Samsung Galaxy A8s yakında dünyaya açılacak

Samsung, Infinity-O ekran tasarımına sahip ilk telefonu olan Galaxy A8s'i geçen ay tanıtmıştı. Cihaz şu anda 430 dolar fiyat etiketi ile sadece Çin'de satılıyor. Görünüşe bakılırsa telefon yakında Çin dışındaki diğer pazarlarda da piyasaya sürülecek.

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Galaxy A8s'in SM-G887 model numarasına sahip yeni bir versiyonu hem FCC hem de Wi-Fi Alliance kuruluşları tarafından onaylandı. Bu da tasarımı beğeni toplayan akıllı telefonun yakında dünya genelindeki diğer ülkelerde de satışa sunulacağı anlamına geliyor.

Samsung Galaxy A8s'in özellikleri

Samsung Galaxy A8s, 6.4 inç kenardan kenara ekranı ile oldukça hoş bir tasarım sunuyor. Akıllı telefonun ekranında 24 MP selfie kamerasını barındıran bir delik var. Arka panelinde ise 24 MP + 10 MP + 5 MP sensörden oluşan üçlü kamera sistemi ve parmak izi tarayıcısı yer alıyor.

Android 9.0 Pie işletim sistemi ile gelen cihazda 3.400 mAh kapasiteli bir pile yer verilmiş. Gücünü ise Adreno 616 GPU içeren sekiz çekirdekli Snapdragon 710 yonga setinden alıyor.

Mavi, Yeşil ve Gri olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulan telefonun 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı ile donatılmış iki farklı versiyonu var.