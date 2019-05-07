Samsung, Galaxy Fold siparişi verenlere iptal edebileceklerini bildirdi

Samsung'un, Galaxy Fold olarak adlandırılan katlanabilir telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyordu, ancak incelenmek üzere dünyaca ünlü editör ve YouTuber'lara gönderilen örnek ünitelerde dayanıklılık sorunu ortaya çıkınca ertelemek zorunda kaldı. Güney Koreli şirket henüz telefonların sevkiyata hazır olup olmadığını resmi olarak açıklamadı fakat müşterilerin siparişlerini iptal etmelerine izin verdiği ortaya çıktı.

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Samsung, daha önce sipariş vermiş olan müşterilere bir bilgilendirme e-postası göndererek yanıt vermedikçe ve siparişlerinin geçerli olmasını istemedikçe siparişlerinin otomatik olarak iptal edileceğini bildirdi. Söz konusu elektronik postada "Sizden haber alamazsak ve 31 Mayıs'a kadar gönderemezsek siparişiniz otomatik olarak iptal edilecektir" şeklinde bir ifade yer alıyor.

Satın almakta kararlı olanlardan dönüş bekleniyor

Samsung ayrıca katlanabilir telefonu satın almakta kararlı olan müşterilerin bunu kendilerine bildirmelerini de istiyor. Şirket bu müşterilerin siparişini ise saklı tutacak. Güney Koreli teknoloji devi Galaxy Fold'u yüksek standartlarını karşılayacak şekilde “geliştirmeye” çalıştığını ve siparişlerin müşterilere ne zaman ulaştıracağı konusunda bir garanti veremeyeceğini de belirtti.