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Samsung Galaxy Note 10 45W hızlı şarj desteği ile gelebilir

Ice Universe'ün Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir görsel, Galaxy Note 10'un 45W'lık hızlı şarj teknolojisi ile geleceği söylentilerini doğurdu. Detaylar haberimizde.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında piyasaya sürülen Samsung Galaxy Note 9, 15W hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh'lik bir batarya ile karşımıza çıkmıştı. Cihazın bu yıl benzer tarihlerde tanıtılması beklenen halefi Galaxy Note 10'un bataryası ile ilgili ise oldukça dikkat çekici iddialar var.
Geçtiğimiz ayın başlarında Galaxy Note 10'un 25W'dan daha güçlü bir hızlı şarj teknolojisi ile geleceğini duymuştuk. Güvenilir bir kaynak tarafından ortaya atılan yeni bir iddia bu söylentiyi doğruluyor ve 45W'lık bir hızlı şarj teknolojisini işaret ediyor.
Güvenilir sızıntıları ve isabetli tahminleri ile tanınan Ice Universe, Leonardo da Vinci çiziminin üzerinde 101101 sayısının yazılı olduğu bir görsel paylaştı. 101101 ikili sayı sisteminden çevrildiğinde 45 sayısı ortaya çıkıyor.
 
Samsung'un Galaxy Note 10'a "Da Vinci" kod adını vermiş olduğunu da göz önüne alırsak, görseldeki '45' sayısının 45W'lık hızlı şarjı temsil ediyor olması oldukça olası.
https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_note10_45w_fast_charging-news-37349.php Yorum Yaz
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erci501 6 gün en beğenilen
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__Nikolaus__ 6 gün
Gelmesi lazım , oneplus 7 pro aldım sarja takıyorum 1 el pubg atıyorum döndüğümde yüzde 70-80 oluyor
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terimer 6 gün
Insanlar Note 10 icin 45 Watt hizli sarji konusurken apple ve apple'cilar ise hala neden hizli sarjin gelmedigini tartisa dursunlar. Onlar bunlari sonuclandirana kadar (Sonuclandiginda da muhtemelen 2-3 sene oncenin hizli sarjiyla gelir artik) Samsung muhtemelen 100 Watt hizli sarj ile gelmis olur :-)
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hzoguzhan 6 gün
İkili sayı sistemine çevrildiğinde değil. İkili sayı sisteminden çevrildiğinde olacak. 45 10lu sayı sisteminde çünkü ??
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dr20mouse 6 gün
Görünen o ki Samung pil korkusunu yenmiş
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eror1 6 gün
Biz insanları kandırmak ne kadar kolay ne var ne yok paramızı istemesekte veriyoruz bunlara ah şu teknoloji
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qoqoCAN 6 gün eror1
istiyorum da ... yine veremiyorum kardeş, çünkü YOK.
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Persona_Non_Grata 6 gün
Kesinlikle gelmesi lazım s10 un en sevmediğim olayı hızlı şarj diye yutturdukları şarj aleti. 2 saatte anca tam dolduruyor.
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shkoksal 6 gün
45W gerçekten iyi, 30 dkda bataryanın %70’ini doldurabilir.
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erci501 6 gün en beğenilen
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S.Vettel 6 gün
bunedir yav araba mı şarj edicez
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hasan.sonus 6 gün
Hani 100 watt olucaktı? ??
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hızlı şarj, galaxy note 10 ve
5 etiket daha samsung galaxy note 10 45w hızlı şarj Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Zeynep Yolcu
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