Havacılık devi Boeing'in uzay aracı göreve hazır

Dünyanın en büyük havacılık şirketi olan Boeing, CST-100 Starliner adını verdiği yolcu uzay gemisini Uluslararası Uzay İstasyonuna göndermeyi düşünüyor. NASA'ya göre Boeing kapsüllü bir deneme uçuşunu Nisan ayında gerçekleştirme niyetinde.

Temelleri 2014 yılında atılmıştı

Boeing'in ticari uzay aracı, SpaceX'in Crew Dragon modeli ile benzerlikler gösteriyor. Yedi kişilik mürettebat, merkezi bir kontrol paneli ve birçok kez tekrar kullanılabilir bir uzay aracı. CST-100 Starliner'ın temelleri 2014 yılında NASA ile imzalanan 4.2 milyar dolarlık bir sözleşme sonucu atılmıştı. SpaceX de aynı zamanda Crew Dragon görevi için benzer bir sözleşme imzalamıştı, ancak SpaceX'e yalnızca 2.4 milyar dolar ödenmişti.

https://blogs.nasa.gov/commercialcrew/2019/02/06/nasa-partners-update-commercial-crew-launch-dates/

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, yolcu uzay aracını Cumartesi günü ISS'ye başarıyla lanse etti ve bunu yapan ilk özel Amerikan uzay aracı oldu. Boeing'in havalanmadan öncegereken testler var. SpaceX, bu yılın Temmuz ayında bir mürettebat testi uçuşu planlıyor.'in ise aynı uçuşu sadece bir ay sonra yapmak istediği de gelen haberler arasında.