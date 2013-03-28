Samsung, Ares kod adlı Exynos 5440 ve ARM Cortex-A50 işlemcili Helen çipsetleri üzerinde çalışıyor





5410 model numaralı en yeni yongada sistem çözümünü Exynos 5 Octa adıyla üst düzey akıllı telefonu Galaxy S4 ile piyasaya sürmek için seri üretim faaliyetlerini mümkün olan en yüksek kapasiteyle kendi fabrikalarında sürdüren Samsung, aynı zamanda yarı iletken sektörüne sunacağı sonraki ürünleri için de geliştirme faaliyetlerine devam ediyor. Exynos serisinin yeni üyeleri hakkında önemli detaylar gün yüzüne çıkaran Digital Times , ARM'ın big.LITTLE teknolojisini bünyesinde barındıran ilk çipset konumundaki Adonis kod adlı Exynos 5 Octa'nın ardından çıkış yapacak iki yongaya ait paylaşımlarda bulundu. Galaxy S II'ye eşlik eden Orion ile başlayıp, Galaxy S III'teki Pegasus ve Galaxy S4'ün uluslararası sürümüne güç veren Adonis ile devam eden isimlendirme sistemini yeni nesil Exynos çiplerinde de kullanmaya devam edeceği öğrenilen üreticinin sonraki ürünlerini şirket içerisinde Ares ile Helen kod adlarıyla andığı ileri sürüldü.

Exynos 5 Octa'da serinin önceki üyesinde mevcut olan Mali-T604'ten dahi daha düşük bir grafik performansı sergileyen Imaginaton Technologies'in PowerVR SGX544 GPU'suna yer vererek beklenmedik bir hamleye imza atan mobil sektörün lideri, uzun süredir varlığından haberdar olunan ve resmi Kernel Git sayfasında da listelediği Exynos 5440 ile yeni nesil bir ARM Mali çözümünü tüketicileriyle buluşturacak. Ares isimli yongada Midgard mimarili T600 serisi bir GPU ve 2GHz hızında dört çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemcinin kullanılacağını ileri süren Güney Koreli kaynak, 5440'ın Galaxy Note 3'e entegre edilmesi planlanan yongalardan biri olduğunu ifade etti. big.LITTLE teknolojisinden yoksun bu donanımın grafik performansı hususunda Tegra 4 ve Qualcomm'un Adreno 330 çözümlerine rakip olması bekleniyor. Exynos 5 serisinin son üyesi Ares, 2013 sonuna kadar çıkış yapmış olacak.

, İngiliz teknoloji devinin 64-bit destekli ARMv8 mimarisinin ilk örneği olacak. Samsung'un yarı iletken piyasasına sunacağı çipler arasında ayrıcalıklı bir konuma sahip olacak Helen, muhtemelen endüstrinin ARMv8 mimarili, 64-bit işlem desteğine sahip ilk yongada sistemi olacak. Geçen yıl 1.9 milyar dolarlık bir yatırımla 20nm ve 14nm'lik ürünler için yeni bir çip üretim hattı oluşturacağını müjdeleyen Samsung, Exynos 6 serisinin ilk üyesi olacak Helen'i bu üretim hattından piyasaya sürecek. Cortex-A9'lu mobil aygıtlarla aynı seviyede işlem performansını bu ürünlerin harcadığı enerjinin dörtte birini harcayarak elde edebilen Cortex-A53 ve aynı enerjiyle üç kat daha yüksek performans sergileyen Cortex-A57'yi kapsayan Cortex-A50 ailesi , İngiliz teknoloji devinin 64-bit destekli ARMv8 mimarisinin ilk örneği olacak.

ARM, Cadence, Mentor Graphics, Synopsys gibi tecrübeli isimlerle birlikte işbirliğine giden ve Aralık 2012'de 14nm FinFET üretim teknolojisiyle Cortex-A7 gibi farklı çözümler elde etmeyi başardığını açıklayan Seul merkezli şirketin beklenenden çok daha hızlı bir şekilde devam eden bu üretim tekniği ile alakalı operasyonunun 2014'te hazır hale gelmesi durumunda Cortex-A50 işlemcili Helen'in 14nm formunda seri üretime girmesi mümkün. Bu yöntem dışında, uygulanma ihtimali daha yüksek görünen 20nm HKMG sürecinden faydalanılması gündemde. 2014 yılı içerisinde üretilmeye başlayacağı tahmin edilen Helen hakkında şuan için kesin ifadeler kullanmaktan kaçınan uzak doğulu internet sitesinin yayınladığı bu verilerle Samsung'un yol haritasında yer aldığı iddia edilen detayları doğruluyor oluşu ortaya atılan iddiayı kuvvetlendiriyor. İlerleyen günlerde özellikle Ares ile alakalı yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2013032802010351758002