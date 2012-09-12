Samsung Bulgaristan, Galaxy Ace 2 ve S Advance için Android 4.1 Jelly Bean güncellemesini onaylandı





Henüz Jelly Bean güncelleme takvimini yayınlamayan Samsung, çeşitli kaynaklar aracılığıyla bazı cihazları için son sürüm Android'i onaylamaya devam ediyor. Samsung Bulgaristan'ın resmi Facebook sayfasından sorumlu bir firma temsilcisi, Galaxy Ace 2 ve Galaxy S Advance'in Ice Cream Sandwich es geçilip direk en yeni versiyona yükseltileceğini bildirdi.

Orta segmentte konumlanan bu akıllı telefonlar, ST-Ericsson'un çift ARM Cortex-A9 işlemci ve ARM Mali-400 GPU ile donattığı NovaThor U8500 çipseti ve Android 2.3 Gingerbread ile birlikte piyasaya sürülmüşlerdi. Daha önce birçok kez üreticilerin sosyal medyadan yanlış bilgi paylaştıklarına şahit olmuştuk. Bu yüzden Samsung Bulgaristan'ın verdiği detaylar resmi bir açıklama paylaşılana kadar kesin olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Android 4.1 JB dağıtımı için bir tarih paylaşılmadı, ancak yıl sonuna kadar uluslararası Galaxy Ace 2 ve S Advance modellerinin bu versiyona güncellenmesi bekleniyor.

http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_ace_2_and_s_advance_to_skip_ics_get_jb-news-4786.php