Samsung Galaxy Jean2 ve Galaxy Wide4 tanıtıldı

Samsung, Güney Kore'de Galaxy Jean2 ve Galaxy Wide4 adlı iki yeni uygun fiyatlı akıllı telefon çıkardı. Her iki cihaz da birkaç değişiklik dışında genel olarak aynı özellikleri paylaşıyor.

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Samsung Galaxy Jean2, 5.8 inç HD+ (1560 x 720 piksel) Infinity-V ekrana sahip. Yani çentikli bir telefon. Gücünü ise sekiz çekirdekli Exynos 7884 işlemci ve 3 GB RAM'den alıyor. Ayrıca microSD kart ile genişletilebilir 32 GB dahili depolama alanı var.

Galaxy Wide4 ise biraz daha büyük 6.4 inç HD+ Infinity-V ekran taşıması dışında yukarıda saydığımız tüm özelliklere sahip. Her iki akıllı telefonda da f/1.7 diyaframlı 13 megapiksel ana sensör ve 5 megapiksel geniş açılı sensör içeren çift kamera sistemi bulunuyor.

One UI arayüzü ve 15 W hızlı şarj

Ön taraflarında ise ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Galaxy Jean2, 3.000 mAh kapasiteli bir pille geliyor. Galaxy Wide4 modelinde ise 4.000 mAh'lik bir batarya kullanılmış. İki cihazda da Android 9 Pie tabanlı One UI arayüzü ve 15 W hızlı şarj teknolojisi sunuluyor.

Samsung, Galaxy Jean2'yi yaklaşık 214 dolar fiyat etiketiyle satacak. Güney Koreli şirket Galaxy Wide4'ün fiyatını ise henüz açıklamadı.

https://www.gsmarena.com/samsung_to_unveil_galaxy_wide4_and_galaxy_jean2_in_south_korea-news-37375.php