Samsung Galaxy A6 ve Galaxy A6+ modellerinin basın görselleri sızdırıldı

Galaxy A6 ve Galaxy A6+ modellerinin bu yıl Samsung tarafından iki yeni orta sınıf akıllı telefon olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Henüz çok fazla detay bilinmese de Galaxy A6 ikilisinin sahip olacağı iddia edilen bazı özellikler daha önce internete sızmıştı. Şimdi ise akıllı telefonların Galaxy S9 amiral gemisine benzer bir tasarımla geleceğini ortaya koyan bazı görseller yayınlanmış durumda.

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Galaxy A6 serisinin resmi kılıf görselleri Hollandalı web sitesi Galaxy Club tarafından sızdırıldı. Görüntüler akıllı telefonların fiziksel home butonuyla gelmeyeceğini ancak Sonsuz Ekran ve kameranın altına yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip olacağı gibi bazı önemli detayları ortaya koyuyor.

Ayrıca görünüşe bakılırsa sadece Galaxy A6+ modelinde çift arka kamera var. Ek olarak akıllı telefonların 3.5 mm kulaklık girişiyle geleceğini belirtelim. Raporda ayrıca Galaxy A6 ikilisinin 3 GB veya 4 GB RAM'in eşlik ettiği Exynos 7870 yonga setiyle geleceği yazıyor.

Öte yandan Galaxy A6+ varyantını her açıdan gösteren basın görselleri ise Anna Bogdanska (@_brzanka_) isimli twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Yayınlanan görüntülere bakılırsa akıllı telefon metal yekpare bir tasarıma sahip olacak.

Çift SIM ve microSD kart için iki tepsi var

Görüntüler cihazın siyah, altın ve mavi olmak üzere en az üç renk seçeneği ile piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Daha önceki sızıntıda hoparlörün konumu ortaya çıkmamıştı. Ancak yeni görsellere bakılırsa garip bir şekilde sağ kısımdaki güç düğmesinin üstünde yer alacak.

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Akıllı telefonun sol tarafında iki adet çıkarılabilir tepsi var. Muhtemelen bunlardan büyük olanına çift SIM kart takılabilecek. Diğerine ise microSD kart takmak mümkün olacak. Tabii ki henüz resmi bir bilgi olmadığı için bu konuda sadece fikir yürütebiliriz.

Galaxy A6 serisinin özelliklerini hatırlatacak olursak; önceki raporlarda her iki varyantın da 18.5:9 görüntü oranı ve 1080 x 2220 piksel çözünürlüğe sahip Sonsuz Ekran'a sahip olacağı öne sürülmüştü. Galaxy A6'nın 5.6 inç ekran, 3 GB RAM, sekiz çekirdekli Exynos 7870 yonga seti ve 32 GB dahili depolama kapasitesiyle gelmesi bekleniyor. Galaxy A6+ varyantının ise 6 inç ekran, 4 GB RAM, Snapdragon 450 yonga seti ve yine aynı şekilde 32 GB dahili depolama alanı ile piyasaya çıkacağı gelen haberler arasında.

https://twitter.com/_brzanka_/status/988428425865170945