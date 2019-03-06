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Samsung, Galaxy Fold müşterilerine ücretsiz ekran değişim olanağı sunabilir

Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy Fold adlı ilk katlanabilir telefonunu tanıtmıştı. Şirketin cihazı satın alan müşterilere ücretsiz ekran değişim olanağı sunmayı düşündüğü bildiriliyor.
2 ay
2,9b
1
10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold, 1.980 dolar fiyat etiketiyle satılacak. Taktir edersiniz ki bu rakam henüz tam anlamıyla test edilmemiş ve ne kadar talep göreceği belirsiz bir cihaz için oldukça yüksek. Bu da Güney Koreli şirketin müşterilerinden güven ve para konusunda kesinlikle çok şey istediği anlamına geliyor.
Ayrıca Bkz. "Honor Tab 5 duyuruldu: Kirin 710 yonga seti ve 5.100 mAh pil"
Katlanabilir telefonlar şu an pek yaygın olmadığı için ne kadar dayanıklı oldukları büyük bir soru işareti. Özellikle de ekran konusunda. Bloomberg'in yeni raporuna bakılırsa Samsung, Galaxy Fold'u satın alan müşterilere ücretsiz ekran değişim hizmeti sunabilir.

10.000 katlamadan sonra panelde iz kalabiliyor

Güney Koreli şirketin telefon piyasaya sürüldükten sonra Galaxy Fold müşterilerine ücretsiz ekran değiştirme olanağı sunmayı düşündüğü bildiriliyor. Ancak bunun garanti süresince mi yoksa cihazın kullanım ömrü boyunca mı geçerli olacağı henüz bilinmiyor.
Samsung tarafından yapılan testlerde, yaklaşık 10.000 kez katlandıktan sonra panelde bir iz oluşabildiği tespit edildi. Bu sorunu yaşayan kullanıcılara ücretsiz ekran değişimi ile yardımcı olunacak. Şirket şu an Galaxy Fold'u piyasaya sürülmeden önce daha dayanıklı hale getirmeye çalışıyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-06/samsung-is-said-to-be-preparing-more-foldable-smartphone-models Yorum Yaz
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blackzeros 2 ay en beğenilen
günde ortalama 30 katlama ile 1 sene bile dayanmayacak demektir.sık kullanmamak lazım ama o ikinci ekran cok kucuk , her firsatta buyuk ekrana gecmek gerekecek buda katlanma sayisini arttiracaktir.
günde ortalama 30 katlama ile 1 sene bile dayanmayacak demektir.sık kullanmamak lazım ama o ikinci ekran cok kucuk , her firsatta buyuk ekrana gecmek gerekecek...
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intel7mix 2 ay
10.000 değer bence az.
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Fashionality 2 ay
telefonun fiyati tamamen kullanicilari test etmek ve olusabilecek hatalari en aza indirgemek icin yapilmis bir sey... su anki amiral gemi telefonlarin fiyatlarindan piyasaya surulse bir cok kisi meraktan alacak ve henuz gelisme asamasinda olan bir teknoloji oldugu icin bir ton sorun cikacak, dolayisiyla Samsung'un basi cok fazla agriyacak... tabi bir de teknolojinin yeni olmasi gozardi edilip firmanin yaptigi urunun kalitesiz olmasi gibi bir onyargi olusacak... yani bu fiyatlandirma telefonlar cok premium, essiz ve farkli oldugu icin degil, sadece belirli sayida insanin alip kullanmasi ve test etmesi icin yapilmis bir fiyatlandirma... muhtemelen bir kac sene icerisinde daha dayanikli ve kullanicilar acisindan daha islevsel ve olgunlasmis, fiyat acisindan da cok daha ulasilabilir seviyede cihazlar cikacaktir...
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volcano2K 2 ay
huawei çalışanı bugün mate x için mart sonu nisan başı gelmiş olacak ve 19bin küsur tl fiyatı olacak dedi. bakalım mate x in katlanma ve ekran dayanımı ne olacak.
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pop-up 2 ay
fiyatını ayrı tarafa koyuyorum müşteri memnuniyeti açısından güzel bir haber
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serafon 2 ay
Hem pahalı olacak hem çabuk bozulacak demek ki.
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V4LKyR 2 ay
Bu sorunu yaşayan kullanıcılara ücretsiz ekran değişimi ile yardımcı olunacak.

Samsung: Sen şimdi 2000 USD ver, ben sana ekran değişimi konusunda yardımcı olurum.
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blackzeros 2 ay en beğenilen
günde ortalama 30 katlama ile 1 sene bile dayanmayacak demektir.sık kullanmamak lazım ama o ikinci ekran cok kucuk , her firsatta buyuk ekrana gecmek gerekecek buda katlanma sayisini arttiracaktir.
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Boragungoren 2 ay
30 katlama az demişsin bile onu türkiyeden biri alsın kelebek gibi uçurur telefonu aç kapa yaparak.
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sadrag 2 ay
Hicbiyerde denk gelmedim.. Bu ekran gorilla glass olmayacagina gore cok rahat cizilmeyecek midir? Olgunlaşması gerek bu teknolojinin..
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zolzauza 2 ay
Burn in veya ghost screen i mumla arayacağız bu gidişle :)
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intel7mix 2 ay
10.000 değer bence az.
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