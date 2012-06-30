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Samsung Galaxy Nexus'un Amerika'daki satışı yasaklandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Apple, Şubat ayında Galaxy Nexus'un Amerika'daki satışını yasaklamak için yeni bir dava açmıştı. Google tarafından tasarlanan ve Samsung tarafından üretilen Galaxy Nexus'un bugün itibariyle Amerika'daki satışına yasak getirildiği açıklandı.
Bölge mahkemesi yargıcı Lucy Koh, Cupertino merkezli üreticinin uzun vadede kaybettiği pazar payı ve satışlardaki düşüş nedeniyle 96 milyon dolarlık bir zararı olduğunu göz önünde bulundurarak Samsung Galaxy Nexus'un Amerika'daki satışını ön tedbir olarak durdurdu. 
Samsung Galaxy Tab 10.1'in de satışının yasaklanmasına sebep olan 8086604 numaralı patent, bir tümleşik arama aracını kapsıyor. Galaxy Nexus ve diğer Android cihazlarda yer alan Google Voice Search hizmetinin satış yasağını getirdiği tahmin ediliyor.
Temmuz sonunda görülecek olan duruşmada, Apple satış yasağını sürekli hale getirmek için uğraşacak. Samsung ise; kendini savunmaya çalışacak. Dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi ve arama motoru olan Google'ın markasını taşıyan bir telefonun rakip firmanın sahip olduğu aramayla alakalı bir patent sebebiyle Amerika'da yasaklaması oldukça garip. Elinde Motorola Mobility'nin 17,000 iletişim teknolojisi patentini bulunduran Mountain View merkezli şirketin ne zaman mobil ekosistemini ve daha da önemlisi kendi telefonunu patent davalarından korumaya başlayacağı merak ediliyor.
Yasağın ne zamana kadar devam edeceği bilinmiyor. Şuan ikinci bir açıklamaya kadar Samsung, Galaxy Nexus ve aralarında renk dışında başka bir farklılık olmayan modelleri satamayacak. 

http://thenextweb.com/apple/2012/06/30/apple-granted-a-preliminary-injunction-against-samsung-galaxy-nexus-sales-in-u-s/ Yorum Yaz
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Pardus Linux 7 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri

Dünyanın en büyük kopya ve taklitçilik firması Samsung derhal kapatılmalı ve varlıklarına el konulmalıdır.Ayrıca iOS çakması Androidler de toplatılmalı ve yok edilmelidir.

Morarın, patlayın, çatlayın fandroidler puhahahahahhaaaaa xdd

Hemen de nefretlerini kusmaya başlamışlar

Yok abi cidden kapatılsın şu misafir üyelik, ipini koparan atlıyor, bari adını değiştirin Troll üyelik diye de anlamlı olsun...
DH MisafiriDünyanın en büyük kopya ve taklitçilik firması Samsung derhal kapatılmalı ve varlıklarına el konulmalıdır.Ayrıca iOS çakması ...
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1 Yanıt Yanıtla +82
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aceleciburak 7 yıl
tamda Amerikadan tanıdık bulup 349 usd ye inmişken Galaxy Nexus almaya niyetlenmiştim... Apple bence Google Play Store üzerinden Galaxy Nexus un 349 dolar fiyatla satılmasını hazmedememiştir sırf baltalamak için elinden geleni yapıyor...

349 usd yaklaşık 650 lira yapıyor ve Galaxy Nexus için bedava sayılır...

Apple'dan nefret etmek için neden saysak bencil bir firma özelliği ile en üst sırada gelir...
tamda Amerikadan tanıdık bulup 349 usd ye inmişken Galaxy Nexus almaya niyetlenmiştim...Apple bence Google Play Store üzerinden Galaxy Nexus un 349 dolar ...
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soul calibur 7 yıl
Olacağı söyleyim. Google Amerika'da Voice Search özelliği yazılımla kapatılmış olarak satar cihazı. Sonra cihazı alanlar rom yükleyip açar. Android'i nasıl durduracaklarını şaşırdılar. Apple boşa çırpınıyor gibi.
Olacağı söyleyim. Google Amerika'da Voice Search özelliği yazılımla kapatılmış olarak satar cihazı. Sonra cihazı alanlar rom yükleyip açar. Android'i nasıl durd...
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DH Misafiri 6 yıl
yaklaşık 4 aydır nexus kullanıyorum ve oldukça memnunun daha önce iphone 4s kullanıyordum ama iyiki nexus almışım gerçekten mükemmel bir cihaz apple nexus un gölgesinde kalmaktan korktuğu için bu çirkefliği yapıyor iphone nin türkiyede tutlmasının nedeni türk insanının bilinçsiz ve gösterişe markaya olan hayranlığından kaynaklanıyor dikkat ederseniz iphone kullanıcılarına bakın yüzde 80 i sadece iphone almış olmak için alıyor bence fiyatının hakkını veremiyor bu yüzdende kendinden daha kapasitif ve üst seviyede olan daha ekonomik bir cihazın altında ezilme korkusuyla yapıyor bütün bunları....
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m.matrax 7 yıl
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Anaa hakkaten aynıymış ha ikizi gibi(!) :D bu arada nexus benim gördüğüm tasarımı en farklı cihaz bi kere oleophotic ekran var.
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Wol4onak 7 yıl
Yine bir apple davasina attigim yorum;

Tekelcilik bu degil midir! Zaten bu ozellik benim kac senelik nokiamda(dosya acma, muzik acma, kisileri arama gibi sesli komutlar) var bu apple tam bir seytan... Daha tekel olmamisken bu fiyat, ozellik vs bir suru sey dikta ediyor birde pazarda rekabet olmasa ne yapacak kim bilir. Bu kadar agresif ac gozlu dikdatorluk olamaz...

Ona bakarsa bu telefonu icat eden kisi disinda uretim yapilamaz. Nokianin o kadar onculugu var bunlar ne olacak? Cinliler dandikde olsa o kadar islevselli dokunmatik telefonlar vs uretiyorlardi ya onlar? Peki sen bu onculer icin oduyor musun?

Apple da baya gelistirmeler, teknoloji atlamari yapti ancak bu degildir ki herseyi ben yarattim, hersey benim triplerine girsin... Bilgisayar yapar sadece kendi isletim sistemi olacak. Muzik calar yapar su programsiz dokunamazsin. Tekduzelige odakli bir pazar tekelligi hayalini dusluyor. Herkes Microsoft'a atip tutuyor ancak Apple kadar seytani yok!.
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m.matrax 7 yıl
Benim gnexus um var iphone u olan arkadaş gördü hayran kaldı, kendi telefonumdan tiksindim dedi nexusu görünce :D
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m.matrax 7 yıl
Utanmasalar telefonu biz bulduk diyecekler
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m.matrax 7 yıl
Bence bu applecılar hiç bi halttan anlamadan araştırmadan telefonlarını aldılar sonra çok pişman oldular. Kendilerini sayfalara saçma sapan yorumlar yaparak tatmin etmeye çalışıyorlar hala anlamadılar heralde iphone cihazlar android cihazları. Orta segmentine eş değer ve en yüksek zegmentiyle aynı fiyatta yazık kazık yediniz.
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cp1369 7 yıl
gokooo
Ben mi yanlış anlıyorum yoksa Appleın hakkını arayıp haklı çıkmasından mı rahatsızsınız?

Mahkemeler ne kadar haklı ve doğru kararlar veriyor(!), görüyoruz.
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cagrimir 7 yıl
Bu misafir uyelik falan degil. Foruma uye olup kimligini gostermekten cekinen uyelik.
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Executioner 7 yıl
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alemburda34 7 yıl
Aslında Apple ile Samsung arasında davaların sürekli olması çok normal çünkü Apple ekran gibi bir kısım parçalarını Samsung'dan temin ediyor ama Samsung ile özel anlaşması var mesela bu ekranda şu kadar ppi olacak fakat sen bunu ben hariç kimseye satmayacaksın (kendi ürünlerinde de kullanmayacaksın) tabi Apple Samsung'un bir cihazında kendi donanımının kullanıldığını yada kullanılmaya çalışıldığını anladığında direkt dava ediyor.
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Moribito 7 yıl
Apple dunyanin en degerli sirketi secildi. Ama bu noktaya nasil geldi? Ucuza isci calistrip, ayni klasda urunleri kat kat fazla paraya satarak, cunku tuketici kandirmak kolay, "pahali mal her zaman iyidir" politikasi. Apple/Foxconn olaylarini unutma kimse, iscilerin ne sartlarda calistigini, intahar etmenin esigine geldiklerini ve bunun gibi bircok olaylari.

Bu fanboy fanboy olayina anlamiyorum, olaylara objektif bakilsa ve biraz arastirma yapilma kimin nasil nerelere geldigi anlasilir. Ayrica Google sutten cikmis ak kasik degil!

Bu arada kopyacilik olayina gelince su videoya bir bakin derim;
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Moribito 7 yıl
Google Apple urunlerinin hepsine Google Search ve Youtubeu yasakliyacak, bak bakalim piyasada 1 tane IPhone kullanan kaliyormu!
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OverClocK1ng 7 yıl
Yazık ya. Apple para kaybetmiş. Naapalım. Yasaklayın tüm Android cihazları.
Resmen para almış hakim. Her şey ortada. Ne demek ki şu cihazın iPhone ile alakası dahi yok. Ama neymiş. Apple amca fazla kâr edemiyormuş. Cukkasını doldurmuş ama doymamış...
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