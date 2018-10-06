Samsung Galaxy A6s'i, Xiaomi telefonları üreten Wintech'in üreteceği doğrulandı

Önümüzdeki hafta tanıtılacak olan Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy A6s, Wi-Fi Alliance tarafından onaylandı. Geçtiğimiz gün şirketin maliyetleri düşürme adına ilk kez bir akıllı telefonunun üretimini "Orijinal ürün üreticisi" olan bir firmaya devredebileceğini duyurmuştuk. Ortaya çıkan Wi-Fi sertifikası bu şirketin Wintech olduğunu doğruladı.

Samsung, Çin pazarında yokları oynuyor

Wintech'i, Xiaomi marka akıllı telefonların üreticisi olarak tanıyoruz ve Samsung'un böyle bir kararı ilk kez Wintech üzerinden uygulamaya koyması da hayli ilginç. Zira Samsung şimdiye kadar dış kaynaklı üretim fikrine sıcak bakmıyordu. Ancak Çin'deki pazar payının neredeyse yok denilecek kadar az olması Samsung'a üretim maliyetlerini kısmaktan başka bir çare bırakmamış gibi görünüyor.

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A6s-Wi-Fi-certification_id109634

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Gelelim Samsung Galaxy A6s'in detaylarına. Cihaz,veveyadahili depolama alanı ile gelecek.sahip olan Galaxy A6s'in pil kapasitesi iseolarak belirlenmiş. Kutudanişletim sistemi ile çıkacak olan cihazın diğer detaylarını isetarihindeki lansmanda öğrenebileceğiz.