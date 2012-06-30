Samsung Galaxy Nexus'un Amerika'daki satışı yasaklandı





Apple, Şubat ayında Galaxy Nexus'un Amerika'daki satışını yasaklamak için yeni bir dava açmıştı. Google tarafından tasarlanan ve Samsung tarafından üretilen Galaxy Nexus'un bugün itibariyle Amerika'daki satışına yasak getirildiği açıklandı.

Bölge mahkemesi yargıcı Lucy Koh, Cupertino merkezli üreticinin uzun vadede kaybettiği pazar payı ve satışlardaki düşüş nedeniyle 96 milyon dolarlık bir zararı olduğunu göz önünde bulundurarak Samsung Galaxy Nexus'un Amerika'daki satışını ön tedbir olarak durdurdu.

Samsung Galaxy Tab 10.1'in de satışının yasaklanmasına sebep olan 8086604 numaralı patent, bir tümleşik arama aracını kapsıyor. Galaxy Nexus ve diğer Android cihazlarda yer alan Google Voice Search hizmetinin satış yasağını getirdiği tahmin ediliyor.

Temmuz sonunda görülecek olan duruşmada, Apple satış yasağını sürekli hale getirmek için uğraşacak. Samsung ise; kendini savunmaya çalışacak. Dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi ve arama motoru olan Google'ın markasını taşıyan bir telefonun rakip firmanın sahip olduğu aramayla alakalı bir patent sebebiyle Amerika'da yasaklaması oldukça garip. Elinde Motorola Mobility'nin 17,000 iletişim teknolojisi patentini bulunduran Mountain View merkezli şirketin ne zaman mobil ekosistemini ve daha da önemlisi kendi telefonunu patent davalarından korumaya başlayacağı merak ediliyor.

Yasağın ne zamana kadar devam edeceği bilinmiyor. Şuan ikinci bir açıklamaya kadar Samsung, Galaxy Nexus ve aralarında renk dışında başka bir farklılık olmayan modelleri satamayacak.

http://thenextweb.com/apple/2012/06/30/apple-granted-a-preliminary-injunction-against-samsung-galaxy-nexus-sales-in-u-s/