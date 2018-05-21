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Samsung Galaxy J6 ve J4 resmi olarak tanıtıldı

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, J serisi akıllı telefonlarına iki yeni model daha ekledi. Bugün tanıtılan Galaxy J6 ve J4'ün tüm teknik detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
6,3b
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13
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Samsung, J serisi akıllı telefonlarına iki yeni model daha ekledi. Uygun fiyat etiketine sahip olması beklenen yeni cihazlar özellikle selfie kameraları ile dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy J6 özellikleri

J serisinin yeni üyelerinden Samsung Galaxy J6, yan çerçeveleri ince olan 5.6 inçlik HD bir sonsuz ekran (Infinity Display) deneyimi sunuyor. 32 GB depolama alanı ve 3 GB RAM'e sahip olan cihaz işlemci gücünü sekiz çekirdekli Exynos 7870'den alırken, görüntü işleme gücünü ise Mali-T830 MP1' emanet etmiş durumda.
Parmak izi okuyucu ve 13 Megapiksellik arka kamerası olan Samsung Galaxy J6'nın ön kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlüğe ve üç farklı parlaklık seviyesi olan bir flaşa sahip. Bu özellik daha çok selfie çekmeyi alışkanlık haline getiren kullanıcılara hitap ediyor. 3,000 mAH pil kapasitesi sunan cihaz kutudan Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çıkıyor.

Samsung Galaxy J4 özellikleri

Samsung Galaxy J4 ise 5.5 inçlik AMOLED bir ekranla geliyor. İşlemci olarak dört çekirdekli Exynos 7570 kullanan cihaz, Mali-T720 MP1 grafik işlemcisine sahip. 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı sunan Galaxy J4'ün arka kamerası 13 Megapiksel, ön kamerası ise 5 Megapiksel çözünürlükte. Bu modelin selfie kamerasının da üç farklı parlaklık seviyesi olduğunu belirtelim.
3,000 mAH pil kapasitesi olan akıllı telefon, Galaxy J6'da olduğu gibi Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile geliyor. Samsung henüz cihazların fiyatlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, akıllı telefonların ne zaman satışa sunulacaklarının ise önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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DH Misafiri 10 ay
Aynı paraya daha çok özellik isteyen gitsin çin telefonu alsın. Telefonla uzaya çıkmayı düşünmüyorsanız gündelik işlerimi yapsın, sağlam olsun, kendi ilimde servisi olsun ve servis süresi ortalama 1 haftayı geçmesin diyorsanız, çekirdek sayısı değil yaptığı işlerde donma kasma yapmasın yeter diyorsanız, fiş aramak istemiyorum yoğun kullanımda bile evde akşamdan akşama telefonu şarja takmak istiyorsanız, telefona fazla para vermem ama verdiğim parayı da haketsin diyorsanız Samsung J4 tam size göre bir telefon. 10 gündür kullanıyorum gayet memnunum almak isteyen hiç düşünmesin pişman olmaz.
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SHADOW 12 ay
biz buna elindeki cöpleri kakalamaya calismak diyoruz
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serty23 12 ay
j7 core kasasını alalım kameralar falan dursun ekranı da aynı takın , j3 pro nunda işlemcisini alın takın , aha j4 yaptım lan :)
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MHEC 1 yıl
Gpular 2016 modellerinden daha beter. Mp1 nedir abi, hemde mali t720.
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AtiMX4 1 yıl
2 5milyar $ zarar etti ya sürümden kazanmaya çalışıyor. Ama Samsung almayı bir daha düşünmem tavsiye de etmem
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intel7mix 1 yıl
Cpu hadi neyse iş görür az çokta gpu tam bir faciadan ibaret
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mavizaman 1 yıl
samsung bi defol git bu kaçıncı model.
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Johan Elmander 1 yıl
Samsung saçmalamaya başladı. J8-A6+, J6-A6 birbirine çok benzeyen telefonlar.
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zero fear 1 yıl
Şaka gibi ama J6, A6'dan daha estetik.
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Şehmistan 1 yıl
Exynos 7870'den 3-5 milyar üretti herhalde bunlar.
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