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Samsung Galaxy A8s yakında dünyaya açılacak

Samsung'un geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü Infinity-O ekranlı Galaxy A8s sadece Çin'de satılıyordu. Şirket tasarımı ile beğeni toplayan akıllı telefonunu diğer pazarlara sunmaya hazırlanıyor.
4 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, Infinity-O ekran tasarımına sahip ilk telefonu olan Galaxy A8s'i geçen ay tanıtmıştı. Cihaz şu anda 430 dolar fiyat etiketi ile sadece Çin'de satılıyor. Görünüşe bakılırsa telefon yakında Çin dışındaki diğer pazarlarda da piyasaya sürülecek.
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Galaxy A8s'in SM-G887 model numarasına sahip yeni bir versiyonu hem FCC hem de Wi-Fi Alliance kuruluşları tarafından onaylandı. Bu da tasarımı beğeni toplayan akıllı telefonun yakında dünya genelindeki diğer ülkelerde de satışa sunulacağı anlamına geliyor.

Samsung Galaxy A8s'in özellikleri

Samsung Galaxy A8s, 6.4 inç kenardan kenara ekranı ile oldukça hoş bir tasarım sunuyor. Akıllı telefonun ekranında 24 MP selfie kamerasını barındıran bir delik var. Arka panelinde ise 24 MP + 10 MP + 5 MP sensörden oluşan üçlü kamera sistemi ve parmak izi tarayıcısı yer alıyor.
Android 9.0 Pie işletim sistemi ile gelen cihazda 3.400 mAh kapasiteli bir pile yer verilmiş. Gücünü ise Adreno 616 GPU içeren sekiz çekirdekli Snapdragon 710 yonga setinden alıyor.
Mavi, Yeşil ve Gri olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulan telefonun 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı ile donatılmış iki farklı versiyonu var.

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DH Misafiri 4 ay
fiyat max 3k olursa satar yoksa gelmesin daha iyi. kamera, işlemci, batarya orta seviye ederi bu.
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TearsForFears 4 ay
450 dolar en iyi ihtimalle 2999 falan olur. O fiyata s8 var, daha iyi işlemci, daha iyi kamerası ve ip68 inden tut her açıdan daha iyi bir cihaz.
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intel7mix 4 ay
Fiyatı yüzünden yine ülkemizde pahalı olacaktır. (olmazsa güzel satış yapar)
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Mr. Jingles 4 ay
A9 yerine bu model çok daha iyi bir seçenek. Hem donanımı daha iyi hem de Android One platformuna sahip. Tabi Samsung amirallerden önce bu telefona güncelleme verir mi orası muamma. Düşünsene S10 kullanıyorsun ama A8s kullanıcısı senden önce Android 10 alıyor.
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Bloodin 4 ay
A9 isimli saçmalığın bundan daha pahalı olması gerçeği... O 4 arka kameranın hiçbir işe yaradığı yok, normal kamera gündüzleri bildiğiniz mor çekiyor, geniş kamera kenarları yamultuyor (distortion) zoom kamerası gece çekmiyor, 4. Kamera da derinlik kamerası zaten çekime yaramıyor, bi de işlemci de bundan daha kötü...
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mhrUca 4 ay
Turkiyede derler telefonun ekraninda sikinti var
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danlabilic 4 ay mhrUca
iphone x'e kimse bişey demediyse buna da deme lüksü yok:)
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