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Samsung, Ares kod adlı Exynos 5440 ve ARM Cortex-A50 işlemcili Helen çipsetleri üzerinde çalışıyor

6 yıl
1,1b
1
16
İşlemci
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung, Ares kod adlı Exynos 5440 ve ARM Cortex-A50 işlemcili Helen çipsetleri üzerinde çalışıyor

5410 model numaralı en yeni yongada sistem çözümünü Exynos 5 Octa adıyla üst düzey akıllı telefonu Galaxy S4 ile piyasaya sürmek için seri üretim faaliyetlerini mümkün olan en yüksek kapasiteyle kendi fabrikalarında sürdüren Samsung, aynı zamanda yarı iletken sektörüne sunacağı sonraki ürünleri için de geliştirme faaliyetlerine devam ediyor. Exynos serisinin yeni üyeleri hakkında önemli detaylar gün yüzüne çıkaran Digital Times, ARM'ın big.LITTLE teknolojisini bünyesinde barındıran ilk çipset konumundaki Adonis kod adlı Exynos 5 Octa'nın ardından çıkış yapacak iki yongaya ait paylaşımlarda bulundu. Galaxy S II'ye eşlik eden Orion ile başlayıp, Galaxy S III'teki Pegasus ve Galaxy S4'ün uluslararası sürümüne güç veren Adonis ile devam eden isimlendirme sistemini yeni nesil Exynos çiplerinde de kullanmaya devam edeceği öğrenilen üreticinin sonraki ürünlerini şirket içerisinde Ares ile Helen kod adlarıyla andığı ileri sürüldü.
Exynos 5 Octa'da serinin önceki üyesinde mevcut olan Mali-T604'ten dahi daha düşük bir grafik performansı sergileyen Imaginaton Technologies'in PowerVR SGX544 GPU'suna yer vererek beklenmedik bir hamleye imza atan mobil sektörün lideri, uzun süredir varlığından haberdar olunan ve resmi Kernel Git sayfasında da listelediği Exynos 5440 ile yeni nesil bir ARM Mali çözümünü tüketicileriyle buluşturacak. Ares isimli yongada Midgard mimarili T600 serisi bir GPU ve 2GHz hızında dört çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemcinin kullanılacağını ileri süren Güney Koreli kaynak, 5440'ın Galaxy Note 3'e entegre edilmesi planlanan yongalardan biri olduğunu ifade etti. big.LITTLE teknolojisinden yoksun bu donanımın grafik performansı hususunda Tegra 4 ve Qualcomm'un Adreno 330 çözümlerine rakip olması bekleniyor. Exynos 5 serisinin son üyesi Ares, 2013 sonuna kadar çıkış yapmış olacak.  
Samsung'un yarı iletken piyasasına sunacağı çipler arasında ayrıcalıklı bir konuma sahip olacak Helen, muhtemelen endüstrinin ARMv8 mimarili, 64-bit işlem desteğine sahip ilk yongada sistemi olacak. Geçen yıl 1.9 milyar dolarlık bir yatırımla 20nm ve 14nm'lik ürünler için yeni bir çip üretim hattı oluşturacağını müjdeleyen Samsung, Exynos 6 serisinin ilk üyesi olacak Helen'i bu üretim hattından piyasaya sürecek. Cortex-A9'lu mobil aygıtlarla aynı seviyede işlem performansını bu ürünlerin harcadığı enerjinin dörtte birini harcayarak elde edebilen Cortex-A53 ve aynı enerjiyle üç kat daha yüksek performans sergileyen Cortex-A57'yi kapsayan Cortex-A50 ailesi, İngiliz teknoloji devinin 64-bit destekli ARMv8 mimarisinin ilk örneği olacak.
ARM, Cadence, Mentor Graphics, Synopsys gibi tecrübeli isimlerle birlikte işbirliğine giden ve Aralık 2012'de 14nm FinFET üretim teknolojisiyle Cortex-A7 gibi farklı çözümler elde etmeyi başardığını açıklayan Seul merkezli şirketin beklenenden çok daha hızlı bir şekilde devam eden bu üretim tekniği ile alakalı operasyonunun 2014'te hazır hale gelmesi durumunda Cortex-A50 işlemcili Helen'in 14nm formunda seri üretime girmesi mümkün. Bu yöntem dışında, uygulanma ihtimali daha yüksek görünen 20nm HKMG sürecinden faydalanılması gündemde. 2014 yılı içerisinde üretilmeye başlayacağı tahmin edilen Helen hakkında şuan için kesin ifadeler kullanmaktan kaçınan uzak doğulu internet sitesinin yayınladığı bu verilerle Samsung'un yol haritasında yer aldığı iddia edilen detayları doğruluyor oluşu ortaya atılan iddiayı kuvvetlendiriyor. İlerleyen günlerde özellikle Ares ile alakalı yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. 

http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2013032802010351758002 Yorum Yaz
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Rubisco 6 yıl en beğenilen
Ben dalga geçecektim de, geri gelince ne sallıyacağımı unutmuşum ://
5440 heralde sadece tablet işlemcisi olacak. Telefonda big.little olmadan a15 imkansız gibi bişey. Frekansı feci düşürmeleri gerekir.
big.little çiplerin kullanıcı deneyimi açısından benim hala kuşkularım var. Benchmarlarda süper, ona bişey demem zaten. Ama Benchmarklarda A15'ler sürekli devrede olacağından olayı tam olarak göstermiyor (yada çoğunlukla).
Düşük iş yükünde, A7 ler devrede olacğaından ve, A7 lerin frekansı doğru biliyorsam yine biraz sınırlı tutulduğundan nasıl bi deneyim yansıtacak merak ediyorum. Şikayet edilen yan çok olabilir. Yada bütün yazılım altyapısını A7-A9 arasındaki performans farkını düzeltecek şekilde elden geçiriyor da olabilirler.
Samsung'un ilk ArmV8 sunacak işlemci olmasına imkan yok. Applied Micronun elinde çalışır demosu var. Hemde 2012 den beri.
ArmV8 ISA'yı kullanacak çipler, A15'den daha da çok güç tüketecek. 28nm bile kurtarmayabilir. 2014'de 14nm ler hep hayal.
Ben dalga geçecektim de, geri gelince ne sallıyacağımı unutmuşum ://5440 heralde sadece tablet işlemcisi olacak. Telefonda big.little olmadan a15 imkansız g...
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Eryigitttt 6 yıl ssbrutality
ssbrutality
O Değilde her koşulda hırsız,sömürgecı,fitne ingilizler kazanıyorya (Arm) Fena Zoruma gidiyor.Arm keşke Japon yada Alman Bandıralı Olaymış.

Adamlar yapiyor, adamlar somurgrci olabilir, ama birbirlerine karsi gayet durustler. Bizler birbirimizi nasil dolandirsak diye bakarken, onlar hem somurup hem calisiyor, yaradanda calisana veriyor.
ssbrutalityO Değilde her koşulda hırsız,sömürgecı,fitne ingilizler kazanıyorya (Arm) Fena Zoruma gidiyor.Arm keşke Japon yada Alman Bandıralı ...
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
masaüstü devri sona erdi
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DH Misafiri 6 yıl
Ya bu işlemci türü bu kadar gelişmişken, pci-e arayüzüde bu kadar hızlanmışken, neden kimse bağımsız bir pci-e kart üzerine bu işlemciyi içeren bir antivirüs donanımı üretmez? İşletim sistemi ve cpu üzerindeki ekstra yükü alacağı kesin. Çok aşırı pahalı olacak bir donanımda olmaz. Bu antivirüsçüler hala neyi bekliyor?
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
masaüstü devri sona erdi
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foz54 6 yıl
tamam 20nm yaptık 2ghz yaptık 4 çekirdek koyduk ama bunu yapmaktaki amaç nedir;
daha hızlı, performanslı ve daha az enerji harcayan sistem üretmek değil mi?
peki apple a6x 32nm çift çekirdek 1.4ghz ile bizim ulaşmaya çalıştığımız yere nasıl geldi?
habire donanıma yüklenmesek, biraz da androidin her telefona ayrı optizasyonuyla ilgilensek, güncel linux kernel (3.8) kullansak vs daha iyi olmazmı?
1 Yanıt Yanıtla +1
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FerDi5 6 yıl foz54
foz54

tamam 20nm yaptık 2ghz yaptık 4 çekirdek koyduk ama bunu yapmaktaki amaç nedir;
daha hızlı, performanslı ve daha az enerji harcayan sistem üretmek değil mi?

peki apple a6x 32nm çift çekirdek 1.4ghz ile bizim ulaşmaya çalıştığımız yere nasıl geldi?

habire donanıma yüklenmesek, biraz da androidin her telefona ayrı optizasyonuyla ilgilensek, güncel linux kernel (3.8) kullansak vs daha iyi olmazmı?


zaten soylentilere gore bu yil linux kernel 3.8 kullanilicak hadi hayirlisi
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asdemre 6 yıl
Sanki ne gerek var. Octa'nın suyu cikti zaten dimi? Ulan once octada hacimli uretime gec sonra bunlara bak. 2-3 yil idare etmesi gerek octanin yeter yani suyu cikti. Adi ustunde cep telefonu
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Not Today! 6 yıl
Surekli yeni teknoloji cikip duruyor, olan biz kullanicilara oluyor.Bu gun aldigin telefon 3 4 ay sonra bi ust telefonla ekiyor.Surekli genisleyen urun yelpazesine yetismek zor ama bunu aliskanlik yapmis olan bizim milletimize koymaz, yenisini aliriz nasil olsa.

Cagin kolesi olan bizlere yasasin kapitalizm!
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darkaura 6 yıl Not Today!
Not Today!
Surekli yeni teknoloji cikip duruyor, olan biz kullanicilara oluyor.Bu gun aldigin telefon 3 4 ay sonra bi ust telefonla ekiyor.Surekli genisleyen urun yelpazesine yetismek zor ama bunu aliskanlik yapmis olan bizim milletimize koymaz, yenisini aliriz nasil olsa.

Cagin kolesi olan bizlere yasasin kapitalizm!

Kullaniciya bir sey oldugu yok. Tabi amaci yeni fonksiyonel cihazlarla yasam kalitesini yukseltmekse. İnternete daha etkili ulasip nimetlerinden faydalanmaksa. Bu durumda hizli gelisme her zaman kullaniciya hizmet eder. Ama amac en iyisi bende olsun, gosteris yapayimsa tabiyki 3 ayda bir daha iyisinin cikmasi bu amaca hizmet etmez.
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ssbrutality 6 yıl
O Değilde her koşulda hırsız,sömürgecı,fitne ingilizler kazanıyorya (Arm) Fena Zoruma gidiyor.Arm keşke Japon yada Alman Bandıralı Olaymış.
1 Yanıt Yanıtla
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Eryigitttt 6 yıl ssbrutality
ssbrutality
O Değilde her koşulda hırsız,sömürgecı,fitne ingilizler kazanıyorya (Arm) Fena Zoruma gidiyor.Arm keşke Japon yada Alman Bandıralı Olaymış.

Adamlar yapiyor, adamlar somurgrci olabilir, ama birbirlerine karsi gayet durustler. Bizler birbirimizi nasil dolandirsak diye bakarken, onlar hem somurup hem calisiyor, yaradanda calisana veriyor.
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Rubisco 6 yıl en beğenilen
Ben dalga geçecektim de, geri gelince ne sallıyacağımı unutmuşum ://
5440 heralde sadece tablet işlemcisi olacak. Telefonda big.little olmadan a15 imkansız gibi bişey. Frekansı feci düşürmeleri gerekir.
big.little çiplerin kullanıcı deneyimi açısından benim hala kuşkularım var. Benchmarlarda süper, ona bişey demem zaten. Ama Benchmarklarda A15'ler sürekli devrede olacağından olayı tam olarak göstermiyor (yada çoğunlukla).
Düşük iş yükünde, A7 ler devrede olacğaından ve, A7 lerin frekansı doğru biliyorsam yine biraz sınırlı tutulduğundan nasıl bi deneyim yansıtacak merak ediyorum. Şikayet edilen yan çok olabilir. Yada bütün yazılım altyapısını A7-A9 arasındaki performans farkını düzeltecek şekilde elden geçiriyor da olabilirler.
Samsung'un ilk ArmV8 sunacak işlemci olmasına imkan yok. Applied Micronun elinde çalışır demosu var. Hemde 2012 den beri.
ArmV8 ISA'yı kullanacak çipler, A15'den daha da çok güç tüketecek. 28nm bile kurtarmayabilir. 2014'de 14nm ler hep hayal.
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cibicibi 6 yıl
ben de ne zaman 2 ghz hızını görecez şu telefon işlemcilerinde diyodum. biraz fazla güç harcayacak ama note serisi için değer doğrusu.
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aceleciburak 6 yıl
bir çok kişi cortex A15 yaygınlaşmadı diyordu işte cevabı cortex A15 bile geçiş mimarisi ki asıl büyük modeller Cortex A50 serisi ...
2014 yılı Mobil cihazlar için Milat olacağa benziyor ...
Qualcomm dan atılım belkiyorum yine hybrid mimari CortexA53&57 kırması bir SoC mimarisi ile çıkış yapacaktır ...
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armanatilgan 6 yıl
Seneye milletin elindeki s4 çöp olacak desenize.
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