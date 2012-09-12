Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Bulgaristan, Galaxy Ace 2 ve S Advance için Android 4.1 Jelly Bean güncellemesini onaylandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,1b
1
41
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Henüz Jelly Bean güncelleme takvimini yayınlamayan Samsung, çeşitli kaynaklar aracılığıyla bazı cihazları için son sürüm Android'i onaylamaya devam ediyor. Samsung Bulgaristan'ın resmi Facebook sayfasından sorumlu bir firma temsilcisi, Galaxy Ace 2 ve Galaxy S Advance'in Ice Cream Sandwich es geçilip direk en yeni versiyona yükseltileceğini bildirdi.
Orta segmentte konumlanan bu akıllı telefonlar, ST-Ericsson'un çift ARM Cortex-A9 işlemci ve ARM Mali-400 GPU ile donattığı NovaThor U8500 çipseti ve Android 2.3 Gingerbread ile birlikte piyasaya sürülmüşlerdi. Daha önce birçok kez üreticilerin sosyal medyadan yanlış bilgi paylaştıklarına şahit olmuştuk. Bu yüzden Samsung Bulgaristan'ın verdiği detaylar resmi bir açıklama paylaşılana kadar kesin olarak değerlendirmemek gerekiyor.
Android 4.1 JB dağıtımı için bir tarih paylaşılmadı, ancak yıl sonuna kadar uluslararası Galaxy Ace 2 ve S Advance modellerinin bu versiyona güncellenmesi bekleniyor.  

http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_ace_2_and_s_advance_to_skip_ics_get_jb-news-4786.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
WhiteMamba 6 yıl
Ace 2 kullanicisi olarak soyleyebilirim ki bu cihaz jb hakediyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
avci26 6 yıl
ALBAY
s2 den önce ace 2 alırsa çocuğumu keserim lan delirtmeyin adamı

En hafif tepkiyle OHAAAA yani, zavallı çocuktan ne istiyorsun, illa delilik yapacaksan köprüden atla emi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciddi Kedii 7 yıl
S3 e ne zaman geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
La Bebé 7 yıl
ace2nin fiyati ne kadardi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alper926 7 yıl La Bebé
tolgago

ace2nin fiyati ne kadardi

şuanda 800-900 arası değişiyor sitesine göre , ben 1 ay önce eski d900i yide vererek elden 780 tl ye almıştım telefoncudan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alper926 7 yıl
ace 2 jb yi bu donanımla zaten hakediyor , umarım yıl başından önce çıkar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
justwatch34 7 yıl
ALBAY
Red_Devil33
ALBAY ben bunları anlamıyorum.Wondera ics bile vermediler ama maşallah ace 2 JB alıyor.Ben anlamadım anlayan varsa anlatsın lütfen.
wonder 512mb ram var ace 750mb anladınmı genç
ben onu anladımda sen bunu anlayabilecek misin bakalım genççç???? 192 mb kullanılabilir rami varmış ve jb yüklemişler evet takılmalar olmuş ama çalıştırmış sonunda.ve bu cihaz ilk androidli cihaz.
shiftdelete.net/...

Telefonun durumnu görmüyomuusun telefon çökecek gibi video yu izledinmi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
justwatch34 7 yıl
ALBAY
ben bunları anlamıyorum.Wondera ics bile vermediler ama maşallah ace 2 JB alıyor.Ben anlamadım anlayan varsa anlatsın lütfen.

Sen Ace 2 ile Wonderi kıyaslıyosan bi şeyler var sende,Ace 2 orta segmentin en iyi telefonlarındandır...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 7 yıl justwatch34
bykingg

ALBAY

ben bunları anlamıyorum.Wondera ics bile vermediler ama maşallah ace 2 JB alıyor.Ben anlamadım anlayan varsa anlatsın lütfen.

Sen Ace 2 ile Wonderi kıyaslıyosan bi şeyler var sende,Ace 2 orta segmentin en iyi telefonlarındandır...


Arkadaşım wondera ICS vermediler dedim JB demedim.Ace2 dikkat ettiysen direk jb alabilecek ama 1.4ghz çalışan Wonder ics bile alamıyor.Ben wonder, jb alsın demedim zaten.Ayrıca o videoda takılma oldugunu söyledim zaten ama o cihaz açıldıysa bile JB ile wonder ics ile haydi haydi açılırdı sen merak etme.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nike 7 yıl
Ace 2 alması tuhaf değil zaten telefon yeterince güçlü Dual-core 800 MHz - Mali-400MP ve 768 MB RAM var.

Yani JB rahatlıkla çalıştırabilecek kapasitede.



Süper haber oldu bu açıkçası 4.1.1 bu telefonu uçurur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 7 yıl
Yalnız ace değil ace 2 alacak.yanlış anlama olmasın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 7 yıl
Ace'in güncelleme alması bence de gerekli bir hamle çünkü donanımı hala yeterli. Jelly Bean ile birlikte daha da hızlanır ve seri hale gelir sonuçta tip olarakta gayet şık bir cihaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 7 yıl
Ace için iyi oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +177 Galatas4ray +104 Domatore +104 Tugrul_512bit +86 astegon +79 Mutlak.Sıfır +78 deoks +77 madmahmutd +76 Fenomenon +75 sistemli adam +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5052 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve
4 etiket daha samsung facebook güncelleme jelly bean
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl DH Özel: Intel'in entegre grafik işlemcilerine 4K video desteği geliyor 7 yıl DH Özel: Intel'in profesyonel grafik işlemcilerine yön veren Türk "Mehmet Adalıer" 7 yıl DH Özel: Windows 8 RT ön inceleme "ARM Tabanlı Windows 8, tablette yeni bir dönem başlatacak!" video 7 yıl Transcend 720 256GB SSD video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
MERAK EDENLER İÇİN SARJIMI SÖYLÜYORUM
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim