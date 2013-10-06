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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Best Buy'ı satın alabilir

5 yıl
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17
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Best Buy'ı satın alabilir

Bir dönem ülkemizde de faaliyet gösteren ancak mali sıkıntılar nedeniyle operasyonlarını TeknoSa'ya devreden Best Buy, anavatanı ABD'de de benzer sıkıntılar yaşamaya devam ediyor.

Seul'de Samsung ve Best Buy yöneticilerinin bir toplantı yapması, satın alma iddialarını gündeme getirdi. Samsung'un sonraki patronu olması beklenen Lee Jae-yong, Best Buy yöneticileri ile toplantı yaptıklarını doğruladı ve bazı bekleyen iş konularını tartıştıklarını açıkladı.

Satın alma iddialarının kaynağı ise Samsung ve Best Buy arasındaki bir ortaklık. Ortaklık gereği 1400 Best Buy mağazasında Samsung ürünlerinin sergilendiği Tecrübe Mağazası adında noktalar kurulmuştu. Samsung'un satış konusunda daha büyük hamleler yapmak istediği bilindiği için satın alma opsiyonunun masada olduğu belirtiliyor.

Samsung bu sayede yaygın bir mağaza ağında ürünlerini daha iyi sergileme ve pazarlama ağına sahip olacak. Ayrıca önemli gün ve bayramlarda kendi indirimlerini yapabilecek. Best Buy'ın ABD'de olması da bölgeye büyük önem veren Samsung için diğer bir avantaj. Firmalardan henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yok. 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-to-acquire-stake-in-Best-Buy-vice-chairman-Lee-calls-Apples-CEO-Captain-Cook_id47976 Yorum Yaz
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What a Goal 5 yıl en beğenilen
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Welcome to ekrem71's news.
Yanıtla +24
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Balawitz 5 yıl General.
web101
La bu koreliler ne aç gözlü çıktı her tarafı istila ettiler

Amerikalilarin istila etmesinden iyidir.
2 Yanıt Yanıtla +13
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magicool 5 yıl
samsung yakında apple gibi apple store mantıgına benziyen bir mağza zinciri kurarsa hiç şaşırmam

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Guest-9D2914531 5 yıl
Tövbe bismillah
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floydrose 5 yıl
swat882
web101 Amerika zaten şeytan bir devlet herkes biliyor bide Amerikanın süper gücü Bu puta tapan kedi eti yiyen çekik gözlülerde olsa gerisini sen düşün örnek Arakan
sonra diyorlar niye gelişemiyoruz.. senin gibi adamların bulunduğu ortam nasıl gelişsin?

+1
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Master_Evil 5 yıl
para çok gelmiş samsunga
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General. 5 yıl
swat882
web101 Amerika zaten şeytan bir devlet herkes biliyor bide Amerikanın süper gücü Bu puta tapan kedi eti yiyen çekik gözlülerde olsa gerisini sen düşün örnek Arakan
sonra diyorlar niye gelişemiyoruz.. senin gibi adamların bulunduğu ortam nasıl gelişsin?

Siz kedi eti yiyin belki gelişiriz
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Nelson Muntz 5 yıl
Samsung çöp.
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II. Aragorn 5 yıl
Almasın aga hiç sevmiyom samsungu
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IG 5 yıl
Samsung alsa alsa plastik fabrikası satın alır
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General. 5 yıl
La bu koreliler ne aç gözlü çıktı her tarafı istila ettiler
1 Yanıt Yanıtla
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Balawitz 5 yıl General.
web101
La bu koreliler ne aç gözlü çıktı her tarafı istila ettiler

Amerikalilarin istila etmesinden iyidir.
2 Yanıt Yanıtla +13
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kımyasal 5 yıl
Olası patent davası : Samstore.
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Alegro1453 5 yıl
Keske Turkiye'de Apple Store'lar, Galaxy Store'lar olsa. Super olmaz miydi? Belki biz de onlarin onunde nobetlese beklerdik. Uyuyup kalkardik, cadirlar kurulurdu.
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What a Goal 5 yıl en beğenilen
Edebilir olabilir
Welcome to ekrem71's news.
Yanıtla +24
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magicool 5 yıl
samsung yakında apple gibi apple store mantıgına benziyen bir mağza zinciri kurarsa hiç şaşırmam

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