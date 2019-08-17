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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Note 10 Plus'ın Aura Mavisi rengi Avrupa'ya geliyor

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy Note 10 Plus'ın Aura Mavisi rengi ABD'ye özeldi. Akıllı telefonun bu renk seçeneği yakında Avrupa'daki tüketicilere de sunulacak.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 10 Plus çeşitli renk seçeneklerine sahip olsa da bazı renkler sadece belirli ülkelerde satışa sunuluyor. Akıllı telefonun Aura Mavisi rengi ABD’deki Best Buy’a özeldi ancak yakında bu durum değişecek.
Ayrıca Bkz. "Oppo Reno 2'nin ilk resmi teaser videoları yayınlandı"
Mobil sektöre yönelik güvenli istihbaratları ile tanıdığımız Roland Quandt, mavi renkli Galaxy Note 10 Plus'ın Avusturya'da listelendiğini ve Avrupa'da da piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Avrupa için müjde geldi

Yani çok yakında Avrupa'daki tüketiciler de bu renk seçeneğini tercih edebilecekler. Samsung Galaxy Note 10 Plus'ın Aura Mavisi versiyonunun Avrupa ülkelerinde ne zaman satışa sunulacağı konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor


https://twitter.com/rquandt/status/1161967241841319936 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bloodin 21 dk.
Türkiye'ye özel fiyatlandırmayı sonlandırdıklarından gelmeseler de olur...
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deceiverface 40 dk.
Çok güzel gözüküyor. Mavi Mate 10 Pro bu rengin yanında artık çok sönük kalıyor
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