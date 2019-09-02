Samsung Galaxy M30s için geri sayım başladı

Samsung'un yeni orta sınıf akıllı telefonu Galaxy M30s, 18 Eylül'de Hindistan'daki bir etkinlikte tanıtılacak. Daha önce de cihazın Eylül ayında piyasaya sürüleceğine yönelik haberler çıkmıştı. Amazon Hindistan, resmiyet kazanır kazanmaz telefonu satışa sunacağını gösteren bir tanıtım sayfası hazırladı.

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Ürün sayfası Galaxy M30s'in bazı kilit özelliklerini açığa çıkarıyor. Güney Koreli şirket yeni telefonunu 6.000 mAh kapasiteli bataryasını öne çıkararak pazarlayacak. Kıyaslama açısından Galaxy M30 modelinde 5.000 mAh'lik bir pil bulunduğunu belirtelim. Yani cihazın pil kapasitesi potansiyel alıcıları cezbedecek seviyede olacak.

Kamera sensörleri daha kaliteli olacak

Galaxy M30s'in çentikli bir tasarıma sahip olduğunu belirtelim. Cihaz Super AMOLED Infinity-U ekran taşıyacak. Samsung yeni telefonunu Galaxy M serisinde kullanılan Exynos 7904 yonga setinden daha güçlü bir işlemciyle piyasaya sürecek. Ancak bu konuda henüz bir bilgi yok.

Üçlü arka kamera sistemi ile donatılan Galaxy M30s'in daha gelişmiş sensörlerle geleceği belirtiliyor. Ana sensörün 48 megapiksel olacağına yönelik bilgiler var ancak diğer iki sensörün detayları bilinmiyor. Cihazın parmak izi tarayıcısının ise arka panelde yer aldığını ekleyelim.

https://www.amazon.in/b?node=17930501031