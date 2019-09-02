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Samsung Galaxy M30s için geri sayım başladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni bir orta sınıf telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy M30s olarak adlandırılan cihazın ne zaman resmiyet kazanacağı belli oldu.
3 gün
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un yeni orta sınıf akıllı telefonu Galaxy M30s, 18 Eylül'de Hindistan'daki bir etkinlikte tanıtılacak. Daha önce de cihazın Eylül ayında piyasaya sürüleceğine yönelik haberler çıkmıştı. Amazon Hindistan, resmiyet kazanır kazanmaz telefonu satışa sunacağını gösteren bir tanıtım sayfası hazırladı.
Ayrıca Bkz. "Huawei, IFA'da FreeBuds ailesinin en yeni üyesini tanıtacak"
Ürün sayfası Galaxy M30s'in bazı kilit özelliklerini açığa çıkarıyor. Güney Koreli şirket yeni telefonunu 6.000 mAh kapasiteli bataryasını öne çıkararak pazarlayacak. Kıyaslama açısından Galaxy M30 modelinde 5.000 mAh'lik bir pil bulunduğunu belirtelim. Yani cihazın pil kapasitesi potansiyel alıcıları cezbedecek seviyede olacak.

Kamera sensörleri daha kaliteli olacak

Galaxy M30s'in çentikli bir tasarıma sahip olduğunu belirtelim. Cihaz Super AMOLED Infinity-U ekran taşıyacak. Samsung yeni telefonunu Galaxy M serisinde kullanılan Exynos 7904 yonga setinden daha güçlü bir işlemciyle piyasaya sürecek. Ancak bu konuda henüz bir bilgi yok.
Üçlü arka kamera sistemi ile donatılan Galaxy M30s'in daha gelişmiş sensörlerle geleceği belirtiliyor. Ana sensörün 48 megapiksel olacağına yönelik bilgiler var ancak diğer iki sensörün detayları bilinmiyor. Cihazın parmak izi tarayıcısının ise arka panelde yer aldığını ekleyelim.


https://www.amazon.in/b?node=17930501031 Yorum Yaz
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Sentilyon 2 gün yeni yorumcu
Alırım ya bunu ya mi a3
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yasaluyari 2 gün
A30 bile 4000mah batarya ile 36 saat bekleyip 7 saatten fazla ekran veriyor. Bu M30s efsane olur.
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Alpha Centauri 2 gün
6000mah + sAmoled ekran.Lenovo P2'nin tahtı sallanıyor. radarıma girdi beklemedeyim
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Matt_Murdock 2 gün
ÇÖP
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Akbaba89 3 gün
Kamerası bilerek kötü eklerler, satış stratejisi
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adroid 3 gün
Kamera 48 mp olacak diyorlar ama 13 mp'den daha kötü bir kamera koyarlar kesin sözde 48 mp'dir o
Bakınız A7 2018 ve A9 2018 rezaleti
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Cezzar Murat paşa 3 gün yeni yorumcu
Türkiyeye de resmen gelirmi acaba
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blackzeros 3 gün
210 dolar olacaksa 2000 lirayi gecmemesi lazim
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Şıh Hazretleri 3 gün
Bize 2000-2300 gibi gelse burayı yıkarlar. On numara cihaz.
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TearsForFears 3 gün
Şu telefonu avrupaya uygun fiyatla getirsin çok satar. 6000 bataryayla amoled ekranın keyfi güzel çıkarılır. İşlemci exynos 9610 olursa snapdragon 660-665 ayarında olacak. Fakat 9611 söylentileri de var. Tasarım ekran kasa oranı iyi. Kameralar hakkını verirse bu cihaz alınır.
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