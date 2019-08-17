Samsung Galaxy Note 10 Plus'ın Aura Mavisi rengi Avrupa'ya geliyor

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 10 Plus çeşitli renk seçeneklerine sahip olsa da bazı renkler sadece belirli ülkelerde satışa sunuluyor. Akıllı telefonun Aura Mavisi rengi ABD’deki Best Buy’a özeldi ancak yakında bu durum değişecek.

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Mobil sektöre yönelik güvenli istihbaratları ile tanıdığımız Roland Quandt, mavi renkli Galaxy Note 10 Plus'ın Avusturya'da listelendiğini ve Avrupa'da da piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Avrupa için müjde geldi

https://twitter.com/rquandt/status/1161967241841319936

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Yani çok yakında Avrupa'dakide bu renk seçeneğini tercih edebilecekler. Samsung Galaxy Note 10 Plus'ın Aura Mavisi versiyonunun Avrupa ülkelerindesatışa sunulacağı konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor