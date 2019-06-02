Samsung Galaxy Note 10 45W hızlı şarj desteği ile gelebilir

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında piyasaya sürülen Samsung Galaxy Note 9, 15W hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh'lik bir batarya ile karşımıza çıkmıştı. Cihazın bu yıl benzer tarihlerde tanıtılması beklenen halefi Galaxy Note 10'un bataryası ile ilgili ise oldukça dikkat çekici iddialar var.

Geçtiğimiz ayın başlarında Galaxy Note 10'un 25W'dan daha güçlü bir hızlı şarj teknolojisi ile geleceğini duymuştuk. Güvenilir bir kaynak tarafından ortaya atılan yeni bir iddia bu söylentiyi doğruluyor ve 45W'lık bir hızlı şarj teknolojisini işaret ediyor.

Güvenilir sızıntıları ve isabetli tahminleri ile tanınan Ice Universe, Leonardo da Vinci çiziminin üzerinde 101101 sayısının yazılı olduğu bir görsel paylaştı. 101101 ikili sayı sisteminden çevrildiğinde 45 sayısı ortaya çıkıyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_note10_45w_fast_charging-news-37349.php

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'akod adını vermiş olduğunu da göz önüne alırsak, görseldeki' sayısının'lık hızlı şarjı temsil ediyor olması oldukça olası.