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Samsung, Galaxy Fold siparişi verenlere iptal edebileceklerini bildirdi

Samsung, katlanabilir telefon örneklerinde dayanıklılık sorunu çıkınca piyasaya çıkış tarihini ertelemişti. Şirket şimdi ise müşterilere Galaxy Fold siparişlerini iptal etme şansı sunuyor.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un, Galaxy Fold olarak adlandırılan katlanabilir telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyordu, ancak incelenmek üzere dünyaca ünlü editör ve YouTuber'lara gönderilen örnek ünitelerde dayanıklılık sorunu ortaya çıkınca ertelemek zorunda kaldı. Güney Koreli şirket henüz telefonların sevkiyata hazır olup olmadığını resmi olarak açıklamadı fakat müşterilerin siparişlerini iptal etmelerine izin verdiği ortaya çıktı.
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Samsung, daha önce sipariş vermiş olan müşterilere bir bilgilendirme e-postası göndererek yanıt vermedikçe ve siparişlerinin geçerli olmasını istemedikçe siparişlerinin otomatik olarak iptal edileceğini bildirdi. Söz konusu elektronik postada "Sizden haber alamazsak ve 31 Mayıs'a kadar gönderemezsek siparişiniz otomatik olarak iptal edilecektir" şeklinde bir ifade yer alıyor.

Satın almakta kararlı olanlardan dönüş bekleniyor

Samsung ayrıca katlanabilir telefonu satın almakta kararlı olan müşterilerin bunu kendilerine bildirmelerini de istiyor. Şirket bu müşterilerin siparişini ise saklı tutacak. Güney Koreli teknoloji devi Galaxy Fold'u yüksek standartlarını karşılayacak şekilde “geliştirmeye” çalıştığını ve siparişlerin müşterilere ne zaman ulaştıracağı konusunda bir garanti veremeyeceğini de belirtti.

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alaz1903 1 hf. en beğenilen
Bir an için ekranının tamamen sorunsuz olduğunu farz etsek bile katlanınca o derece gudik ve kullanışsız bir tasarıma dönüşen telefon için ön sipariş verecek kadar estetik ve akıl yoksunu kişilerin paralarını geri ödemeseler yeridir derim.
Bir an için ekranının tamamen sorunsuz olduğunu farz etsek bile katlanınca o derece gudik ve kullanışsız bir tasarıma dönüşen telefon için ön sipariş verecek ka...
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alaz1903 1 hf. en beğenilen
Bir an için ekranının tamamen sorunsuz olduğunu farz etsek bile katlanınca o derece gudik ve kullanışsız bir tasarıma dönüşen telefon için ön sipariş verecek kadar estetik ve akıl yoksunu kişilerin paralarını geri ödemeseler yeridir derim.
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FreeRun 1 hf.
Çıkmadan öldü cihaz.
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fuckulteli 1 hf.
Bu dayanıklılık sorunu ortaya çıkana kadar üretilen hazırda bekleyen ne kadar stokları vardı acaba?
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