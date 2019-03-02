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Samsung Galaxy A40'ın Avrupa fiyatı sızdırıldı

Yakın gelecekte tanıtılması beklenen Samsung Galaxy A40'ın Avrupa fiyatı sızdırıldı. İddialara göre cihaz 249 euroluk bir fiyat etiketi ile Avrupa'da satışa sunulacak.
2 ay
5,9b
1
8
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Samsung Galaxy A40'ın Avrupa fiyatı sızdırıldı
Güney Koreli mobil teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay giriş,orta ve orta-üst seviye, bütçe dostu modellerden oluşan Galaxy A serisinin üç üyesi Galaxy A10, A30 ve A50'yi tanıtmıştı. 9 farklı modelden oluşacağı düşünülen Galaxy A serisinin bir diğer üyesi Galaxy A40'ın ise yakın gelecekte tanıtılması bekleniyor.
Serinin orta seviye özelliklere sahip modellerinden biri olan Galaxy A40'ın olası fiyat etiketi ortaya çıktı. MySmartPrice tarafından yayınlanan bir rapora göre, Galaxy A40, Avrupa'da 249 euroluk bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak. Cihazın ne zaman tanıtılacağı ile ilgili herhangi bir bilgi yok ancak yakın gelecekte tanıtılması ve ilk olarak Avrupa pazarında satışa sunulması bekleniyor.
Galaxy A40'ın Exynos 7904 ile geleceği söyleniyordu ancak cihaz geçtiğimiz ay Exynos 7885 yonga seti ile Geekbench'te görüntülendi. Geekbench kayıtları ayrıca cihazın 4 GB RAM kapasitesine ve Android 9 Pie işletim sistemine sahip olduğunu ortaya koyuyordu. Cihazla ilgili bildiklerimiz ne yazık ki şu an için bunlarla sınırlı. 
https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a40_rumored_to_cost_249_launch_soon-news-35803.php Yorum Yaz
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TearsForFears 2 ay en beğenilen
Samsung dandik gpuya sahip leğen plastiği telefonlarla orta segmenti çöp doldurmaya başladı.
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astegon 4 hf. TearsForFears
Segmentler arttı.
Eskiden a 3 5 7 olurdu şimdi 10 dan başlıyor 90 a kadar gidiyor. Bir de e olanlar gelirse nasıl ayırım yapacaklar
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TearsForFears 4 hf. astegon
Benim dediğim fiyatına göre xiaomi meizu gibi markalardan daha düşük donanım koyduğu. Ben model sayısından bahsetmiyorum. Ha model sayısına gelecek olursak çıkarmasın o kadar cihaz? Şimdi a60 duyuruldu a50 ile aynı fiyata daha iyi işlemci ve kamerası var. a30 2300 lira, a50 2850 lira, a40 gelse bu fiyat aralığında olsa ortalık cihaz dolacak. A40'ın tek güzel yanı boyutu 14.4 cm lik boyutuyla ele oturan cihaz.
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DH Misafiri 2 ay
kardeşim yurt dışından 300 dolara gelen telefon burda 750 dolara satılıyor bunedir nasl bir kazikdr yazık gercekden yazık vergilerin çok yüksek olduğu bir ülke batmaya mahkumdur bu kadar açık ve net konuşuyorum
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Askaparta 2 ay
Aaaaaaa Samsung doldurmuş yine.
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TearsForFears 2 ay en beğenilen
Samsung dandik gpuya sahip leğen plastiği telefonlarla orta segmenti çöp doldurmaya başladı.
1 Yanıt Yanıtla +11
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scorpion20 2 ay TearsForFears
alan olduğu sürece yenilerini çıkaracaklar
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astegon 4 hf.
Bırak dandik olsun. Herkes oyun oynamıyor cihazlarında.
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