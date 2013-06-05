Samsung Exynos 5420 ortaya çıktı





Exynos 5 Octa 5410 yarı iletken çipini bu yıl Galaxy S4 ile birlikte piyasaya süren Samsung, yeni yongada sistem çözümünün geliştirilme aşamasında ciddi sorunlar yaşamıştı. Beklenenden çok daha yüksek güç tüketim değerlerine ulaşan çipsetini PowerVR SGX544 gibi eski bir grafik birimiyle donatmak zorunda kalan Samsung'un big.LITTLE teknolojisiyle problemleri oldu. İstediği gibi bir ürün geliştiremediği gibi seri üretimde de sıkıntılı dönemler geçiren Güney Koreli üretici, bir süredir yeni çipseti için çalışmalarını sürdürüyor. Exynos 5420 model numarasıyla geçen yıl Nexus 10 üzerinde test edildiği rapor edilen yeni donanım, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Samsung'un Kernel Git sayfasına eklenen yeni bir kod sayesinde resmen doğrulanan 5420'ye ait teknik detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Tıpkı Exynos 5 Octa'da olduğu gibi iki farklı işlem kümesinde toplam sekiz çekirdekli bir yapıyı benimseyecek Exynos 5420, 1.8GHz hızında dört çekirdekli Cortex-A15, 1.2GHz hızında dört çekirdekli Cortex-A7, ARM big.LITTLE işlem teknolojisi ve 600-700MHz hızında çalışan ikinci nesil Midgard mimarili ARM Mali T600 serisi bir grafik birimini bünyesinde barındıracak. Özellikle GPU'nun çalıştığı frekans, çipin sıradan akıllı telefonlara yönelik olmadığına işaret ediyor. Ortaya atılan ilk iddialar, 5420'nin Samsung tarafından üretilecek yeni bir Chromebook dizüstü bilgisayarına güç vereceği yönünde. Şuan için yongayla alakalı kesin bir bilgi olmamakla birlikte; yılın ikinci yarısında satışa çıkacak Note III'ün uluslararası versiyonunda Exynos 5410'dan farklı bir Exynos serisi çözümün kullanılma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Uluslararası Galaxy S4 sürümüne sahip kullanıcıların yaşadıkları ısınma ve diğer konularla ilgili sorunlar, Samsung'un ilerleyen dönemlerde dağıtacağı yeni bir üretici yazılımı sayesinde çözülecek. Fakat mobil sektörün lideri, aynı donanımı yılın ikinci yarısında da kullanıp rakiplerinin gerisine düşmemek için 4G LTE hizmeti verilen bölgelerde Qualcomm Snapdragon 800'e yönelecek. Uluslararası sürümde ise; Exynos 5420'ye benzer bir çipsete yer verilme olasılığı bulunuyor. Ekran boyutu 6 inçe kadar çıkan SM-N9000 Galaxy Note III'ün önceki nesle kıyasla büyük artış gösterecek güç ünitesi ile Exynos 5420 gibi bir yongada sistemin makul düzeyde kullanım süresi sunmaya yeteceği umuluyor.

https://patchwork.kernel.org/patch/2605751/