Samsung Electronics Türkiye, Kurumsal Pazarlama Direktörlüğü'ne Can Emci'yi getirdi





Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli işlere imza atan ve resmi olarak faaliyet gösteren Samsung Electronics, geçen ay önemli bir görev değişikliği gerçekleştirdi.





Daha önce pek çok uluslararası firmanın pazarlama departmanlarında yöneticilik yapan Can Emci, geçen aydan itibaren Samsung Electronics Türkiye'de Kurumsal Pazarlama Direktörü pozisyonuna getirildi.





Can Emci, bu yeni pozisyonunda marka stratejilerinin oluşturulması ve pazarlama planlarının hazırlanmasına ek olarak başlıca halkla ilişkiler, perakende pazarlama, dijital pazarlama ile ürün gruplarının pazarlama ve iletişim çalışmalarından sorumlu olacak.





Can Emci kariyerine 1995 yılında Unilever'de başlarken, 1998'de Philip Morris, 1999 yılında da The Coca-Cola Company'ye transfer oldu. 12 yıl bu firmada çalışan Emci son olarak 90 ülkeden sorumlu İş Geliştirme Yöneticisi olarak görev yaptı. Sonrasında Electro World'de 2 yıla yakın süreyle Pazarlama Direktörlüğü yapan Emci 10 Haziran tarihi itibari ile Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü pozisyonunda görevine başladı.