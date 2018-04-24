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Samsung Galaxy A6 ve Galaxy A6+ modellerinin basın görselleri sızdırıldı

Samsung tarafından bu yıl tanıtılması beklenen Galaxy A6 serisinin tasarımını gözler önüne seren yeni görüntüler yayınlandı. Sonsuz Ekranlı orta sınıf akıllı telefonların tüm detayları haberimizde.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Galaxy A6 ve Galaxy A6+ modellerinin bu yıl Samsung tarafından iki yeni orta sınıf akıllı telefon olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Henüz çok fazla detay bilinmese de Galaxy A6 ikilisinin sahip olacağı iddia edilen bazı özellikler daha önce internete sızmıştı. Şimdi ise akıllı telefonların Galaxy S9 amiral gemisine benzer bir tasarımla geleceğini ortaya koyan bazı görseller yayınlanmış durumda.
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Galaxy A6 serisinin resmi kılıf görselleri Hollandalı web sitesi Galaxy Club tarafından sızdırıldı. Görüntüler akıllı telefonların fiziksel home butonuyla gelmeyeceğini ancak Sonsuz Ekran ve kameranın altına yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip olacağı gibi bazı önemli detayları ortaya koyuyor.
Ayrıca görünüşe bakılırsa sadece Galaxy A6+ modelinde çift arka kamera var. Ek olarak akıllı telefonların 3.5 mm kulaklık girişiyle geleceğini belirtelim. Raporda ayrıca Galaxy A6 ikilisinin 3 GB veya 4 GB RAM'in eşlik ettiği Exynos 7870 yonga setiyle geleceği yazıyor.
Öte yandan Galaxy A6+ varyantını her açıdan gösteren basın görselleri ise Anna Bogdanska (@_brzanka_) isimli twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Yayınlanan görüntülere bakılırsa akıllı telefon metal yekpare bir tasarıma sahip olacak.

Çift SIM ve microSD kart için iki tepsi var

Görüntüler cihazın siyah, altın ve mavi olmak üzere en az üç renk seçeneği ile piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Daha önceki sızıntıda hoparlörün konumu ortaya çıkmamıştı. Ancak yeni görsellere bakılırsa garip bir şekilde sağ kısımdaki güç düğmesinin üstünde yer alacak.
Ayrıca Bkz. "İşte karşınızda çentikli tasarımın yeni temsilcisi LG G7 ThinQ"
Akıllı telefonun sol tarafında iki adet çıkarılabilir tepsi var. Muhtemelen bunlardan büyük olanına çift SIM kart takılabilecek. Diğerine ise microSD kart takmak mümkün olacak. Tabii ki henüz resmi bir bilgi olmadığı için bu konuda sadece fikir yürütebiliriz.
Galaxy A6 serisinin özelliklerini hatırlatacak olursak; önceki raporlarda her iki varyantın da 18.5:9 görüntü oranı ve 1080 x 2220 piksel çözünürlüğe sahip Sonsuz Ekran'a sahip olacağı öne sürülmüştü. Galaxy A6'nın 5.6 inç ekran, 3 GB RAM, sekiz çekirdekli Exynos 7870 yonga seti ve 32 GB dahili depolama kapasitesiyle gelmesi bekleniyor. Galaxy A6+ varyantının ise 6 inç ekran, 4 GB RAM, Snapdragon 450 yonga seti ve yine aynı şekilde 32 GB dahili depolama alanı ile piyasaya çıkacağı gelen haberler arasında.

https://twitter.com/_brzanka_/status/988428425865170945 Yorum Yaz
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serty23 11 ay
3200 liraya sp450 koymuşlar işlemci insan fiyattan utanır da sp710 falan koyar , bu nedir yahu ??
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Hayalci 11 ay
Yazık bu teli alanlara aman diim sakın almayın bu saçma teli, gidin daha ucuza daha iyi telefonlardan alın.
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Strange Night 1 yıl
Yakın zamanda samsung telefon almayı düşünüyordum, a8 2018 almayı düşünüyordum ama a6+'ı beklemek daha mantıklı gibi görünüyor.
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-KeepCalm-7 1 yıl
Kafam kadar çerçevelere sonsuz ekran demeleri de baydı artık .Hadi s8 s9 neyse gerçekten isminin hakkını veriyorlarda su çerçevelere sonsuz ekran diye isim verilmesi komik geliyor.
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zero fear 1 yıl
Exynos 7870
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Whippoorwill 1 yıl
Tasarım konusunda A 2018 serisini devam ettirselerdi keşke. O anten çizgileri hoş değil.
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canguler917 1 yıl
exynos 7870 ve snapdragon 625 piyasadan toplatılmalı artık !!! teknolojinin önünü tıkıyorlar resmen
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astegon 1 yıl canguler917
Katılıyorum. Ama üreticiler daha çok ekmek yiyecekler bu iki işlemciden.
636 var 660 var mis gibi işlemciler...
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High Sierra 1 yıl
J7 Pro (2018) // J7 Pro Plus (with Dual Cameras) olarak sunulsa daha iyi anlaşılırdı konumlandırılması.
Samsung bile J7 isminden sıkılmış olacak ki A6 A8 J6 J4 isimleri türetmekte kararlı.
Umarım Samsung aklını başına toplayıp A ve J (C serisi büyük ihtimal rafa kalkacak) serilerine sadece 1 telefon sunmaya özenir. Adamların o kadar telefonu var ki yine kendi telefonları birbirine rakip oluyor, bu muhabbet Intel'in işlemcilerinde ve güncelliğini yitirmeye başlasa dahi Microsoft'un işletim sistemleri arasında oluyor.
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Hasan07-36 1 yıl
Huawei Mate 10 gibi yapıp şu parmak izini o alt kısma sığdırın ya. Böyle hiç iyi olmuyor. Çerçeve boyutu parmak izinin sığması için yeterli.
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Redunay 1 yıl
Gayet iyi
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