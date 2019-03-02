Samsung Galaxy A40'ın Avrupa fiyatı sızdırıldı

Güney Koreli mobil teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay giriş,orta ve orta-üst seviye, bütçe dostu modellerden oluşan Galaxy A serisinin üç üyesi Galaxy A10, A30 ve A50'yi tanıtmıştı. 9 farklı modelden oluşacağı düşünülen Galaxy A serisinin bir diğer üyesi Galaxy A40'ın ise yakın gelecekte tanıtılması bekleniyor.

Serinin orta seviye özelliklere sahip modellerinden biri olan Galaxy A40'ın olası fiyat etiketi ortaya çıktı. MySmartPrice tarafından yayınlanan bir rapora göre, Galaxy A40, Avrupa'da 249 euroluk bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak. Cihazın ne zaman tanıtılacağı ile ilgili herhangi bir bilgi yok ancak yakın gelecekte tanıtılması ve ilk olarak Avrupa pazarında satışa sunulması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a40_rumored_to_cost_249_launch_soon-news-35803.php

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'ınile geleceği söyleniyordu ancak cihaz geçtiğimiz ayyonga seti ile'te görüntülendi.kayıtları ayrıca cihazınkapasitesine veişletim sistemine sahip olduğunu ortaya koyuyordu. Cihazla ilgili bildiklerimiz ne yazık ki şu an için bunlarla sınırlı.