Samsung Best Buy'ı satın alabilir





Bir dönem ülkemizde de faaliyet gösteren ancak mali sıkıntılar nedeniyle operasyonlarını TeknoSa'ya devreden Best Buy, anavatanı ABD'de de benzer sıkıntılar yaşamaya devam ediyor.





Seul'de Samsung ve Best Buy yöneticilerinin bir toplantı yapması, satın alma iddialarını gündeme getirdi. Samsung'un sonraki patronu olması beklenen Lee Jae-yong, Best Buy yöneticileri ile toplantı yaptıklarını doğruladı ve bazı bekleyen iş konularını tartıştıklarını açıkladı.





Satın alma iddialarının kaynağı ise Samsung ve Best Buy arasındaki bir ortaklık. Ortaklık gereği 1400 Best Buy mağazasında Samsung ürünlerinin sergilendiği Tecrübe Mağazası adında noktalar kurulmuştu. Samsung'un satış konusunda daha büyük hamleler yapmak istediği bilindiği için satın alma opsiyonunun masada olduğu belirtiliyor.





Samsung bu sayede yaygın bir mağaza ağında ürünlerini daha iyi sergileme ve pazarlama ağına sahip olacak. Ayrıca önemli gün ve bayramlarda kendi indirimlerini yapabilecek. Best Buy'ın ABD'de olması da bölgeye büyük önem veren Samsung için diğer bir avantaj. Firmalardan henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yok.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-to-acquire-stake-in-Best-Buy-vice-chairman-Lee-calls-Apples-CEO-Captain-Cook_id47976