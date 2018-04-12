Samsung Galaxy A6 Plus, Sonsuz Ekran ile gelebilir

Samsung'un çerçevesiz tasarım anlayışı şirket tarafından "Sonsuz Ekran" (Infinity Display) olarak tanımlanıyor. Bu pazarlama terimi geçtiğimiz yıl Galaxy S8 ve Galaxy S8+ ile tanıtılmış ve aynı zamanda Galaxy Note 8 ve Galaxy S9 için de kullanılmıştı.

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Bildiğiniz üzere Galaxy A8 ve Galaxy A8+ (2018) modelleri şirketin Sonsuz Ekran taşıyan ilk orta sınıf akıllı telefonları olmuş durumdalar. Görünüşe bakılırsa Samsung yavaş yavaş yeni nesil ekran tasarımını daha fazla orta sınıf cihaza getirmeyi planlıyor. Yeni bir rapora göre yaklaşan Galaxy A6+ (2018) modelinde de Sonsuz Ekran yer alacak.

Snapdragon 625 ve 4 GB RAM

Son raporlar Samsung'un, üretim hattında Galaxy A (2018) serisinin bir parçası olacak yeni orta sınıf bir akıllı telefon olduğunu öne sürüyor. Galaxy A8 ve Galaxy A8+ (2018) premium orta sınıf cihazlardı ve Samsung'un isimlendirme politikasını göz önüne alırsak Galaxy A6+ (2018) daha çok geleneksel bir orta sınıf akıllı telefon olacak gibi görünüyor.

Son haberlere göre Galaxy A6+ (2018), Snapdragon 625 yonga seti ve 4 GB RAM ile güçlendirilecek. Sonsuz Ekran tasarımına sahip olması beklenen cihaz düz bir ekranla gelecek. Şu an için akıllı telefonun diğer özellikleri bilinmiyor ancak önümüzdeki günlerde bunları duymaya başlayacağız. Güney Koreli teknoloji devi Galaxy A6+ (2018) modelinin ne zaman geleceğini ve nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağını henüz açıklamadı.

https://www.mobielkopen.net/benchmark-infinity-display-a6-plus