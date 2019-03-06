Samsung, Galaxy Fold müşterilerine ücretsiz ekran değişim olanağı sunabilir

Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold, 1.980 dolar fiyat etiketiyle satılacak. Taktir edersiniz ki bu rakam henüz tam anlamıyla test edilmemiş ve ne kadar talep göreceği belirsiz bir cihaz için oldukça yüksek. Bu da Güney Koreli şirketin müşterilerinden güven ve para konusunda kesinlikle çok şey istediği anlamına geliyor.

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Katlanabilir telefonlar şu an pek yaygın olmadığı için ne kadar dayanıklı oldukları büyük bir soru işareti. Özellikle de ekran konusunda. Bloomberg'in yeni raporuna bakılırsa Samsung, Galaxy Fold'u satın alan müşterilere ücretsiz ekran değişim hizmeti sunabilir.

10.000 katlamadan sonra panelde iz kalabiliyor

Güney Koreli şirketin telefon piyasaya sürüldükten sonra Galaxy Fold müşterilerine ücretsiz ekran değiştirme olanağı sunmayı düşündüğü bildiriliyor. Ancak bunun garanti süresince mi yoksa cihazın kullanım ömrü boyunca mı geçerli olacağı henüz bilinmiyor.

Samsung tarafından yapılan testlerde, yaklaşık 10.000 kez katlandıktan sonra panelde bir iz oluşabildiği tespit edildi. Bu sorunu yaşayan kullanıcılara ücretsiz ekran değişimi ile yardımcı olunacak. Şirket şu an Galaxy Fold'u piyasaya sürülmeden önce daha dayanıklı hale getirmeye çalışıyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-06/samsung-is-said-to-be-preparing-more-foldable-smartphone-models