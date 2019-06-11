Samsung CRG5 kavisli ve G-Sync destekli 1080p oyuncu monitörü tanıtıldı

E3 2019 bünyesinde Samsung’un CRG5 oyuncu monitörü tanıtıldı. Firmanın yeni Nvidia G-Sync kriterlerine uyum sağlayan ve yeni yazılıma göre destekli monitörler arasına eklenen ilk modeli, GTX 10 serisi ve RTX 20 serisi grafik kartına sahip kullanıcılarda akıcı bir oyun deneyimi sunacak.

CRG5, 27 inçlik 1920 x 1080 kavisli VA panelle geliyor ve geniş görüş açısı sunuyor. 240Hz yenileme hızı ve 4ms tepki süresi de pakete dâhil. 399 dolarlık fiyatıyla Samsung CRG5, sunduğu özelliklere göre biraz pahalı kalıyor.

Samsung’un yeni monitörü, kullanıcıların eline ulaştıktan ve biraz kullanıldıktan sonra ucuz rakiplerine kıyasla daha iyi bir ürün hâline gelebilir. Temmuz ayında satışa sunulacak CRG5, muhtemelen indirimlere de girecektir.