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Samsung Galaxy M20 güncellemesi şarj hızını arttırıyor

Samsung'un devasa pilli akıllı telefonu Galaxy M20, yeni almaya başladığı yazılım güncellemesiyle şarj hızında artış yaşıyor. Aynı güncelleme genel düzeltmeleri de getiriyor.
1 ay
2,8b
1
12
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Samsung Galaxy M20 için dağıtılmaya başlanan güncelleme şarj hızını arttırıyor. 5.000 mAh bataryalı bu akıllı telefon, 15W şarj aletiyle ortalama bir hızda şarj olsa da Samsung bu güncellemeyle işleri daha da iyi hâle getirecek.
Güncelleme içeriğine bakıldığında şarj hızının yanı sıra genel stabilite artışı da listede yer alıyor.
Sadece 73MB boyutunda olan bu küçük güncelleme, taban yazılımı değiştirmiyor. Android 8.1 Oreo versiyonunda kalan cihazın güvenlik paketi Mart ayını gösteriyor.
Samsung Galaxy M20, firmanın çeyreklik güncelleme döngüsünün içinde kaldığından sonraki büyük güncelleme Haziran civarında gelecektir.

https://www.tizenhelp.com/new-galaxy-m20-update-improves-charging-performance/ Yorum Yaz
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Bloodin 1 ay en beğenilen
Ne olursa olsun, GSMArena detaylı incelemesi ortaya koydu ki M20 bi halta yaramaz bir telefon, o fiyatta çok daha üstünleri var... 5000'lik batarya da rakiplerindeki 4000'liklerle aynı gidiyor...
Ne olursa olsun, GSMArena detaylı incelemesi ortaya koydu ki M20 bi halta yaramaz bir telefon, o fiyatta çok daha üstünleri var... 5000'lik batarya da rakipleri...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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interwap 1 ay
Bu cihaz nerenin? Bendeki güncellemede bataryadan değil dokunmatikten söz ediyor. Diğerleri aynı.
İlginç.
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interwap 1 ay interwap
Ufak bir araştırma sonucu yukarıdaki güncelleme Endonezya için geçerli. Ülkemizde güncelleme geriden geliyor. Endonezya sürümü bu zamana kadar 3 adet güncelleme almış, Türkiye sürümü sadece 1 güncelleme.
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Sharparrow 1 ay
Samsung son zamanlarda yazılımla donanım geliştirmeleri sunmaya başladı. Keşke yazılımla ekranın kenarlarında ki yamuklukları düzeltebilsek
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ramazanyikici 1 ay
Anlamak güç, teknik olarak 15W sınırı varken adaptörde ne yapabilirsiniz ki? Belki daha optimize bir tüketim sunabilirsiniz o kadar.
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sap2000 1 ay
Bu telefondan memnun olmamızın nedeni kampanya ile 1000 tl ye malletmemiz. 1549 verdik, 250 hediye çeki geldi, 150 tl chip puan axess, hediye 32 gb kart 50 tl, yoruma 100 tl hediye çeki, hepsiburada sağolsun, bu fiyata bu cihaz bulunmaz.
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Bloodin 1 ay en beğenilen
Ne olursa olsun, GSMArena detaylı incelemesi ortaya koydu ki M20 bi halta yaramaz bir telefon, o fiyatta çok daha üstünleri var... 5000'lik batarya da rakiplerindeki 4000'liklerle aynı gidiyor...
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MustafaC53 1 ay Bloodin
Örnek verirmisin o fiyata daha üstün hangi telefonlar var ? Bende m30 çıkınca almayı düşünüyordum.
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astegon 1 ay Bloodin
Evet GSMArena o fiyata sıralamış cihazları;
Xiaomi Redmi Note 7 • Motorola Moto G7 Power • Honor 10 Lite • Realme 3
Realme 3 yok TR'de. G7 Power da yok. Sadece Honor 10 Lite ve RMN 7 var.
E fiyat sakalasında Honor 10 Lite eşdeğer sadece. RMN7 2000 TL
GSM Arena ayrıca dezavantajları için;
4K çekim yok demiş chipset desteği olmasına rağmen (belki güncelleme ile verebilirler) Android 8.1 ile geliyor demiş, rakipleri daha iyi SoC ile geliyor demiş.
M20 kötü bir cihaz değil. Tam bir giriş seviyesi cihazı. M30'u ben de bekliyorum bakalım
gsmarena.com/...
M20 den 1 tık daha iyi
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Theologist 1 ay
Adamlar işi biliyor, güncelleme ile donanımda var olan özelliği yavaş yavaş açıp reklam yaptırıyorlar. Ne kadar çok reklam o kadar çok satış... PR grubu iyi iş yapıyor.
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koyunsayar 1 ay
S10 serisinin de güncelleme ile 15 w olan şarj hızının 25 w ye çıkacağından haberimiz yok mu??
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hızlı şarj, samsung galaxy m20 ve
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