Samsung Electronics üç patronlu yönetim sistemine geçiyor





Kısa süre önce amiral gemi modeli Galaxy S4'ü duyuran Samsung, lansmanda yeni şirket yönetimi anlayışının da işaretlerini verdi.





Gerek yonga, gerek mobil telefon gerekse TV segmentinde lider olan ve gelirlerini her geçen gün artıran Samsung, daha küçük boyutlarda olduğu zaman ki yönetim anlayışını da değiştirme ihtiyacı hissetti.





Dün itibariyle tüketici elektroniği ve ev uygulamaları bölümlerini içine alan Samsung Electronics, üç farklı CEO tarafından yönetilmeye başladı. Daha önce S4 lansmanında gördüğümüz JK Shin mobil bölüm başkanı iken, Boo-keun Yoon da televizyon ve ev uygulamaları bölümü başkanı idi. İkilinin firmayı liderliğe taşıyan performansları ortak patron olarak ödüllendirilmelerini sağladı. Firmanın üçüncü patronu ise Oh-Hyun Kwon. Kwon zaten firmanın asıl patronuydu. Kwon yongaseti bölümünü izleme görevini de yerine getirecek.





Samsung grubunu babasından devralan ve diğer iki kardeşiyle miras mücadelesi veren Lee Kun-hee ise yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam ediyor ve 10 milyar dolar serveti ile Güney Kore'nin en zengin kişisi konumunda.