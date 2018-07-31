Samsung Galaxy A (2019) serisi üçlü kamera sistemi ile gelebilir

Samsung gibi şirketler genellikle son teknoloji özellikleri Galaxy S ve Galaxy Note serileri gibi amiral gemisi telefonlarına saklarlar. Ancak yayınlanan yeni bir rapor Güney Koreli şirketin üst sınıf özelliklerden bazılarını orta sınıf akıllı telefonlarına getirebileceğini gösteriyor.

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Kore kaynaklı yeni bir haber Samsung'un orta sınıf Galaxy A serisine üçlü kamera teknolojisini getirebileceğini ortaya çıkardı. İlginçtir ki şirketin şu anda üçlü kamera sistemine sahip bir akıllı telefonu yok. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Galaxy S10 modelinde bu teknolojiyi görebileceğimiz söyleniyor.

Çinli üreticilerle rekabet etmek zor

Yayınlanan rapora bakılırsa Samsung, 2019 Galaxy A serisi akıllı telefonlara üçlü kameranın dışında ekrana gömülü parmak izi sensörü de eklemeyi düşünüyor. Dediğimiz gibi bunlar amiral gemisi telefonlarda görmeye alışık olduğumuz teknolojiler. Belki de Samsung bu hamlesiyle orta sınıf cihazlarını daha çekici hale getirmeye çalışacak.

Çinli üreticilerin uygun fiyatlı üst sınıf telefonlar çıkarması rekabeti iyice kızıştırdı. Bu açıdan bakıldığında üçlü kamera teknolojisi ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı Samsung'a rekabetçi bir konumda yer almak için ihtiyaç duyacağı itici gücü sağlayabilir.

http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20180730000515&ACE_MAIN=2