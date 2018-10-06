Samsung Galaxy A6s'i, Xiaomi telefonları üreten Wintech'in üreteceği doğrulandı

Teknoloji Editörü
Önümüzdeki hafta tanıtılacak olan Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy A6s, Wi-Fi Alliance tarafından onaylandı. Geçtiğimiz gün şirketin maliyetleri düşürme adına ilk kez bir akıllı telefonunun üretimini "Orijinal ürün üreticisi" olan bir firmaya devredebileceğini duyurmuştuk. Ortaya çıkan Wi-Fi sertifikası bu şirketin Wintech olduğunu doğruladı.
Samsung, Çin pazarında yokları oynuyor
Wintech'i, Xiaomi marka akıllı telefonların üreticisi olarak tanıyoruz ve Samsung'un böyle bir kararı ilk kez Wintech üzerinden uygulamaya koyması da hayli ilginç. Zira Samsung şimdiye kadar dış kaynaklı üretim fikrine sıcak bakmıyordu. Ancak Çin'deki pazar payının neredeyse yok denilecek kadar az olması Samsung'a üretim maliyetlerini kısmaktan başka bir çare bırakmamış gibi görünüyor.Gelelim Samsung Galaxy A6s'in detaylarına. Cihaz, Snapdragon 660 işlemci, 6 GB RAM ve 64 GB veya 128 GB dahili depolama alanı ile gelecek. 6 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olan Galaxy A6s'in pil kapasitesi ise 3.300 mAh olarak belirlenmiş. Kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkacak olan cihazın diğer detaylarını ise 11 Ekim tarihindeki lansmanda öğrenebileceğiz.
https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A6s-Wi-Fi-certification_id109634 Yorum Yaz Paylaş Tweetle