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Samsung Galaxy J5 ve J7 (2017) modelleri fiyatlarıyla birlikte sızdı

Samsung'un orta sınıf J serisinde yer alan yeni nesil Galaxy J5 ve J7'nin basın görselleri sızdırıldı. Ayırca cihazların fiyatları ve teknik özellikleri de açığa çıkmış durumda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy J5 ve J7 (2017) modelleri fiyatlarıyla birlikte sızdı
Samsung, bu yıl orta sınıf Galaxy J serisinde üç akıllı telefon çıkarmayı planlıyor. Yayınlanan yeni bir rapor, Galaxy J5 (2017) ve Galaxy J7 (2017)'nin teknik özellikleri ve basın görsellerini ortaya koymuş durumda. Şirket Galaxy J3 ve Galaxy J7 (2017) dışında Haziran ayında 279€ fiyat etiketli Galaxy J5'i (2017) duyuracak.
Galaxy J5 (2017) tasarım açısından Galaxy J7 (2017) modelinde olduğu gibi, metal bir gövde ve geliştirilmiş tasarımla oldukça kaliteli bir görünüme sahip olmuş. Arka kamera şimdi sensörün altına yerleştirilmiş LED flaş özelliğine sahipken, köşeler geçen yılki modelden biraz daha yumuşak görünüyor.

Galaxy J5 (2017): 3.000mAh pil ve 2GB RAM

Galaxy J5 (2017), geçen yılki Galaxy J5'de olduğu gibi, 1.6GHz 8 çekirdekli Exynos 7870 işlemci ve 2GB RAM ile orta sınıf için oldukça uygun özelliklere sahip görünüyor. Cihazdaki 16GB'lık dahili depolama alanı microSD kart desteğiyle genişletilebiliyor. İşte akıllı telefonun farklı renklerdeki basın görselleri:
Ekran boyutu açısından çok fazla değişiklik yok. Cihaz üzerinde HD çözünürlüğü destekleyen 5.2 inç Super AMOLED ekran var. Arka kamera f/1.7 diyafram açıklığı ile 13MP kapasite sunarken, selfie kamerası f/1.9 diyafram açıklığı ve 13MP lense sahip. Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle kutudan çıkan telefon 3.000mAh pil içeriyor.
Samsung Galaxy J5 ve J7 (2017) modelleri fiyatlarıyla birlikte sızdı

Galaxy J7 (2017): 3.600mAh pil ve 3GB RAM

Galaxy J5 ve Galaxy J7 (2017) modellerinde parmak izi tarayıcıları Home butonlarına gömülü olarak gelirken, J7'deki kamera sensörleri de geliştirilmiş durumda. Galaxy J7 (2017) tamamiyle metal bir gövdeye sahip olmasının yanında 3GB RAM ve 16GB dahili hafıza kapasitesi sunacak. Ayrıca 1.6 GHz'lik 8 çekirdekli işlemciyle donatılan cihazdaki pilin 3.600mAh olduğunu belirtelim. Telefon 5.5 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olacak ve 339€ fiyat etiketiyle gelecek.

https://tweakers.net/nieuws/124741/nieuwe-samsung-galaxy-j5-en-j7-krijgen-vingerafdrukscanner-en-betere-camera.html Yorum Yaz
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mert1907 2 yıl en beğenilen ssbrutality
ssbrutality

yeni zamazung çöpleriniz hayırlı olsun.bir de üstüne Hiç bir şey bilmeyen cahil yurdum garibanları da operatörlerden kontratlı alırlar tabi, operatörün keyfine gel o zaman :D faturaya ek Ne güzel soktuk partisi verir bu kan emiciler.

Cahili uzakta arama bence.
ssbrutalityyeni zamazung çöpleriniz hayırlı olsun.bir de üstüne Hiç bir şey bilmeyen cahil yurdum garibanları da operatörlerden kontratl...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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fuujitsu 2 yıl
Tasarımları çok güzel olmuş ama 2017 de HD ekranlı telefon da çıkarmak ayıp Samsung.Hep böyle güzel telefonlar yapıyor ama bir yerlerden de kısıyor hep.
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etkinus 2 yıl
Takip
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DH Misafiri 2 yıl
J serisi yerine ülkemize resmi olarak gelmeyen C serisi hem tasarım hem donanım olarak çok daha iyiler. Keşke onlar gelse ama bu sefer A serisi satılmaz muhtemelen.
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DH Misafiri 2 yıl
J 7 'nin bence 16 gb yerine 32 gb hd ekran yerine full hd ekran olması daha iyi olurdu.İşte o zaman çok iyi bir telefon olurdu.
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cinemaker 2 yıl
adamlar bizim j5 j7 aldığımız paraya iphone 7 galaxy s8 alıyorlar Türkiye den sıfır telefon melefon alınmaz
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NorthShield 2 yıl
j7 de 3GB ram hadi neysede 16GB rom keşke 32 olsaymış
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astegon 2 yıl
Ooo gelmiş yine konuya Samsung'a çamur atan ekip.
J5 2016 gayet güzel bir cihazdı, 2017 serileri de giriş+ yerine orta seviye olmuş artık.
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Whippoorwill 2 yıl
J7'nin tasarımı güzel olmuş. S7 havası var cihazda.
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
J7 güzel olmuş değerlenir.
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fantomasds 2 yıl
Xiaomi Redmi Note 4X 900 Lira.
SD 625 8 çekirdek 2.0GHz
5,5" FHD 2,5d kıvrımlı ekran
3gb ram 32gb hafıza
Parmak izi sensörü
4100 Mah pil
13/5 mp Kamera
SD card / FM radyo / infra red kumanda.
Metal kasa.
Başka bir arzunuz?
1 Yanıt Yanıtla
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MERNEPTAH 2 yıl fantomasds
fantomasds
Xiaomi Redmi Note 4X 900 Lira.
SD 625 8 çekirdek 2.0GHz
5,5" FHD 2,5d kıvrımlı ekran
3gb ram 32gb hafıza
Parmak izi sensörü
4100 Mah pil
13/5 mp Kamera
SD card / FM radyo / infra red kumanda.
Metal kasa.
Başka bir arzunuz?

+ pasaport kayıtlı bunu eklememişsin + garanti
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