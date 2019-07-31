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Samsung Galaxy Fold'un çıkış tarihi netleşti

Güney Koreli teknoloji devi Samsung katlanabilir telefonunun tasarım sorunlarını gidererek satışa hazır hale getirmişti. Galaxy Fold'un 18-20 Eylül arasında piyasaya sürüleceği söyleniyor.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Samsung resmi bir açıklama yaparak Galaxy Fold'un tasarım sorunlarını giderdiğini ve katlanabilir telefonun Eylül ayında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Güney Koreli şirket kesin bir tarih vermese de bu yönde bazı yeni bilgiler ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 Hesap Makinesi uygulamasına gelen yenilikleri duyurdu"
Gelen son haberlere göre Galaxy Fold, Güney Kore’de 18 ve 20 Eylül arasında bir tarihte satışa sunulacak. Ancak söz konusu tarih aralığının henüz Samsung tarafından doğrulanmadığını belirtelim. Bu bilgiler The Investor adlı basın kuruluşunun hazırladığı son raporda yer alıyor.

iPhone 11 ile çakışacak

Samsung katlanabilir telefonunu yeni nesil iPhone'ların (muhtemelen iPhone 11) piyasaya sürülmesine yakın bir zaman diliminde satışa sunmayı planlamış olabilir. Güney Koreli şirketin önümüzdeki günlerde Galaxy Fold için kesin bir çıkış tarihi açıklaması bekleniyor.

http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20190729000678 Yorum Yaz
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