekli teknolojilerini geliştiriyor.
Son olarak 10nm fabrikasyon sürecine NAND flash bellek yongalarının üretimine başlamaya hazırlanan Samsung, diğer taraftan büyük bir paya sahip olduğu mobil RAM yongalarında da 20nm fabrikasyon sürecinde üretime başlamış durumda.
Firma tarafından yapılan açıklamada, yüksek hızda çalışan düşük güç tüketimli LPDDR3 RAM modüllerinin 20nm fabrikasyon sürecinde hacimli üretimine başlandığı duyuruldu. Modüller 4Gb boyutunda ve pin başına saniyede 2133Mb veri aktarımı yapabiliyor. Samsung, modüllerin dünyanın ilk mobil LPDDR3 RAM'i olduğunu belirtiyor.
Samsung, yeni RAM belleği ile mobil cihazların masaüstü bilgisayarlardakine yakın hızlara ulaşabildiğini dile getiriyor. Önceki nesil mobil RAM yongalarında göre de yüzde 20 oranında enerji tasarrufu sağlıyor. Böylece mobil cihazlarda yüksek performans ve bellek bant genişliği değerlerine ulaşabilmek mümkün olacak.
4Gb boyutundaki her modül 512MB değerine denk geliyor. Samsung, modüllerini 2GB boyuta sahip 4 yonga içeren paketler halinde satışa sunacak. Bu paketlerin yüksekliği ise sadece 0.8mm civarında. Samsung'un yeni RAM modüllerini taşıyan cihazların bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
http://sammyhub.com/2013/04/30/samsung-develops-20-nm-4gb-lpddr3-dram-for-mobile-devices/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Esasında bir yerden sonrası gereksiz. Zaten öyle olması da normal. Mesela 2 den yukarısı konusunda 3 olabilir ama 4 gereksiz.
Ama şu da var ki bir telefon üreticisi bana dese ki: Bizim RAM e ayırdığımız 10 Dolar bütçe var. O paraya 3 Gb Ram mi istersin yoksa 2 Gb ama daha hızlı bir Ram mi diye, kesinlikle 2 Gb daha hızlı olanı seçerim.
Burada olay şöyle:
Diyelim XP kuruyorsunuz. XP ortalama 230 Mb RAM yiyiyor. Cihazda 512 Ram olursa yavaş, 1 Gb Ram olursa hızlı, 2 Gb Ram olursa çok akıcı çalışıyor.
AYNI CİHAZA Win 7 kurdunuz. Win 7 ortalama 750 Ram yedi diyelim. Cihazda 1 Gb Ram olursa çok yavaş, 1.5 olursa yavaş, 2 olursa normal, 3Gb olursa akıcı çalışıyor.
Yani cihazın hızı , Ram kullanımı ile doğru orantılı. Siz cihaza ne kadar Ram kullanan launcher lar vs. yüklerseniz , arka planda ne kadar çok Ram harcayan şey varsa daha yüksek Ram'in faydası olacaktır tabi...
dogru gozden kacan bir nokta. 64bit olmadan 4gb ram kullanamaz.
Note3'te bu ramleri kullanabilir yani Samsung.. Kullanıcak mı orası ayrı tabii ki mobil sektör piyasası hızla ilerliyor ama nasıl bir strateji belirler orası Samsung'a kalmış elindeki kozların hepsini masaya sürmez genelde firmalar. Gerçi Samsung pek genele de uymaz piyasaya en iyi donanımı sürer :D :D
Bence kesin olarak Note3 rami artmış şekilde gelecek ama 3gb mı olur, 4bg mı olur bunu yaz sonu göreceğiz.
Bakalım cep telefonu üreticisi X(isim vermeyeyim herkes bilir nasılsa) , artık cihazlarına düşük bellek koyma sebebi olarak bu sefer ne bahane yumurtlayacak...
haklisiniz, samsung tum parcalarin uretimini ve argesini kendi yaptigi icin digerlerine fark aciyor ama parca uretimini kose basina bufe acmayla karistiriyorsunuz. islemci bellek uretimi icin gereken yari iletken tesisi milyarlarca dolar yatirim demek. paraniz olsa bile tecrube arge birikimi kisaca know-how oyle kolay elde edebilceginiz bir sey degil, heleki samsungla rekabet edecek seviyeye gelmeniz, ozellikle ekran uretiminde, hic kolay degil. dunyada ekran paneli uretebilen sadece 5-6 tane firma var. saydiginiz firmalardan bir tek sony parca uretebilcek altyapiya sahip, o bile panel uretiminden rekabet edemedigi icin cekiliyor. ayrica foxconn parca ureticisi degil. sadece montaj ve govde imal eder.
arkadas dogru diyor. bir telefonun tasarim masasindan parekende satisa gelis suresi 9-10 ay surer. tum parcalari kendi uretebildigi icin bu sure samsungda 5-6 aya kadar iniyor. eger note 3 yakin zamanda piyasaya surulcekse ki, surulecek, ilk prototiplerinin uretilmis test ediliyor olmasi lazim.
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