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Samsung Galaxy Note 10 resmi basın görselleri ile karşınızda

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisinin basın görselleri internete düştü. Yayınlanan görüntüler Galaxy Note 10'un nasıl bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor.
5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
1,5b
19
11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un önümüzdeki ay tanıtacağı Galaxy Note 10'un basın görselleri internete düştü. Yayınlanan görseller amiral gemisi telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı konusunda net bir fikir veriyor.
Ayrıca Bkz. "Sony Xperia 2'nin tasarımı ortaya çıktı"
Galaxy Note 10'un ekranında ön kameraya ev sahipliği yapan bir delik var. Arka panelinde ise üçlü kamera sistemi mevcut. Basın görselleri telefonun rengine uygun bir S Pen ile geleceğini gösteriyor.
Cihazın sol yanında ses açma/kapama ve güç/kilit tuşlarına yer verilmiş. Ayrıca özel Bixby tuşuna sahip olmaması dikkat çekiyor. Görüntülerdeki telefonun standart Galaxy Note 10 modeli olduğunu belirtelim.

Plus varyantı dört arka kamera ile gelecek

Samsung'un ayrıca ToF sensörü ile donatılmış Galaxy Note 10 Plus varyantını da piyasaya sürmesi bekleniyor. Standart versiyonun 6.28 inç ekrana sahip olduğu söylenirken, Plus varyantı 6.75 inç ekran taşıyacak.
Her iki telefonun da 3.5 mm kulaklık girişinden yoksun olacağına yönelik bilgiler var ancak görsellere bakarak bunu anlamak zor. Güney Koreli şirket merakla beklenen Galaxy Note 10 serisini 7 Ağustos'ta tanıtacak.

https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1148965116995485698 Yorum Yaz
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Angel of the Lord 5 sa. en beğenilen
Samsung tasarımlarını severim genelde ama bu pek olmamış gibi.

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mustafabarakli23 52 dk.
Ekranın 6.28 inç olması ve ekran kasa oranı düşünüldüğünde harika bir tasarım olmuş diyebilirim. Şahane çok ama çok beğendim...
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Brky 3 sa.
Çok elit görünüyor
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cocainbar 3 sa.
Galaxy s4ten beri tovbeliyim samsunga. Yoksa simdiye kafam allak bullakti.
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kreat 4 sa.
Snapdragon 855 olacak mı acaba? Yoksa Exynos mu iteleyecek bize yine?
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Angel of the Lord 3 sa. kreat
Türkiye'ye her zaman exynos geliyor diye biliyorum.
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damn2u 5 sa.
Hiç beğenmedim, sivri köşeler özellikle çok fazla göze batıyor, yuvarlatılmış olsa bir nebze göze hoş gelebilirdi.
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koyunsayar 5 sa.
Bu telefon ipon ve hawehawe fanlarini samsung fanı yapar
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koyunsayar 5 sa.
Aynı İnternete note 10 + resmide düştü. Galiba onuda bidahaki haber için depoya attınız
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Angel of the Lord 5 sa. en beğenilen
Samsung tasarımlarını severim genelde ama bu pek olmamış gibi.

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VoLTySoN 5 sa.
İphone kullanıcısıyım kafamı karıştırıyor bu samsung :)
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ozgurrdunya 5 sa.
Ekran çerçevesiz olsun diye iğrenç iğrenç kamera tasarımlarına biri daha eklendi. Üst kısımda çerçeve olsaydı da şu saçma tasarımlar olmasaydı.
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