Samsung Galaxy M20 güncellemesi şarj hızını arttırıyor

Samsung Galaxy M20 için dağıtılmaya başlanan güncelleme şarj hızını arttırıyor. 5.000 mAh bataryalı bu akıllı telefon, 15W şarj aletiyle ortalama bir hızda şarj olsa da Samsung bu güncellemeyle işleri daha da iyi hâle getirecek.

Güncelleme içeriğine bakıldığında şarj hızının yanı sıra genel stabilite artışı da listede yer alıyor.

Sadece 73MB boyutunda olan bu küçük güncelleme, taban yazılımı değiştirmiyor. Android 8.1 Oreo versiyonunda kalan cihazın güvenlik paketi Mart ayını gösteriyor.

Samsung Galaxy M20, firmanın çeyreklik güncelleme döngüsünün içinde kaldığından sonraki büyük güncelleme Haziran civarında gelecektir.

https://www.tizenhelp.com/new-galaxy-m20-update-improves-charging-performance/