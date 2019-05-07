Samsung Galaxy Note 10, beklenenden daha hızlı bir şarj teknolojisi ile gelebilir

Teknoloji Editörü
Akıllı telefon üreticisi Samsung'un bir sonraki amiral gemisi modeli Galaxy Note 10 ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Bu sızıntıların en yenilerinden biri de, cihazın hızlı şarj özelliğinin beklenenden daha iyi olacağı yönünde.
Note 10, hızlı şarj beklentilerini karşılayacak mı?
Samsung'un Galaxy Note 10 modelinde 25W hızlı şarj teknolojisini kullanacağı neredeyse kesin bir durum olarak değerlendiriliyor diyebiliriz. Ancak sızan yeni bilgiler, Güney Koreli şirketin Note 10 modelinde daha güçlü bir hızlı şarj özelliği sunacağı yönünde. Bunun ilk duyurusunu ise güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe twitter hesabı yaptı.Samsung sızıntıları konusunda güvenilir bir sicile sahip olan Ice Universe, Galaxy Note 10'un 25W hızlı şarj desteğinin beklenenden daha hızlı olabileceğini açıkladı. Bildiğiniz gibi Galaxy S10 serisi 18W'a kadar hızlı şarjı destekliyor ve bu rakipleriyle karşılaştırıldığında rekabetten çok uzak. Örneğin OPPO'nun Lamborghini Find X modeli yaklaşık 40 dakikada tamamen şarj edebilen 50W Süper VOOC teknolojisi ile sektördeki öncülerden biri. Samsung'un bu rekabet standartlarına ulaşma konusunda geride kaldığını söylemek de yanlış olmayacaktır. Şirketin Note 10 modeliyle bu durumu düzeltip düzeltmeyeceğini ise hep beraber göreceğiz.
https://twitter.com/UniverseIce/status/1124662257852379137 Yorum Yaz Paylaş Tweetle