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Samsung Exynos 5420 ortaya çıktı

5 yıl
1,3b
1
12
İşlemci
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung Exynos 5420 ortaya çıktı

Exynos 5 Octa 5410 yarı iletken çipini bu yıl Galaxy S4 ile birlikte piyasaya süren Samsung, yeni yongada sistem çözümünün geliştirilme aşamasında ciddi sorunlar yaşamıştı. Beklenenden çok daha yüksek güç tüketim değerlerine ulaşan çipsetini PowerVR SGX544 gibi eski bir grafik birimiyle donatmak zorunda kalan Samsung'un big.LITTLE teknolojisiyle problemleri oldu. İstediği gibi bir ürün geliştiremediği gibi seri üretimde de sıkıntılı dönemler geçiren Güney Koreli üretici, bir süredir yeni çipseti için çalışmalarını sürdürüyor. Exynos 5420 model numarasıyla geçen yıl Nexus 10 üzerinde test edildiği rapor edilen yeni donanım, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Samsung'un Kernel Git sayfasına eklenen yeni bir kod sayesinde resmen doğrulanan 5420'ye ait teknik detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
Tıpkı Exynos 5 Octa'da olduğu gibi iki farklı işlem kümesinde toplam sekiz çekirdekli bir yapıyı benimseyecek Exynos 5420, 1.8GHz hızında dört çekirdekli Cortex-A15, 1.2GHz hızında dört çekirdekli Cortex-A7, ARM big.LITTLE işlem teknolojisi ve 600-700MHz hızında çalışan ikinci nesil Midgard mimarili ARM Mali T600 serisi bir grafik birimini bünyesinde barındıracak. Özellikle GPU'nun çalıştığı frekans, çipin sıradan akıllı telefonlara yönelik olmadığına işaret ediyor. Ortaya atılan ilk iddialar, 5420'nin Samsung tarafından üretilecek yeni bir Chromebook dizüstü bilgisayarına güç vereceği yönünde. Şuan için yongayla alakalı kesin bir bilgi olmamakla birlikte; yılın ikinci yarısında satışa çıkacak Note III'ün uluslararası versiyonunda Exynos 5410'dan farklı bir Exynos serisi çözümün kullanılma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.
Uluslararası Galaxy S4 sürümüne sahip kullanıcıların yaşadıkları ısınma ve diğer konularla ilgili sorunlar, Samsung'un ilerleyen dönemlerde dağıtacağı yeni bir üretici yazılımı sayesinde çözülecek. Fakat mobil sektörün lideri, aynı donanımı yılın ikinci yarısında da kullanıp rakiplerinin gerisine düşmemek için 4G LTE hizmeti verilen bölgelerde Qualcomm Snapdragon 800'e yönelecek. Uluslararası sürümde ise; Exynos 5420'ye benzer bir çipsete yer verilme olasılığı bulunuyor. Ekran boyutu 6 inçe kadar çıkan SM-N9000 Galaxy Note III'ün önceki nesle kıyasla büyük artış gösterecek güç ünitesi ile Exynos 5420 gibi bir yongada sistemin makul düzeyde kullanım süresi sunmaya yeteceği umuluyor.

https://patchwork.kernel.org/patch/2605751/ Yorum Yaz
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Bilal Akgündüz 5 yıl en beğenilen
Pachenkov

Kesin Note 3 Kore, Japonya sürümüne koyarlar bunu bizde ekrana ekmek banarız


Samsung genelde Kore'de kullandığını uluslararası sürümü koyuyor. Sizin dediğiniz duruma uzun süredir 4G kullanan Amerikalılar düşüyor aslında :)
PachenkovKesin Note 3 Kore, Japonya sürümüne koyarlar bunu bizde ekrana ekmek banarızSamsung genelde Kore'd...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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General. 5 yıl
Hayret bu sefer Samsung çekirdeği arttırmamış millet artık 8 çekirdekle doymuyor bari 10 çekirdek yapsaydın
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Cartoon 5 yıl

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onurozka 5 yıl
Bilal Akgündüz
divan öyleyse s4 alacaklar ısınma problemini dert etmesinler. bu mudur?
Henüz yeni yazılım dağıtılmış değil. Yani ısınma sorununun kesin çözüleceğini söyleyemeyiz. Aslında ben ilk Galaxy S2 kullanıcılarındanım ve çok ısınıyor diye şikayet edildiği halde bana pek etkisi olmamıştı. Üstelik o modelin kamera bölgesi plastik olmadığı için içerideği ısıyı direk dışarı veriyordu. S4ün arkası komple plastik olduğu için çok fazla ısınmanın problem olacağını düşünmüyorum. Tabi cihazı kullanmadım, belki de aşırı şekilde ısınma vardır. Onu kullanıcılardan öğrenmek lazım

Madem cihazı kullanmadın, neden bu kadar somut olan konuda düşünmüyorum diye söyleyip yorum beyan ediyorsun. sanki uzayda hayat varmı diye soruldu. birde gerçeklere dayandırır gibi nedene bağlayarak yazıyorsun. rica ediyorum
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Bilal Akgündüz 5 yıl
divan

öyleyse s4 alacaklar ısınma problemini dert etmesinler. bu mudur?


Henüz yeni yazılım dağıtılmış değil. Yani ısınma sorununun kesin çözüleceğini söyleyemeyiz. Aslında ben ilk Galaxy S2 kullanıcılarındanım ve çok ısınıyor diye şikayet edildiği halde bana pek etkisi olmamıştı. Üstelik o modelin kamera bölgesi plastik olmadığı için içerideği ısıyı direk dışarı veriyordu. S4'ün arkası komple plastik olduğu için çok fazla ısınmanın problem olacağını düşünmüyorum. Tabi cihazı kullanmadım, belki de aşırı şekilde ısınma vardır. Onu kullanıcılardan öğrenmek lazım
1 Yanıt Yanıtla
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shallipushthebutton? 5 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz
divan

öyleyse s4 alacaklar ısınma problemini dert etmesinler. bu mudur?


Henüz yeni yazılım dağıtılmış değil. Yani ısınma sorununun kesin çözüleceğini söyleyemeyiz. Aslında ben ilk Galaxy S2 kullanıcılarındanım ve çok ısınıyor diye şikayet edildiği halde bana pek etkisi olmamıştı. Üstelik o modelin kamera bölgesi plastik olmadığı için içerideği ısıyı direk dışarı veriyordu. S4'ün arkası komple plastik olduğu için çok fazla ısınmanın problem olacağını düşünmüyorum. Tabi cihazı kullanmadım, belki de aşırı şekilde ısınma vardır. Onu kullanıcılardan öğrenmek lazım

Ağır oyunlar harici ısındığını görmedim. Real racing 3, most wanted, gta vc gibi.
Isınma sorununu belki çözebilir ama bu güç tüketimi sorunu nasıl olacak esas o önemli.
Gsmarena'da lte versiyon ile exynos versiyon testi var. Bariz batarya da qualcomm daha iyi.
umarım exynos hayal kırıklığı değildir.
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Bilal Akgündüz 5 yıl en beğenilen
Pachenkov

Kesin Note 3 Kore, Japonya sürümüne koyarlar bunu bizde ekrana ekmek banarız


Samsung genelde Kore'de kullandığını uluslararası sürümü koyuyor. Sizin dediğiniz duruma uzun süredir 4G kullanan Amerikalılar düşüyor aslında :)
1 Yanıt Yanıtla +7
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Not Today! 5 yıl
Note III gümbür gümbür geliyor!
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Carfreak 5 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz

Pachenkov

Kesin Note 3 Kore, Japonya sürümüne koyarlar bunu bizde ekrana ekmek banarız


Samsung genelde Kore'de kullandığını uluslararası sürümü koyuyor. Sizin dediğiniz duruma uzun süredir 4G kullanan Amerikalılar düşüyor aslında :)

Haklısınız, HTC Japonya sürümünde sd card seçeneği vermişti, orayla karıştırdım
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Carfreak 5 yıl
Kesin Note 3 Kore, Japonya sürümüne koyarlar bunu bizde ekrana ekmek banarız
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