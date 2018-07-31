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Samsung Galaxy A (2019) serisi üçlü kamera sistemi ile gelebilir

Samsung'un orta sınıf telefonlarını tüketiciler için daha da cazip hale getirmek istediği bildiriliyor. Şirket 2019 Galaxy A serisine üçlü kamera ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı dahil edebilir.
9 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung gibi şirketler genellikle son teknoloji özellikleri Galaxy S ve Galaxy Note serileri gibi amiral gemisi telefonlarına saklarlar. Ancak yayınlanan yeni bir rapor Güney Koreli şirketin üst sınıf özelliklerden bazılarını orta sınıf akıllı telefonlarına getirebileceğini gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Katlanabilir telefonlar yaygınlaşıyor: Xiaomi ve Oppo'dan katlanabilir telefon hamlesi"
Kore kaynaklı yeni bir haber Samsung'un orta sınıf Galaxy A serisine üçlü kamera teknolojisini getirebileceğini ortaya çıkardı. İlginçtir ki şirketin şu anda üçlü kamera sistemine sahip bir akıllı telefonu yok. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Galaxy S10 modelinde bu teknolojiyi görebileceğimiz söyleniyor.

Çinli üreticilerle rekabet etmek zor

Yayınlanan rapora bakılırsa Samsung, 2019 Galaxy A serisi akıllı telefonlara üçlü kameranın dışında ekrana gömülü parmak izi sensörü de eklemeyi düşünüyor. Dediğimiz gibi bunlar amiral gemisi telefonlarda görmeye alışık olduğumuz teknolojiler. Belki de Samsung bu hamlesiyle orta sınıf cihazlarını daha çekici hale getirmeye çalışacak.
Çinli üreticilerin uygun fiyatlı üst sınıf telefonlar çıkarması rekabeti iyice kızıştırdı. Bu açıdan bakıldığında üçlü kamera teknolojisi ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı Samsung'a rekabetçi bir konumda yer almak için ihtiyaç duyacağı itici gücü sağlayabilir.

http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20180730000515&ACE_MAIN=2 Yorum Yaz
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echomaniac 9 ay
Çinliler baya ilerledi xiaomi huawei vs samsung acilen 6xx 7xx işlemcili max 2000 tl civarı yanarlı dönerli cihazlar yapmalı
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aycibin 9 ay
getirsin getirmesine ama amiral gemisinden önce sunuyor olması inandırıcı gelmedi.sırf derinlik algılayan 2inci kamera koyar bence.ekrana gömülü parmakizi falan zaten amiral gemisindne önce orta sınıfa vermez.
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ThE LoSt 9 ay
Amiral gemilerinde denemediklerini orta seviyede dener oldular işimize yarar rekabet iyidir ama eskisi kadar rahat değilsin samsung çok çalışman lazım geliyorlar geçecekler.
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astegon 9 ay
Giriş ve orta segmentte çinli üreticilerin ezici baskısı var Samsung üzerinde. Çok güzel oluyor. Rekabet umarım bize de yansız maddi açıdan.
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deoks 9 ay
National geographic için foto çekiyoruz ya kamera en az 4 lü olmalı.
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K_Spartakus 9 ay
Demek ki bu seviyede de kan kaybediyor.
İyi de uygun fiyatla satacağını düşünen varsa kendini kandırmasın çünkü söylediğinin hep tersi oluyor.
Zamzung zamanında çok eleştirdiği Nokia'nın izinde emin adımlarla ilerliyor.
Gerçi bu sektörde heyecan yaratacak bir şey kalmadı gibi görünüyor. fiyat performans sınıfı telefonlar heyecan yaratmaya başladı , ayfon ve zamzung sağolsun.
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