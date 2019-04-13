Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy A2 Core'un fiyatı ortaya çıktı

Samsung'un ikinci Android Go'lu akıllı telefon modeli Galaxy A2 Core'un fiyatı sızdırıldı. Cihazın bugüne dek ortaya çıkan teknik özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 ay
2,8b
1
5
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Güney Koreli mobil teknoloji devi Samsung, yakın gelecekte yeni Android Go'lu akıllı telefonu Galaxy A2 Core'u tanıtacak. Cihazın teknik özellikleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Cihazın daha önce ortaya çıkan teknik özelliklerini doğrulayan yeni bir sızıntı daha yaşandı ve yeni sızıntı cihazın fiyatını da ortaya koyuyor.
Galaxy A2 Core, Hindistan'da 5,300 rupilik(yaklaşık 76 dolar / 68 euro) bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak. Samsung'un ilk Android Go'lu akıllı telefon modeli Galaxy J2 Core, 86 dolarlık bir fiyat etiketi ile piyasaya sürülmüş, daha sonra ise fiyatı 79 dolara indirilmişti. Yani Galaxy A2 Core, Galaxy J2 Core'dan bile daha bütçe dostu bir fiyata sahip olacak.
Galaxy A2 Core, 5 inç genişliğinde ve QHD çözünürlüğe sahip LCD bir ekranla gelecek. Exynos 7870 yonga setinden güç alan cihaz, 1 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanına sahip olacak. 
Cihazda 5 MP(f/1.9) çözünürlüğünde bir arka kamera sensörü ve 5 MP(f/2.2) çözünürlüğünde bir ön kamera sensörü yer alacak. 2.600 mAh'lik bir batarya ile gelecek olan cihaz, Android 9 Pie Go Edition işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. Cihaz, kırmızı, mavi ve koyu gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile alıcı bulacak.
https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a2_core_price_leaks_it_will_be_cheaper_than_the_j2_core-news-36529.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
adroid 1 ay en beğenilen
Core lite serisi falan bunlardan uzak durun firmalar sırf fakirlerden de birkaç kuruş koparayım diye yapıyorlar paranız az ise telefon almayın core lite serisiyle hiçbir işe yaramaz bırakın telefonsuz gezin ortalıkta kendinize parayla eziyet etmeyin Türkiye'nin hazinesine de zarar vermeyin bu telefonlar çöp j2 2015 ten yazıyorum almayın aldırmayın Samsung'un adam söğüşlemek için uydurup kaydırdığı telefonlar bunlar
Core lite serisi falan bunlardan uzak durun firmalar sırf fakirlerden de birkaç kuruş koparayım diye yapıyorlar paranız az ise telefon almayın core lite serisiy...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
intel7mix 1 ay
Bunu alıp sürünürsünüz net.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adroid 1 ay en beğenilen
Core lite serisi falan bunlardan uzak durun firmalar sırf fakirlerden de birkaç kuruş koparayım diye yapıyorlar paranız az ise telefon almayın core lite serisiyle hiçbir işe yaramaz bırakın telefonsuz gezin ortalıkta kendinize parayla eziyet etmeyin Türkiye'nin hazinesine de zarar vermeyin bu telefonlar çöp j2 2015 ten yazıyorum almayın aldırmayın Samsung'un adam söğüşlemek için uydurup kaydırdığı telefonlar bunlar
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CyberDiamond 1 ay
Güzel cihaz fiyata göre 8 çekirdekli 16 gb hafıza 1 gb ram zaten go için yeterli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Esteban C 1 ay
1 gb ram mi ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xAsTx 1 ay
$900 (kimi yerlerde $970) Galaxy S10 Turkiye'de 6600 TL (kimi yerlerde 5600)
$112 fiyat etiketine sahip Galaxy M10 ise Turkiye'de 1200 TL.
Firmalar satmak istediklerini degil sokmak istediklerine gore fiyatlandirma yapiyorlar nedense.
Galaxy A2 Core da minimum 800 TL'den satisa sunulur o sebeple.
Not: RAM'den dolayi cop diyecek arkadaslara Go versiyonu oldugu icin 1GB oldugunu hatirlatmak isterim. Guclu ozelliklere sahip olanlar AndroidOne programina dahil oluyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Türkiye’de ve Dünya’da “Dijital Ekonomi” değişimi 1 ay Bazı Outlook hesapları ele geçirilmiş olabilir 1 ay Amazon’dan Spotify'ın rakibi olacak ücretsiz müzik hizmeti yakında gelebilir 1 ay Honor 8C mercek altında: Qualcomm işlemci kullanıyor 1 ay Atomic Heart ve Reflections RTX teknoloji demolarının indirilebilir sürümleri yayınlandı 1 ay Acer’dan 43 inçlik oyuncu monitörü 1 ay Twitch'den ücretsiz karaoke oyunu, Twitch Sings 1 ay WPA3 yaygınlaşamadan açığı bulundu 1 ay Samsung Galaxy M40, Wi-Fi sertifikasıyla görüldü 1 ay Şimdi de Honor 8S ortaya çıktı 1 ay Kasım ayında çıkacak Star Wars Jedi: Fallen Order’ın ilk videosu yayınlandı 1 ay Lockheed Martin, insanları Ay'a indirecek uzay aracını tanıttı 1 ay Dünyanın en büyük uçağı 'Stratolaunch' nihayet ilk kez havalandı 1 ay Vader Immortal sanal gerçeklik oyununun 1. bölüm fragmanı yayınlandı 1 ay HTC'nin yeni telefonu AnTuTu'da ortaya çıktı 1 ay Helio P35'li Honor 8A Pro resmen tanıtıldı 1 ay Adobe Shockwave tarihteki yerini aldı 1 ay NASA, SpaceX ile yürüteceği görevde bir asteroite uzay aracı çarpacak 1 ay Atatürk Havalimanı otoparkında unutulan araçların sahipleri aranıyor [Galeri] 1 ay Wi-Fi özellikli tüm Apple cihazlarda, patent ihlali yapıldığı iddia ediliyor 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy A2 Core'un fiyatı ortaya çıktı Sonraki Microsoft, Google Stadia'nın oyun akış hizmetinde başarılı olacağına inanmıyor 1 ay Game of Thrones oyuncuları bölüm başına ne kadar kazanıyor? 1 ay İnsanlar bakım eşitsizlğine rağmen uzun yaşayabilir 1 ay LineageOS 6 cihaza daha Android Pie desteği ekledi 1 ay Intel Optane Memory H10 gereksinimleri belli oldu 1 ay Samsung Galaxy S7, yakında Android Pie güncellemesi alabilir 1 ay Hızlı ve ucuz internet gelecek mi, yapay zeka platformu yerli mi | Turkcell'e sorduk 1 ay İngiliz inekleri 5G’ye çoğu insandan önce geçti 1 ay Haftaya BİM ve A101 marketlerde teknoloji geçidi var 1 ay PUBG Nepal’de yasaklandı 1 ay Ses aktörü, Horizon Zero Dawn 2’nin geliştirildiği sinyallerini verdi 1 ay Çocukların iPhone ile çektiği içerikler özel sayfada toplandı 1 ay İstanbulkart alışverişlerde kullanılabilir olacak 1 ay Samsung Galaxy Note 10 iki farklı ekran boyutuyla gelecek 1 ay Lenovo Z6 Pro modelinin 5G desteği ile geleceği doğrulandı 1 ay Skype ekran paylaşımı iOS ve Android uygulamalarına eklendi 1 ay Huawei’nin ARM tabanlı Matebook bilgisayarı satışa çıkıyor 1 ay Samsung Galaxy Tab S4 Android Pie güncellemesi almaya başladı 1 ay LG'nin yeni televizyon ve beyaz eşyaları 1 ay Acer ConceptD kategorisi masa üstü ve karma gerçeklik başlıklarını da kapsıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Bu kadındaki fizik kimsede yok...
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim