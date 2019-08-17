Samsung Galaxy Note 10 Plus'ın Aura Mavisi rengi Avrupa'ya geliyor

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Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 10 Plus çeşitli renk seçeneklerine sahip olsa da bazı renkler sadece belirli ülkelerde satışa sunuluyor. Akıllı telefonun Aura Mavisi rengi ABD’deki Best Buy’a özeldi ancak yakında bu durum değişecek.Ayrıca Bkz. "Oppo Reno 2'nin ilk resmi teaser videoları yayınlandı"
Mobil sektöre yönelik güvenli istihbaratları ile tanıdığımız Roland Quandt, mavi renkli Galaxy Note 10 Plus'ın Avusturya'da listelendiğini ve Avrupa'da da piyasaya sürüleceğini açıkladı.
Avrupa için müjde geldiYani çok yakında Avrupa'daki tüketiciler de bu renk seçeneğini tercih edebilecekler. Samsung Galaxy Note 10 Plus'ın Aura Mavisi versiyonunun Avrupa ülkelerinde ne zaman satışa sunulacağı konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor
https://twitter.com/rquandt/status/1161967241841319936 Yorum Yaz Paylaş Tweetle