Samsung Galaxy J6 ve J4 resmi olarak tanıtıldı

Teknoloji devi Samsung, J serisi akıllı telefonlarına iki yeni model daha ekledi. Uygun fiyat etiketine sahip olması beklenen yeni cihazlar özellikle selfie kameraları ile dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy J6 özellikleri

J serisinin yeni üyelerinden Samsung Galaxy J6, yan çerçeveleri ince olan 5.6 inçlik HD bir sonsuz ekran (Infinity Display) deneyimi sunuyor. 32 GB depolama alanı ve 3 GB RAM'e sahip olan cihaz işlemci gücünü sekiz çekirdekli Exynos 7870'den alırken, görüntü işleme gücünü ise Mali-T830 MP1' emanet etmiş durumda.

Parmak izi okuyucu ve 13 Megapiksellik arka kamerası olan Samsung Galaxy J6'nın ön kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlüğe ve üç farklı parlaklık seviyesi olan bir flaşa sahip. Bu özellik daha çok selfie çekmeyi alışkanlık haline getiren kullanıcılara hitap ediyor. 3,000 mAH pil kapasitesi sunan cihaz kutudan Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çıkıyor.

Samsung Galaxy J4 özellikleri

Samsung Galaxy J4 ise 5.5 inçlik AMOLED bir ekranla geliyor. İşlemci olarak dört çekirdekli Exynos 7570 kullanan cihaz, Mali-T720 MP1 grafik işlemcisine sahip. 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı sunan Galaxy J4'ün arka kamerası 13 Megapiksel, ön kamerası ise 5 Megapiksel çözünürlükte. Bu modelin selfie kamerasının da üç farklı parlaklık seviyesi olduğunu belirtelim.

3,000 mAH pil kapasitesi olan akıllı telefon, Galaxy J6'da olduğu gibi Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile geliyor. Samsung henüz cihazların fiyatlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, akıllı telefonların ne zaman satışa sunulacaklarının ise önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.