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Samsung Electronics Türkiye, Kurumsal Pazarlama Direktörlüğü'ne Can Emci'yi getirdi

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Electronics Türkiye, Kurumsal Pazarlama Direktörlüğü'ne Can Emci'yi getirdi

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli işlere imza atan ve resmi olarak faaliyet gösteren Samsung Electronics, geçen ay önemli bir görev değişikliği gerçekleştirdi.

Daha önce pek çok uluslararası firmanın pazarlama departmanlarında yöneticilik yapan Can Emci, geçen aydan itibaren Samsung Electronics Türkiye'de Kurumsal Pazarlama Direktörü pozisyonuna getirildi.

Can Emci, bu yeni pozisyonunda marka stratejilerinin oluşturulması ve pazarlama planlarının hazırlanmasına ek olarak başlıca halkla ilişkiler, perakende pazarlama, dijital pazarlama ile ürün gruplarının pazarlama ve iletişim çalışmalarından sorumlu olacak.

Can Emci kariyerine 1995 yılında Unilever'de başlarken, 1998'de Philip Morris, 1999 yılında da The Coca-Cola Company'ye transfer oldu. 12 yıl bu firmada çalışan Emci son olarak 90 ülkeden sorumlu İş Geliştirme Yöneticisi olarak görev yaptı. Sonrasında Electro World'de 2 yıla yakın süreyle Pazarlama Direktörlüğü yapan Emci 10 Haziran tarihi itibari ile Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü pozisyonunda görevine başladı.

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Lova 5 yıl en beğenilen
Ulan can emci'yi "kan emici" diye okudum bir an kendime küfür ettim

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SEO-Uzmanı 5 yıl
eleman tüm zararlı ürünlerin sektörü olan
sigara ve asitli içecek sektöründe deneyimi var
birde cep telefonu radyasyonu işine girmiş !
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Lova 5 yıl en beğenilen
Ulan can emci'yi "kan emici" diye okudum bir an kendime küfür ettim

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Zerdova 5 yıl Lova
frisby77

Ulan can emci'yi "kan emici" diye okudum bir an kendime küfür ettim



Aynısı bende de oldu tek değilsin.

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swat882 5 yıl
samsung tüketicisini yakından tanıyor mu? ne istediklerini biliyor mu?
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