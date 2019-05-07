Samsung Galaxy Note 10, beklenenden daha hızlı bir şarj teknolojisi ile gelebilir

Akıllı telefon üreticisi Samsung'un bir sonraki amiral gemisi modeli Galaxy Note 10 ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Bu sızıntıların en yenilerinden biri de, cihazın hızlı şarj özelliğinin beklenenden daha iyi olacağı yönünde.

Note 10, hızlı şarj beklentilerini karşılayacak mı?

Samsung'un Galaxy Note 10 modelinde 25W hızlı şarj teknolojisini kullanacağı neredeyse kesin bir durum olarak değerlendiriliyor diyebiliriz. Ancak sızan yeni bilgiler, Güney Koreli şirketin Note 10 modelinde daha güçlü bir hızlı şarj özelliği sunacağı yönünde. Bunun ilk duyurusunu ise güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe twitter hesabı yaptı.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1124662257852379137

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Samsung sızıntıları konusundasahip olan Ice Universe, Galaxy Note 10'un 25W hızlı şarj desteğinin beklenendenolabileceğini açıkladı. Bildiğiniz gibiserisi 18W'a kadar hızlı şarjı destekliyor ve bu rakipleriyle karşılaştırıldığında rekabetten çok uzak. Örneğin OPPO'nunmodeli yaklaşıktamamen şarj edebilenteknolojisi ile sektördeki öncülerden biri.'un bu rekabet standartlarına ulaşma konusundasöylemek de yanlış olmayacaktır. Şirketinmodeliyle bu durumu düzeltip düzeltmeyeceğini ise hep beraber göreceğiz.