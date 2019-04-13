Samsung Galaxy A2 Core'un fiyatı ortaya çıktı

Güney Koreli mobil teknoloji devi Samsung, yakın gelecekte yeni Android Go'lu akıllı telefonu Galaxy A2 Core'u tanıtacak. Cihazın teknik özellikleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Cihazın daha önce ortaya çıkan teknik özelliklerini doğrulayan yeni bir sızıntı daha yaşandı ve yeni sızıntı cihazın fiyatını da ortaya koyuyor.

Galaxy A2 Core, Hindistan'da 5,300 rupilik(yaklaşık 76 dolar / 68 euro) bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak. Samsung'un ilk Android Go'lu akıllı telefon modeli Galaxy J2 Core, 86 dolarlık bir fiyat etiketi ile piyasaya sürülmüş, daha sonra ise fiyatı 79 dolara indirilmişti. Yani Galaxy A2 Core, Galaxy J2 Core'dan bile daha bütçe dostu bir fiyata sahip olacak.

Galaxy A2 Core, 5 inç genişliğinde ve QHD çözünürlüğe sahip LCD bir ekranla gelecek. Exynos 7870 yonga setinden güç alan cihaz, 1 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanına sahip olacak.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a2_core_price_leaks_it_will_be_cheaper_than_the_j2_core-news-36529.php

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Cihazdaçözünürlüğünde bir arka kamera sensörü veçözünürlüğünde bir ön kamera sensörü yer alacak.'lik bir batarya ile gelecek olan cihaz,işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. Cihaz, kırmızı, mavi ve koyu gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile alıcı bulacak.