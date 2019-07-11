Samsung Galaxy Note 10 resmi basın görselleri ile karşınızda

Samsung'un önümüzdeki ay tanıtacağı Galaxy Note 10'un basın görselleri internete düştü. Yayınlanan görseller amiral gemisi telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı konusunda net bir fikir veriyor.

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Galaxy Note 10'un ekranında ön kameraya ev sahipliği yapan bir delik var. Arka panelinde ise üçlü kamera sistemi mevcut. Basın görselleri telefonun rengine uygun bir S Pen ile geleceğini gösteriyor.

Cihazın sol yanında ses açma/kapama ve güç/kilit tuşlarına yer verilmiş. Ayrıca özel Bixby tuşuna sahip olmaması dikkat çekiyor. Görüntülerdeki telefonun standart Galaxy Note 10 modeli olduğunu belirtelim.

Plus varyantı dört arka kamera ile gelecek

Samsung'un ayrıca ToF sensörü ile donatılmış Galaxy Note 10 Plus varyantını da piyasaya sürmesi bekleniyor. Standart versiyonun 6.28 inç ekrana sahip olduğu söylenirken, Plus varyantı 6.75 inç ekran taşıyacak.

Her iki telefonun da 3.5 mm kulaklık girişinden yoksun olacağına yönelik bilgiler var ancak görsellere bakarak bunu anlamak zor. Güney Koreli şirket merakla beklenen Galaxy Note 10 serisini 7 Ağustos'ta tanıtacak.

https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1148965116995485698