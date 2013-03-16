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Samsung Electronics üç patronlu yönetim sistemine geçiyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Electronics üç patronlu yönetim sistemine geçiyor

 Kısa süre önce amiral gemi modeli Galaxy S4'ü duyuran Samsung, lansmanda yeni şirket yönetimi anlayışının da işaretlerini verdi.

Gerek yonga, gerek mobil telefon gerekse TV segmentinde lider olan ve gelirlerini her geçen gün artıran Samsung, daha küçük boyutlarda olduğu zaman ki yönetim anlayışını da değiştirme ihtiyacı hissetti. 

Dün itibariyle tüketici elektroniği ve ev uygulamaları bölümlerini içine alan Samsung Electronics, üç farklı CEO tarafından yönetilmeye başladı. Daha önce S4 lansmanında gördüğümüz JK Shin mobil bölüm başkanı iken, Boo-keun Yoon da televizyon ve ev uygulamaları bölümü başkanı idi. İkilinin firmayı liderliğe taşıyan performansları ortak patron olarak ödüllendirilmelerini sağladı. Firmanın üçüncü patronu ise Oh-Hyun Kwon. Kwon zaten firmanın asıl patronuydu. Kwon yongaseti bölümünü izleme görevini de yerine getirecek.

Samsung grubunu babasından devralan ve diğer iki kardeşiyle miras mücadelesi veren Lee Kun-hee ise yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam ediyor ve 10 milyar dolar serveti ile Güney Kore'nin en zengin kişisi konumunda.

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.:asci:. 6 yıl
vilayet sistemi gibi olmuş bunlarınki :) ama bence daha mantıklı diğerlerinden
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12 Angry Men 6 yıl
Ahmet-79
JK Shin oldukça başarılı bir ceo. Samsungu (özelliklede mobil bölmünü) nerden nereye getirdiği ortada, ancak hemen hemen var olduğu bütün dallarda liderliğe soyunan bir firmanın ceosu bence daha karizmatik biri olmalı.Misal Nvidianın CEOsu Jen-Hsun Huang yada Steve Jobs gibi.Bu karizma eksikliği s3 ve s4 lansmanında açıkça belli oluyor...

Nasıl insansın sen? Sen çokmu karizmatiksin? tiplere bak ya adamın yaptıklarına bakmıyorda dış görümüşüne bakıyor.
Ne oldu evlenecekmiydin senie tkileyemedimi?
1 Yanıt Yanıtla +2
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Ahmet-79 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Ahmet-79

JK Shin oldukça başarılı bir ceo. Samsungu (özelliklede mobil bölmünü) nerden nereye getirdiği ortada, ancak hemen hemen var olduğu bütün dallarda liderliğe soyunan bir firmanın ceosu bence daha karizmatik biri olmalı.Misal Nvidianın CEOsu Jen-Hsun Huang yada Steve Jobs gibi.Bu karizma eksikliği s3 ve s4 lansmanında açıkça belli oluyor...


Nasıl insansın sen? Sen çokmu karizmatiksin? tiplere bak ya adamın yaptıklarına bakmıyorda dış görümüşüne bakıyor.

Ne oldu evlenecekmiydin senie tkileyemedimi?

Hayır karizmatik değilim, evlenmeyi de düşünmüyorum. karizmatik olup olmamamın da bi önemi yok çünkü ceo filan değilim. jk shin'in yaptıklarını en başta övdüm zaten, adam hakikaten başarılı
ancak bu tür insanlarda karizma da önemlidir, o lansmanda daha karizmatik biri olsa var olan başarıyı bir çıt daha da yukarı çıkartır. orasi vitrin, dolayısıyla vitrine çıkartığınız ürün kadar o ürünün reklamını yapan kişi de önemlidir.
3 Yanıt Yanıtla
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Ahmet-79 6 yıl
JK Shin oldukça başarılı bir ceo. Samsung'u (özelliklede mobil bölmünü) nerden nereye getirdiği ortada, ancak hemen hemen var olduğu bütün dallarda liderliğe soyunan bir firmanın ceo'su bence daha karizmatik biri olmalı.
Misal Nvidia'nın CEO'su Jen-Hsun Huang yada Steve Jobs gibi.
Bu karizma eksikliği s3 ve s4 lansmanında açıkça belli oluyor...
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hollowman_ 6 yıl
çok doğru bir politika olmuş. zira şirket çok büyüdü. ürün çeşitliliği, pazar ortamları, dinamikleri çok farklı, bir kişinin hem elektronik politikasını hemde beyaz eşya politikalarını yönlendirmesi doğru olmaz.
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itachi237 6 yıl
eski Türk Devletleri gibi :D sonra firmada 3'e bölünmesin

şaka bir yana iş gücünü dağıtarak çok daha dengeli bir şirket politikası izlemiş olacaklar.
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