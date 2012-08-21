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Samsung GT-I9260'a ait teknik özellikler ortaya çıktı

6 yıl
5,5b
1
40
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung'ın yılın ilk yarısında satışa sunulacağı iddia edilen, ancak hakkında herhangi bir gelişme yaşanmayan Galaxy Nexus Plus adlı akıllı telefonuna ait yeni detaylar ortaya çıktı. Geçen yıl sonbahar aylarında piyasaya sürülen GT-I9250 Galaxy Nexus, tıpkı Galaxy S ve Galaxy S2 gibi güçlendirilmiş Plus versiyonuyla tekrar tüketicinin karşısına çıkabilir.
4.65 inç büyüklüğünde orijinal modeldekinden daha iyi bir Super AMOLED HD ekran, 1.5GHz hızında çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci, 8MP arka, 1.9MP ön kameralar, 16GB dahili hafıza, microSD kart desteği ve Android 4.1 Jelly Bean'in eşlik edeceği I9260, daha ucuz bir fiyatla orta-üst segmentte konumlanacak. Pil gibi diğer özelliklerinde de artış meydana gelmesi bekleniyor.
Google ile üçüncü kez çalışmalara başlayıp yeni Nexus akıllı telefonunu üreteceği rapor edilen Samsung, bu yıl birden fazla sayıda satışa çıkacak Nexus telefonlarından en üst segmenttekini geliştirmeyecek gibi görünüyor. Güney Koreli üreticinin yerine Motorola, Sony, HTC ve hatta ASUS'un bu görevi üstlenebileceği konuşuluyor. Ortaya atılan iddialar ve yapılan bazı patent başvuruları, ASUS'un PadFone benzeri telefon-tablet-dizüstü bilgisayar deneyimi yaşatacak yeni bir çözüm çıkaracağı ve diğer üreticilerin ise akıllı telefonlarıyla Nexus markası altında varlık göstermeye çalışacaklarına işaret ediyor.
En geç Ekim-Kasım aylarında Mountain View merkezli internet devi yeni Nexus programını hayata geçirecek. Bu program, HTC'nin Nexus One modeliyle başlamıştı. Saf Google tecrübesiyle geliştirilen aygıtlar, Android ekosisteminin Google'ın istediği yönde gelişmesini sağladı. İlerleyen dönemlerde çok daha geniş kitleler tarafından kullanılabilecekler.  

http://www.sammobile.com/2012/08/21/are-these-the-specifications-of-the-new-nexus-gt-i9260/ Yorum Yaz
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sinuhe.s 6 yıl en beğenilen
Tipi nexus gibi olursa alinasi cihaz olur ..eylul ayi bayram ayi olacak

İp 5

Yeni nexus

Yeni note

Sec begen al
Tipi nexus gibi olursa alinasi cihaz olur ..eylul ayi bayram ayi olacakİp 5Yeni nexusYeni noteSec begen al
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ByAliTR 6 yıl
sagolasin hocam. yeni haberleri bekliyoruz o zaman. insallah umut ettigimiz gibi, yep yeni bir nexus modeliyle karsilasiriz.
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aceleciburak 6 yıl
bu arada yazıda daha uygun fiyata geleceği geçiyor 399 ile satışa çıkan Galaxy Nexus 349 a inmişti ve bu şekilde Nexus u stoklardan çekip kuvvetle muhtemel 299 USD bandından Galaxy Nexus Plus ı satışa alabilirler diye düşünüyorum... çünkü 7 inchlik ve Tegra 3 4 çekirdekli tablet gsm desteği olmadan 249 usd den satılıyor 299 Galaxy Nexus Plus için en makul fiyatlandırma olur ...
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ByAliTR 6 yıl
yeni nexus cikmayacak miydi? yani plus olarak mi cikiyor?

insallah plus degil de, ap ayri bir nexus modeli cikar. almayi dusunuyorum. sanirim pek cok kisi sirf su guncelleme nedeniyle nexusa gececek.
1 Yanıt Yanıtla +1
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muhamnet 6 yıl ByAliTR
ByAliTR

yeni nexus cikmayacak miydi? yani plus olarak mi cikiyor?

insallah plus degil de, ap ayri bir nexus modeli cikar. almayi dusunuyorum. sanirim pek cok kisi sirf su guncelleme nedeniyle nexusa gececek.

bu sadece söylenti olan kısmı. resmi modeli görmek lazım...
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl
ALBAY

LKLC
ALBAY
JohnLord
ALBAY S2 den herhangi bir farkını göremedim.
Her güncellemeyi alacak olması 4.1 le çıkıyosa 5 ve 5.1 gibi sürümleri alır
Tamamda bu cihaz bu donanımla 5.1 alırsa S2 zaten hayli hayli alır.eğer bu cihaz 5.x.x sürüm alıp s2 almazsa oha derim.
almaz. galaxy s ile nexus s donanımı aynı olmasına rağmen nexus s 4.1 kadar güncellendi. muhtemelen bir sonraki sürüme de güncellenir ama galaxy s 2.3.6 da kaldı. yani olay yazılımı veren firmada bitiyor. eğer arkanı google a yaslarsan rahatsın, eğer samsung vb. firmalara rastlarsan 1-2 yıl sonra ortada kalır cihazın. tabi custom romlarla güncelliğini korumaya devam edebilir. elimde bir galaxy s var ve 4.1 yükledim, sorunsuz çalışıyor.
galaxy s 4.1 destekliyor mu? valla şaşırdım.


shiftdelete.net/...
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DH Misafiri 6 yıl
Samsung pazarlama ve reklam stratejisi ile iyice Apple a döndü.Satışlar fırlayınca şımardılar.
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muhamnet 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Samsung pazarlama ve reklam stratejisi ile iyice Apple a döndü.Satışlar fırlayınca şımardılar.

apple a sd kart desteği gelse yer yerinden oynar be :)
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OvernightSensation 6 yıl
Hd süper amoled ekranı da samsung hak ettiğinden fazla övüyor. s3'de kullanılan ekran şayet htc one x süper lcd 2 ips panelin oldukça gerisinde. Tek artısı siyah dengesi. Artık süper lcd ips 2 görmek istiyoruz samsunglarda.
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Musculation 6 yıl
samsung apple in yolunda ilerliyor.. apple gibi ufak tefek degisiklikler yapip ayni cihazi tekrar piyasaya sürüyor :) sonra samsung fanboylari apple a laf atiyor ufak güncelleme yapip ayni cihazi piyasaya sürüyor diye
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cumur 6 yıl
bi plus modası aldı başını gitti her modelin başına plus ekle sür piyasaya hayırdır modelmi bulamıyorlar çıkarcak yoksa biraz daha kan emmek mi maksat ?
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muhamnet 6 yıl Musculation
Musculation

samsung apple in yolunda ilerliyor.. apple gibi ufak tefek degisiklikler yapip ayni cihazi tekrar piyasaya sürüyor :) sonra samsung fanboylari apple a laf atiyor ufak güncelleme yapip ayni cihazi piyasaya sürüyor diye

az önce yazmıştım... yine yazayım...
apple a sd kart gelse yer yerinden oynar be :) o derece büyük devrim olarak reklamını yaparlar, iphone 5 diye satarlar :)
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tembelherif 6 yıl
1 aylık nexus umu, bu çıktığı zaman üzerine 300 tl koyup almaya razıyım ama daha fazlasına değmez
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Legendery 6 yıl
Yeni telefonum nexus olacak ama hangisi...
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gFalcon 6 yıl
Bu da Galaxy Nexus gibi mi olacak yazilim destrgi konusunda yoksa Samsung'a mi kalacak?
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HighonFire 6 yıl
Tamam da kardeşim Snapdragon S4e geçseydiniz bari. Umarım SGX544MP2 yada üstü bi gpuyla gelir de beklediğimize değer.
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Cep Telefonları, motorola ve
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