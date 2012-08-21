Samsung GT-I9260'a ait teknik özellikler ortaya çıktı









Samsung'ın yılın ilk yarısında satışa sunulacağı iddia edilen, ancak hakkında herhangi bir gelişme yaşanmayan Galaxy Nexus Plus adlı akıllı telefonuna ait yeni detaylar ortaya çıktı. Geçen yıl sonbahar aylarında piyasaya sürülen GT-I9250 Galaxy Nexus, tıpkı Galaxy S ve Galaxy S2 gibi güçlendirilmiş Plus versiyonuyla tekrar tüketicinin karşısına çıkabilir.

4.65 inç büyüklüğünde orijinal modeldekinden daha iyi bir Super AMOLED HD ekran, 1.5GHz hızında çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci, 8MP arka, 1.9MP ön kameralar, 16GB dahili hafıza, microSD kart desteği ve Android 4.1 Jelly Bean'in eşlik edeceği I9260, daha ucuz bir fiyatla orta-üst segmentte konumlanacak. Pil gibi diğer özelliklerinde de artış meydana gelmesi bekleniyor.

Google ile üçüncü kez çalışmalara başlayıp yeni Nexus akıllı telefonunu üreteceği rapor edilen Samsung, bu yıl birden fazla sayıda satışa çıkacak Nexus telefonlarından en üst segmenttekini geliştirmeyecek gibi görünüyor. Güney Koreli üreticinin yerine Motorola, Sony, HTC ve hatta ASUS'un bu görevi üstlenebileceği konuşuluyor. Ortaya atılan iddialar ve yapılan bazı patent başvuruları, ASUS'un PadFone benzeri telefon-tablet-dizüstü bilgisayar deneyimi yaşatacak yeni bir çözüm çıkaracağı ve diğer üreticilerin ise akıllı telefonlarıyla Nexus markası altında varlık göstermeye çalışacaklarına işaret ediyor.

En geç Ekim-Kasım aylarında Mountain View merkezli internet devi yeni Nexus programını hayata geçirecek. Bu program, HTC'nin Nexus One modeliyle başlamıştı. Saf Google tecrübesiyle geliştirilen aygıtlar, Android ekosisteminin Google'ın istediği yönde gelişmesini sağladı. İlerleyen dönemlerde çok daha geniş kitleler tarafından kullanılabilecekler.

http://www.sammobile.com/2012/08/21/are-these-the-specifications-of-the-new-nexus-gt-i9260/