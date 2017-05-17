Samsung Galaxy J5 ve J7 (2017) modelleri fiyatlarıyla birlikte sızdı

Samsung, bu yıl orta sınıf Galaxy J serisinde üç akıllı telefon çıkarmayı planlıyor. Yayınlanan yeni bir rapor, Galaxy J5 (2017) ve Galaxy J7 (2017)'nin teknik özellikleri ve basın görsellerini ortaya koymuş durumda. Şirket Galaxy J3 ve Galaxy J7 (2017) dışında Haziran ayında 279€ fiyat etiketli Galaxy J5'i (2017) duyuracak.

Galaxy J5 (2017) tasarım açısından Galaxy J7 (2017) modelinde olduğu gibi, metal bir gövde ve geliştirilmiş tasarımla oldukça kaliteli bir görünüme sahip olmuş. Arka kamera şimdi sensörün altına yerleştirilmiş LED flaş özelliğine sahipken, köşeler geçen yılki modelden biraz daha yumuşak görünüyor.

Galaxy J5 (2017): 3.000mAh pil ve 2GB RAM

Galaxy J5 (2017), geçen yılki Galaxy J5'de olduğu gibi, 1.6GHz 8 çekirdekli Exynos 7870 işlemci ve 2GB RAM ile orta sınıf için oldukça uygun özelliklere sahip görünüyor. Cihazdaki 16GB'lık dahili depolama alanı microSD kart desteğiyle genişletilebiliyor. İşte akıllı telefonun farklı renklerdeki basın görselleri:

Ekran boyutu açısından çok fazla değişiklik yok. Cihaz üzerinde HD çözünürlüğü destekleyen 5.2 inç Super AMOLED ekran var. Arka kamera f/1.7 diyafram açıklığı ile 13MP kapasite sunarken, selfie kamerası f/1.9 diyafram açıklığı ve 13MP lense sahip. Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle kutudan çıkan telefon 3.000mAh pil içeriyor.

Galaxy J7 (2017): 3.600mAh pil ve 3GB RAM

Galaxy J5 ve Galaxy J7 (2017) modellerinde parmak izi tarayıcıları Home butonlarına gömülü olarak gelirken, J7'deki kamera sensörleri de geliştirilmiş durumda. Galaxy J7 (2017) tamamiyle metal bir gövdeye sahip olmasının yanında 3GB RAM ve 16GB dahili hafıza kapasitesi sunacak. Ayrıca 1.6 GHz'lik 8 çekirdekli işlemciyle donatılan cihazdaki pilin 3.600mAh olduğunu belirtelim. Telefon 5.5 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olacak ve 339€ fiyat etiketiyle gelecek.

https://tweakers.net/nieuws/124741/nieuwe-samsung-galaxy-j5-en-j7-krijgen-vingerafdrukscanner-en-betere-camera.html