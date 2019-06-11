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Samsung CRG5 kavisli ve G-Sync destekli 1080p oyuncu monitörü tanıtıldı

E3 2019 konferansı, Samsung'un da yeni bir monitörüne ev sahipliği yaptı. CRG5 oyuncu monitörü, Full HD çözünürlükle kavisli VA ekranı ve G-Sync desteğini birleştiriyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
1,7b
1
9
Monitör
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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E3 2019 bünyesinde Samsung’un CRG5 oyuncu monitörü tanıtıldı. Firmanın yeni Nvidia G-Sync kriterlerine uyum sağlayan ve yeni yazılıma göre destekli monitörler arasına eklenen ilk modeli, GTX 10 serisi ve RTX 20 serisi grafik kartına sahip kullanıcılarda akıcı bir oyun deneyimi sunacak.
CRG5, 27 inçlik 1920 x 1080 kavisli VA panelle geliyor ve geniş görüş açısı sunuyor. 240Hz yenileme hızı ve 4ms tepki süresi de pakete dâhil. 399 dolarlık fiyatıyla Samsung CRG5, sunduğu özelliklere göre biraz pahalı kalıyor.
Samsung’un yeni monitörü, kullanıcıların eline ulaştıktan ve biraz kullanıldıktan sonra ucuz rakiplerine kıyasla daha iyi bir ürün hâline gelebilir. Temmuz ayında satışa sunulacak CRG5, muhtemelen indirimlere de girecektir.

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DH Misafiri 1 hf. en beğenilen
samsung panel alınmaz alanbiri olarak söylüyorum pişman olursunuz
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BosnakBulut 3 gün
4ms ile 1ms arasında inanılmaz bir fark var,hatta konsolda bazen oyun oynayım diyorum ama TV'de 5dk zor dayanıyorum başıma ağrılar giriyor.Cihazı hemen 1ms süper TN panelime bağlıyorum ve oohh be budur diyerek oyunumu oynuyorum.
İnanılmaz birşey arkadaşlar hatta 60hz'den 144 hz'ye geçtim onda bile bu kadar fark olmamıştı,4ms ile 1ms dehşet bir fark..
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ilker burak 2 gün BosnakBulut
daha fazla abartılamazdı galiba tebrik ederim

ayrıca bakınız ; üstünüzdeki arkadaşın profil resmi
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hsngencer 4 gün
sony bu işlere neden girmiyor anlamıyorum.ah bir oyuncu monitoru yapsa ortalıgı kasıp kavurur.digerleri agzı acıp bakar.ama uretmiyorlar işte.
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freestyleminds 5 gün
Halen 4ms tepkime süreli monitör üretiyor Samsung. 24 inç modelinde ise freesync 2 desteği var.
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bahner 1 hf.
10 sene önce çıkarsa heyecan yapardı ama 4k 120hz ips panelleri gördükten sonra hiç ilgi çekmeyor.
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DH Misafiri 1 hf. en beğenilen
samsung panel alınmaz alanbiri olarak söylüyorum pişman olursunuz
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homebird 1 hf.
Mobil cihazlara en iyi ekranı yapan firmanın, böyle vasat ürünleri yeni diye piyasaya sürmesi tam trajikomedi. Ürünün donanımında zerre yenillik yok. (3 yıl önce aldığım monitörün teknik özellikleri bundan iyi)
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kankixx123 1 hf.
Aynı olan ne onu anlamadım
Kavisli ekranlarda genellikle free sync kullanılırken, bu sefer g-sync kullanmış ve kavisli monitörlerde o.c. ile en fazla 165Hz frekansa çıkılırken, 240Hz yenileme hızına çıkabilmişler. Sağolsun editörümüz yazmamış ama yurtdışı kaynaklarda 1500r kavis değerine sahip dünyanın ikinci monitörü olma özelliğine sahip. (İlk monitör de Samsung'a ait 34" boyutunda) 4ms gecikmesi kötü olmuş sadece. Oyuncuların genelde kullandığı çözünürlük 1080p, bunun çok etki edeceğini zannetmiyorum. Ayrıca direkt 4K olarak çıkaracakları halleri yok ya. Yavaş yavaş gelişecek. Onun da zamanla teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. En iyi VA paneli üretmesi zaten Samsung'u öne çıkaran bir özellik. Ayrıca Oled ile VA paneli karşılaştırmak, Kaplan ile Fili karşılaştırmak gibi bir şey olmuş. Kaldı ki Oled oyunculuğa oldukça uzak; yanan, tazeleme hızları artırılamayan, arttırılsa da hayalet ekran oluşan sadece görsel festival amaçlı sunulmuş bir teknoloji. İkisi de kendi kulvarında güçlü. Bırakın öyle kalsın. Bence güzel gelişme. Gözlerim kavisli ekrana o kadar alışmış ki flat ekranlara bakınca ağrı yapıyor. İnput lag inşallah 20ms civarlarına çıkmaz.
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Galatas4ray 1 hf.
4ms .
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