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Samsung Galaxy M20 görseli sızdırıldı

İlk kez Infinity-V çentik tasarımını barındıran Samsung akıllı telefonu olacak Galaxy M20 bilgileri sızdırıldı. Samsung Galaxy M20 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
4 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un kısa süre sonra piyasaya süreceği Galaxy M akıllı telefon serisi detaylanmaya devam ediyor. Serinin orta halli üyesi Galaxy M20 de sızdırıldı ve tüm modellerin üç aşağı beş yukarı özellikleri belli oldu.

Samsung Galaxy M20 özellikleri ve fiyatı

SM-M205F olarak ABD haberleşme dairesinden onay alan Samsung Galaxy M20 modelinde 6.13 inçlik 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran bizi karşılıyor. Model ilk kez Infinity-V çentik tasarımını barındıran Samsung akıllı telefonu olacak.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M30 özellikleri netleşiyor"

8 çekirdekli Exynos 7885 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi seçenekleri sunulacak. Arka kısımda 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera, ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası olacak.

5000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile desteklenirken WiFi AC ve Bluetooth 5.0 özellikleri de dikkat çekici. Arka kısımda parmak izi okuyucu yanında ön kamera da yüz tanıma yapabiliyor. Samsung Galaxy M20 için 215$ başlangıç fiyatı tahmini yapılıyor.

Galaxy M10 ve Galaxy M30

Daha önce internete sızan iki telefonu da hatırlamak gerekirse Galaxy M10 modelinde 6 inçlik ekran, Exynos 7870 yonga seti, 3GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 3400mAh kapasiteli batarya bulunuyor.

Galaxy M30 modelinde ise 6.38 inçlik 2220 x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran Infinity-U çentik tasarımı barındırıyor. 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri olacak telefonun ön kısmında 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Arka kısımda ise 13MP+5MP+5MP çözünürlüğünde üçlü kamera sistemi yer alıyor.

İşlemci detayı belli olmayan telefonun 5000mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım sürelerine imza atması bekleniyor. Bu iki telefon için bir fiyat yok ancak Galaxy M20 fiyatından çıkarım yapılabilir.

 

https://www.gizmochina.com/2019/01/04/samsung-galaxy-m20-live-photo-leaked-and-key-details-appear-through-fcc-certification/ Yorum Yaz
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Tlg3 4 ay
M20 ne ya huawei cakmasi gibi duruyor
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