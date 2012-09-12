Samsung Bulgaristan, Galaxy Ace 2 ve S Advance için Android 4.1 Jelly Bean güncellemesini onaylandı

Haber Editörü
Henüz Jelly Bean güncelleme takvimini yayınlamayan Samsung, çeşitli kaynaklar aracılığıyla bazı cihazları için son sürüm Android'i onaylamaya devam ediyor. Samsung Bulgaristan'ın resmi Facebook sayfasından sorumlu bir firma temsilcisi, Galaxy Ace 2 ve Galaxy S Advance'in Ice Cream Sandwich es geçilip direk en yeni versiyona yükseltileceğini bildirdi.
Orta segmentte konumlanan bu akıllı telefonlar, ST-Ericsson'un çift ARM Cortex-A9 işlemci ve ARM Mali-400 GPU ile donattığı NovaThor U8500 çipseti ve Android 2.3 Gingerbread ile birlikte piyasaya sürülmüşlerdi. Daha önce birçok kez üreticilerin sosyal medyadan yanlış bilgi paylaştıklarına şahit olmuştuk. Bu yüzden Samsung Bulgaristan'ın verdiği detaylar resmi bir açıklama paylaşılana kadar kesin olarak değerlendirmemek gerekiyor.
Android 4.1 JB dağıtımı için bir tarih paylaşılmadı, ancak yıl sonuna kadar uluslararası Galaxy Ace 2 ve S Advance modellerinin bu versiyona güncellenmesi bekleniyor.
http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_ace_2_and_s_advance_to_skip_ics_get_jb-news-4786.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
En hafif tepkiyle OHAAAA yani, zavallı çocuktan ne istiyorsun, illa delilik yapacaksan köprüden atla emi...
şuanda 800-900 arası değişiyor sitesine göre , ben 1 ay önce eski d900i yide vererek elden 780 tl ye almıştım telefoncudan.
Telefonun durumnu görmüyomuusun telefon çökecek gibi video yu izledinmi?
Sen Ace 2 ile Wonderi kıyaslıyosan bi şeyler var sende,Ace 2 orta segmentin en iyi telefonlarındandır...
Arkadaşım wondera ICS vermediler dedim JB demedim.Ace2 dikkat ettiysen direk jb alabilecek ama 1.4ghz çalışan Wonder ics bile alamıyor.Ben wonder, jb alsın demedim zaten.Ayrıca o videoda takılma oldugunu söyledim zaten ama o cihaz açıldıysa bile JB ile wonder ics ile haydi haydi açılırdı sen merak etme.
Yani JB rahatlıkla çalıştırabilecek kapasitede.
Süper haber oldu bu açıkçası 4.1.1 bu telefonu uçurur.